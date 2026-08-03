Чи можна заробляти без прогнозів? Експеримент із портфелем на $10 000

Чи можна заробляти, взагалі відмовившись від прогнозів і спроб обрати майбутніх переможців? Що станеться, якщо просто розподілити $10 000 між 11 секторами американського ринку й пів року нічого не змінювати? Результатами власного експерименту ділиться Ігор Похитон, аналітик Capital Times.

На початку року я вирішив провести експеримент. Взяти $10 000, розділити їх порівну між усіма 11 секторами американського ринку й пів року не робити абсолютно нічого. Без прогнозів, без аналітики, без спроб вгадати переможця. Просто розділити по $909 на сектор.

Навіщо? Тому що хотілося знайти той момент пасивного інвестування, щоб не було перевантаження від технологічних компаній, а просто зробити рівнозважений портфель. От я і подумав: а що, як прибрати вибір взагалі? Скільки заробить портфель, у якому нуль рішень?

Як це було влаштовано

Для кожного сектора S&P 500 існує свій ETF, який тримає компанії відповідного сектора.

Мій список: технологічний сектор (XLK), промисловий сектор (XLI), енергетичний сектор, зокрема нафта й газ (XLE), нерухомість (XLRE), сектор видобувної промисловості (XLB), сектор комунальних послуг (XLU), товари первинної необхідності (XLP), охорона здоров'я (XLV), фінансовий сектор (XLF), сектор комунікаційних послуг (XLC) і товари не першої необхідності (XLY).

2 січня — умовна точка входу (за середньою ціною між цінами відкриття та закриття), по 909 доларів на фонд. І далі — нічого. Жодних докупівель, продажів чи ребалансувань.

Півріччя видалося ненудним. У березні загострився конфлікт навколо Ірану, нафта Brent торгувалася вище $110, а S&P 500 за перший квартал показав падіння приблизно на 4,5%.

Я не фіксував на паніці, а продовжував тримати. Потім ринок розвернувся, і розвернувся дуже різко. Зокрема через корпоративні звіти, які виходили сильнішими за очікування, натяки на мирне врегулювання конфлікту в Ірані. Тема штучного інтелекту нікуди не зникла, а виробники пам'яті для дата-центрів швидко набирали обертів. Акції Sandisk стали найкращими за пів року в індексі S&P 500 — компанія показала зростання акцій у дев'ять разів.

Результати

Нижче відображено портфель за секторами:





У результаті, без урахування дивідендів, капітал зріс на 7,4% за шість місяців.

Порівняння, без якого цифра нічого не варта

Звичайний індексний фонд, як-от SPY чи VOO, за тими ж критеріями, за ті ж пів року дав по 9,1% (без урахування дивідендів). Тобто мій «портфель без рішень» програв найпростішій альтернативі.

І це логічно: у класичному індексі «техи» займають велику частку, і здебільшого саме вони тягнули й витягували ринок. Я ж урізав їхню вагу до 1/11.

Існує також ETF, який має за мету рівнозважити всі компанії з індексу S&P 500 порівну — RSP, але його не можна назвати рівнозваженим за секторами, оскільки більше половини ваги в цьому фонді займають промисловий сектор, фінансовий сектор, технологічний сектор та сектор охорони здоров'я. Моя ідея — зробити саме рівнозважений портфель за секторами.

Проте є і зворотний бік. У першому кварталі SPY та VOO закрилися нижче ціни з початку року (-5,0% та -5,1% відповідно). Рівнозважений портфель за секторами закрився на +1,3%. Падіння всього індексу сконцентрувалося у кількох мегакомпаніях.

У підсумку маємо трохи меншу дохідність, проте нервів суттєво менше. Для когось поганий обмін, для когось — саме те, що треба.

Підсумки

За шість місяців найбільший результат принесли технологічний сектор, енергетичний сектор, промисловий сектор та сектор видобувної промисловості. Чотири сектори дали від'ємний результат.

Диверсифікація — не про максимальний дохід. Вона майже гарантовано програє найкращому пасивному активу і майже гарантовано виграє в найгіршого. Рівний поділ — це і є та страховка від власної самовпевненості. Ціна такої страховки для такого капіталу вийшла у кілька сотень доларів.

У березні дуже хотілося «тимчасово вийти в кеш», у травні — «докупити більше техів, бо очевидно ж — росте». Кожна така дія, найімовірніше, зруйнувала б експеримент і, найімовірніше, зменшила б результат.

Портфель, зібраний без жодного прогнозу, за неспокійне півріччя заробив 7,4% у доларах, і це куди краще, ніж просто тримати гроші під подушкою.

І чесне застереження наостанок: шість місяців — це не статистика, а епізод. Наступне півріччя може показати протилежну картину. Це не інвестиційна порада — це просто акуратно порахований експеримент. Висновки робіть власні. Успіхів в інвестиціях.