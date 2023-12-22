На якій ноті ринки завершили рік і чого чекають далі

«М'яка посадка» вдалася

Все — думаю, що рік закінчено! Веселого всім Різдва і приємних очікувань щодо зростання індексів наступного року! Остання важлива подія року — оголошення інфляції РСЕ, на яку орієнтується ФРС, — не принесла жодних неприємних несподіванок — фактичне значення виявилося ще кращим за прогноз і загалом демонструє, що центральний банк США цього року зі своєю роботою впорався.

Тільки згадайте, якими були очікування інвесторів на початку року — сумніви щодо подолання інфляції, передчуття рецесії, щось обов’язково мало «зламатися» в американській економіці, а лише після цього, згідно передбачень, ФРС мав знизити ставку. Прямо скажемо, шо не так багато було тих, хто вірив у можливість «м'якої посадки», про яку розповідало керівництво центрального банку США.

Але все сталося зовсім не так, як гадалося… Інфляція знизилася з 6,5% на початку року до 3,1% в листопаді, і обговорення зростання цін наприкінці року стало вже не таким гарячим, як було рік тому. Попри чотири підвищення ставки центральним банком з початку року, в економіці нічого не «зламалося», якщо не брати до уваги короткочасні проблеми з регіональними банками, чотири з яких ще навесні збанкрутували або були викуплені іншими, а інші — були врятовані милістю та мільярдними вливаннями ФРС. Рецесія, яку на початку року прогнозували відомі економісти та інвестори, теж не настала, згідно нового прогнозу зростання ВВП в США очікується на рівні 2,6%. Перераховувати інші макроекономічні індикатори немає сенсу, адже, загалом, картина зрозуміла — реальність виявилася набагато кращою, ніж очікувалося. І це прекрасно!

Рік високих заробітків

Для фінансових ринків рік був суперечливим: облігаціям довелося пережити падіння, якого інвестори не знали вже десятки років. Зі свого боку, це дало багатьом можливість інвестувати значні кошти в державний борг США та інші облігації з дуже привабливою дохідністю, про яку вже й ніхто не мріяв із 2008 року. Під кінець року, завдяки успіхам у подоланні інфляції та «голубиній» риториці ФРС, ситуація трохи вирівнялася, що дозволило багатьом інвесторам, особливо банкам, які купували держборг ще до стрімкого підвищення ставки, компенсувати хоч частину збитків, що на папері вже сягали сотні мільярдів доларів, у масштабі всієї банківської системи.

Ринок акцій пережив один із найкращих років у своїй історії, адже не так часто S&P 500 зростає за рік на 25%, а Nasdaq — на 42%. Навіть Russell 2000, який весь рік пас задніх, зміг зрости на 15%. І якщо перші три квартали року головною рушійною силою ринку акцій були технологічні мегакомпанії, так звана «Чудова сімка» — Apple, Amazon, Alphabet, Tesla, Nvidia, Meta та Microsoft, — то в четвертому кварталі свято зростання охопило всі сегменти. Одним слово, чудовий рік із рекордними результатами!

Про криптовалюти нічого й говорити — 132% зростання для біткоїну та 104% — для індексу СMC Crypto200, який включає двісті інших криптовалют, — це просто феноменальний результат. Криптовалюти все впевненіше стають частиною інвестиційного ландшафту, шахраїв, на кшталт FTX та Binance, «зачистили», на арену виходять великі гравці, на кшталт BlackRock, VanEck та інших, починається нова ера…

Але, згадайте головне правило фінансових ринків — «купуємо очікування, а продаємо факти»! Маю на увазі, що досягнення цього року вже зараховано і потрібно думати про майбутнє, яке на сьогоднішній день малюється в рожевих тонах.

Пауеллу з його «вище й надовше» мало хто вірить, ринок очікує, що зниження ставки розпочнеться вже в першому кварталі, ймовірність такого сценарію складає 71%, а всього наступного року можна чекати аж шість знижень ставки по 25 б.п. кожна. Всі радіють, настрій оптимістичний, інвестиційні банки малюють прогнози один краще іншого — від 5,000 до 6,000 для S&P 500 — все, як завжди. Ну, і чудово!

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Як воно буде насправді наступного року — ніхто не знає, загрозливих факторів, як завжди більше, ніж досить, але хоча б наступні декілька тижнів, доки фінансовий світ відпочиватиме на різдвяних канікулах, будемо жити з вірою, що ринки зростають завжди, та сподіваннями, що різні негативні прогнози робляться «ведмедями» лише для того, щоб виправдати своє жалюгідне існування.