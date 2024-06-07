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7 червня 2024, 8:50

Не більше, ніж на місяць: найпопулярнішими ОВДП травня стали папери з погашенням у червні

Загальний портфель ОВДП у власності фізичних осіб вже сягнув 63,8 млрд грн — це 3,9% від загального обсягу ОВДП. Поки що у топі вподобань інвесторів залишаються найкоротші папери. Але незабаром все може змінитися. Яким чином, розповів керівник брокерського підрозділу ICU Андрій Величко.

Загальний портфель ОВДП у власності фізичних осіб вже сягнув 63,8 млрд.

Топ-5 найпопулярніших випусків ОВДП серед приватних інвесторів

1. Військові ОВДП із погашенням 26.06.2024 року

Одні з найкоротших паперів, що представлені на ринку. Їх купують як інвестори-початківці, які тільки тестують цей інструмент, так й інвестори, які ще не визначились з подальшим терміном інвестування, і щоб кошти працювали, — вклалися в короткі папери.

Дохідність — 13%.

2. Військові ОВДП із погашенням 05.06.2024 року

Срібним призером травня стали взагалі найкоротші, з існуючих на той момент, папери. Аргументи на користь інвестування в них є тотожними до лідера травня.

Після погашення цих паперів левова частка ліквідності перетекла в облігації з погашенням 26.06.2024 року.

Дохідність була 13%.

3. Військові ОВДП із погашенням 20.11.2024 року

Цей випуск також тримається вже декілька місяців у топі бажань інвесторів. Випуск має зрозумілий термін погашення та вищу дохідність, порівнюючи з коротшими паперами.

Дохідність — 14%.

4. Військові ОВДП із погашенням 15.01.2025 року

Піврічні папери. Це найпопулярніші облігації у інвесторів, які тільки переходять з депозиту до ОВДП. Тут комфортний термін для інвестування, вже звичний за досвідом депозитів, а відсоткова ставка та податки є приємнішими за депозити.

Дохідність — 15%.

5. ОВДП із погашенням 22.05.2024 року

Замикають п’ятірку лідерів також короткі папери, які вже є погашеними. Дохідність була 13%.

Тобто в травні більшість інвесторів інвестували в найкоротші терміни. Але зниження ставок може зіграти ключову роль у перефокусуванні населення на інвестування у триваліші ОВДП для отримання більшого прибутку.

Читайте також: Інвестиції в ОВДП: як зібрати ідеальний портфель

Які чинники можуть вплинути на інвесторів

Облікова ставка

Наразі облікова ставка складає 13,5% після останнього зниження.

Наступне засідання правління з питань монетарної політики НБУ відбудеться 13.06.2024 року, і є велика ймовірність, що ми побачимо зниження щонайменше на 0,5%.

Інфляція

Споживча інфляція за місяць зменшилась до 3,2% у річному вимірі станом на 04.06.2024 року.

Але пересічний громадянин особливо не відчуває її зменшення, бо велика кількість товарів збільшилась в ціні за рахунок імпортної складової, оскільки гривня суттєво послабилась.

Курс

За місяць гривня послабилась з 39,5345 (04.05.2024) до 40,4813 (04.06.2024).

На міжбанку картинка є симетричною до змін курсу НБУ за місяць: гривня контрольовано слабшала і станом на 04.06.2024 року курс долара складав 40,32/40,36 грн.

Джерела фінансування загального фонду державного бюджету 2024 року

За 5 місяців 2024 року лідери фінансування держбюджету залишились незмінними. Це ЄС (завдяки програмі Ukraine Facility) та ОВДП завдяки переважно внутрішньому інвестору. Але ми також дуже вдячні іншим фондам та країнам, які долучаються до підтримки України. Наразі фінансування фонду бюджету з початку року виглядає наступним чином:

  • ЄС — 253,496 млрд грн ($6,484 млрд $);
  • ОВДП — 196,333 млрд грн ($5,056 млрд);
  • Японія з 82,460 млрд грн ($2,131 млрд);
  • Канада з 57,594 млрд грн ($1,471 млрд);
  • МВФ із 34,551 млрд грн ($881 млн);
  • Велика Британія з 20,198 млрд грн ($515 млн);
  • Норвегія з 11,309 млрд грн ($295 млн);
  • Світовий банк із 791 млн грн ($20 млн);
  • Іспанія — 123 млн грн ($3 млн)*

Міжнародні резерви на 01.06.2024 року, за попередніми даними, складають $39,03 млрд.

* Станом на 28 травня 2024 року

Автор:
Величко Андрій
Керівник брокерського підрозділу ICU Величко Андрій
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