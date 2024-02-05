Meta починає виплачувати дивіденди, а керівництво Amazon розпродає свої акції

Минулий тиждень був насичений подіями, однак, настрій зберігається позитивним: S&P 500 зріс ще на 1,4%. У фокусі інвесторів були звіти найбільших технологічних гігантів, рішення ФРС щодо ставки і проблеми регіональних банків. Детальніше про головні події минулого тижня на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S .

Першу половину тижня ринок падав на слабкому звіті Google у вівторок, та рішенні ФРС щодо відсоткової ставки у середу.

Як Google зіпсував настрій інвесторам

Прибуток Alphabet, материнської компанії Google, не виправдав очікувань аналітиків щодо доходів від реклами — $65,5 млрд, замість прогнозованих $65,8 млрд. Ситуацію не врятував той факт, що загальний дохід, без урахування витрат на придбання трафіку, виявився кращим за прогноз ($72 млрд проти очікувань майже в $71 млрд). Через невтішний звіт про прибутки від реклами акції Alphabet впали, що вплинуло на ширше падіння високотехнологічного Nasdaq.

Alphabet заявила, що капітальні витрати у 2024 році будуть значно вищими, ніж у 2023 році. І це при тому, що компанія згортає непріоритетні проєкти й скорочує організаційні рівні в спробі оптимізувати бізнес. Зростання капітальних витрат пов’язане з інвестиціями у штучний інтелект та хмарну інфраструктуру: капітальні витрати за звітний квартал склали $11 млрд, порівнюючи з $8 млрд у вересневому кварталі.

Google не хоче втрачати конкуренцію Microsoft із її інвестиціями в OpenAI, творця ChatGPT.

Google вже запустила декілька ініціатив щодо інтеграції штучного інтелекту до своїх інструментів пошуку та розробки вдосконалених мовних моделей. Серед них — Bard, search Generative Experience та Gemini.

ФРС додав негативу, але ненадовго

В середу падіння посилилося. ФРС очікувано зберегла незмінними ключові ставки. Натомість, очільник регулятора відкинув ймовірність першого їх зниження вже у березні. У відповідь ринок акцій впав майже на 2%. Особливо яскравим було падіння Growth-акцій: хто сильно зріс, той і падав сильніше.

Інвестори знову почали турбуватися про те, що тривале збереження високих ставок ФРС може спричинити рецесію.

Для оцінки ситуації в економіці США зараз ключові дані — це ринок праці. І ринок праці не підвів: за підсумками січня, економіка додала 353 тис. нових робочих місць (очікували вдвічі менше), а безробіття склало 3,7%. Прискорюється й темп зростання заробітних плат (+0,7% за місяць). Ринок праці залишається основним чинником підтримки економіки, стимулюючи попит споживачів.

Не підвели й звіти Amazon, Meta Platforms (Facebook) у четвер ввечері.

Керівництво Amazon позбавляється акцій компанії

Amazon представила підсумки IV кварталу 2023 року після закриття ринку 1 лютого. Результати компанії істотно перевершили очікування інвесторів, і на постмаркеті її акції злетіли на 7,11% — до $170,6 за папір.

Щоправда, у фінансовому звіті за 2023 рік Amazon вже попередила інвесторів, що зміна клімату може призвести до коливань продажів і операційних результатів компанії. А це, зі свого боку, ускладнить підтримку зростання, або навіть обернеться зниженням доходів. Про це пише CNBC із посиланням на документ.

Із інших резонансних новин, які стали відомі зі звітів Amazon, — плани засновника Джеффа Безоса продати до 50 млн акцій компанії протягом 2024 року. Про це повідомляє CNN із посиланням на опубліковану на сайті корпорації річну звітність.

Ринкова вартість 50 млн акцій Amazon становить $8,6 млрд при поточній ціні у $171,8. План їх продажу було узгоджено в листопаді минулого року. Як йдеться у повідомленні Amazon, план реалізації даного пакета акцій завершиться 31 січня 2025 року при дотриманні певних умов. Крім самого Безоса, продати свої акції Amazon мають намір не менше 7 топменеджерів компанії. І, схоже, вони обрали для продажу своїх пакетів непоганий час. Після падіння у 2022 році акції Amazon додали майже 90%.

Щобільше, нещодавній переїзд Безоса до Флориди зі штату Вашингтон означатиме, що він зможе уникнути податків штату на приріст капіталу під час продажу акцій.

Meta починає платити дивіденди

Звіт Meta був ще кращим: виторг перевершив прогнози аналітиків, а прибуток потроївся. Крім того, вперше в історії компанія вирішила виплатити дивіденди: 50 центів на акцію, які акціонери отримають 26 березня. Надалі Meta планує зробити виплати щоквартальними. На цих новинах акції Meta злетіли на премаркеті на понад 20%, капіталізація компанії зросла майже на $150 млрд.

Засновник Meta Марк Цукерберг, якому належить близько 350 млн акцій, може отримати дивіденди на суму близько $175 млн за квартал до вирахування податків, або $700 млн на рік, підрахував Bloomberg.

Також Meta оголосила нову програму викупу акцій на $50 млрд. Лише одна МЕТА внесла 0,4% у тижневе зростання S&P 500 на 1,4%. Лідерами за секторами стали циклічне споживання та комунікації:

Циклічне споживання +3,29% Комунікації +2,65% Товари першої необхідності +2,12% Медицина +1,95% Промисловість +1,9% Фінанси +0,85% Сировина +0,7% Комунальні підприємства +0,46% Технології +0,24% Нерухомість -0,47% Енергетика -0,97%



Сильні звіти та економічна статистика сприяли зростанню ринку у четвер-п'ятницю. На заваді не стали навіть нові загрози регіональним банкам. Увагу до галузі знову привернув вкрай слабкий звіт New York Community Bancorp: збиток у 280 млн, збільшення резервів під проблемні кредити до 550 млн і скорочення дивідендів.

Цей банк минулого року викупив значну частку активів збанкрутілого Signature Bank — переважно, це кредити під житлову та комерційну нерухомість, і саме комерційна нерухомість є джерелом загрози. Вартість об'єктів офісів та іншої нерухомості сильно впала після 2020-го року, і зараз багато високоякісних об'єктів продаються зі значним дисконтом — є істотний ризик неповернення кредитів.

Злети та падіння минулого тижня

Своїми здобутками або втратами лідери та аутсайдери індексу S&P 500 минулого тижня завдячують публікаціям квартальних звітів (або навіть їх перенесенням):

Компанія Тікер Результат за тиждень Marker Axess MKTX -18,73% United Parces Services UPS -10,95% Rockwell Automation ROK -11,55% Amazon AMZN +7,98% General Motors GM +10,6% Meta Platforms META +20,51%

Електронна платформа для торгівлі облігаціями MarketAxess повідомила про стабільне зростання доходу майже на 11%, а також більші обсяги торгів за декількома продуктами та регіонами. Загальний дохід за четвертий квартал зріс на 10,9%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, — до $197,2 млн.

Прибуток найбільшої логістичної компанії у світі United Parcel Services виявився кращим за очікування, а виторг — гіршим. У 4-му кварталі річні обсяги перевезень у США впали на 7,4%, а міжнародні обсяги — на 8,3%. Компанії вдалося уникнути страйків, але профспілка домоглася підвищення зарплат. Якщо у 2022 році операційна маржа була 14%, то у 2023 році очікується на рівні 11%. Компанія скоротить 12 тис. робочих місць. На 2024 рік прогнози UPS виявилися нижчими за очікування ринку.

Rockwell Automation відзвітував про прибуток і виторг, гірші за очікування. Продажі зросли майже на 4%. СЕО компанії повідомив про високий рівень запасів у каналах збуту і деякі обмеження в ланцюжку постачань. Компанія знизила прогноз на рік щодо прибутку на акцію з $11,49−12,99 до $11,24−12,74.

General Motors показав прибуток і виторг, кращі за прогнозовані. Обсяг продажів у США в 4-му кварталі не змінився, порівнюючи з 2022 роком. Продажі дорогих моделей GMC та Cadillac впали на 6,5% і 7% відповідно. На 2024 рік GM прогнозує прибуток $12−14 млрд, при прогнозах $10,8 млрд.

Пройшли всі важливі звіти, реакція ринку позитивна, сезон звітів йде добре. Цього тижня також не буде значної макроекономічної статистики, тож у ринку акцій немає суттєвих перепон для досягнення важливого круглого значення — 5000 за індексом S&P 500. І лише несподіванка, на кшталт загострення війни на Близькому Сході, може зіпсувати позитивний настрій.