Множинне громадянство: чи зможуть українці мати декілька паспортів

Верховна Рада ухвалила проєкт № 11469 про множинне громадянство для українців. Що з ним не так, розповів експерт із банківського права, директор FinWin finance company Олександр Ярецький. «Мінфін» вибрав головне.

Тут нас Верховна Рада трохи ощасливила можливістю мати друге громадянство країн, які дозволить Кабмін, прийнявши відповідний закон, але із цим є певна проблема.

Вона полягає в тому, що в нас стаття 4 Конституції прямо передбачає, що «в Україні існує єдине громадянство».

І допоки Конституційний суд України не дав свого офіційного тлумачення цієї норми, існують два взаємовиключні варіанти її тлумачення правниками:

1. норма про єдине громадянство в Україні стосується самої держави Україна. Що в ній не можуть одночасно існувати громадянства інших територіально-адміністративних утворень.

Що не може бути, умовно, громадянства м.Києва, Київської області, громадянства Криму чи щось таке.

І що при цьому це не має жодного відношення до множинності громадянства у особи, яка може мати і громадянство України, і громадянство інших країн без жодних обмежень.

Особисто я — прихильник такого тлумачення, але існує й думка, що

2. норма про єдине громадянство в Україні стосується саме громадян України, які не мають права мати одночасно громадянства інших країн.

На таке тлумачення Конституції спирається закон України «Про громадянство України», і саме через це і на його підставі ще при Президенті Порошенко виникла, як на мій погляд, ганебна практика позбавлення окремих осіб українського громадянства.

При чому така практика була, ну, дуже вибіркова. Достатньо згадати таких РЕРів, як Яресько, Супрун, Абромавічус, на існування множинного громадянства в яких влада воліла не звертати уваги.

Тож зараз проблема в тому, що, за відсутності офіційного тлумачення Конституції КСУ, прийнятий ВРУ закон суперечитиме Конституції в будь-якому випадку:

1. якщо множинне громадянство у громадян України її Конституцією не заборонене, то законом не можуть бути звужені їх права через обмеження країн для множинного громадянства.

Хоча б тому, що існує стаття 22 Конституції, згідно якої конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, і при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод;

2. якщо Конституцією заборонене саме множинне громадянство, то, тим паче, як закон може спростувати вказану норму Конституції, дозволивши його, хай і в обмежених варіантах?

Тож, із огляду на викладене, правильніше було б все ж таки на рівні КСУ визначитись із тим, що ж насправді малось на увазі в Конституції її авторами при обмеженні громадянства, а вже далі стало б зрозуміло, що з цим можна зробити: чи вносити зміни до Конституції, чи дати зелене світло множинному громадянству без обмежень.

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Ну і очевидно, що, за наявності у громадян можливості мати множинне громадянство, необхідно з метою захисту національних інтересів вже законом обмежити можливості їх залучення до державної служби та доступ до критичної інформації.

Бо, коли в нас міністром фінансів працює громадянка України, яка є одночасно громадянкою США, то велике питання, інтереси якої з двох цих країн, вона як громадянка і патріотка, буде насамперед захищати, тим паче, якщо вони будуть конфліктувати між собою?