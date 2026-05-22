Маск летить в космос і ринки разом з ним

SpaceX вже на старті

Залиште всю цю прозу, пов’язану з хаотичними рішеннями Трампа, війною в Ірані, інфляцією та іншими буденними речами, і зазирніть в майбутнє, королем якого ось-ось стане Ілон Маск. Навіть, якщо й не володарем всесвіту, то принаймні, першим в світі трильйонером, після того, як SpaceX, створена, очолювана та повністю контрольована ним компанія, подала офіційну заявку на проведення ІРО, первинного публічного розміщення акцій, яке заплановане на початок червня, з небаченою раніше оцінкою в $1,75−2 трлн.

Оцінка вражає, але ж мова не про сьогодення, а про майбутнє: створення колоній на Марсі, обчислювальних центрів у відкритому космосі та торування шляху людства в нові світи. В проспекті емісії так і сказано, що компанія планує створення «орбітальних супутникових обчислювальних центрів вже на початку 2028 року». Хоча, далі по тексту є параграф, що плани «створити космічну економіку, перевозити людей і вантажі на Місяць і Марс, а також розробити системи людського вдосконалення» передбачають використання «невипробуваних та ще неіснуючих технологій». І навіть є зауваження про те, що всі ці проєкти «можуть не досягнути комерційної привабливості». Але навіть подібні зізнання не відлякують інвесторів…

Бо, хоч технологій і не існує, але є віра, що все вдасться, а звідси й оцінка, що в сто разів перевищує поточну виручку компанії. Про прибутки мова взагалі не йде, лише про мільярдні збитки. Хоча останні насамперед пов’язані не з космічними польотами, а з фінансуванням створення нового обчислювального центру «Colossus» в Теннессі, США, який став частиною SpaceX після злиття компанії з іще одним дітищем великого Маска — хАІ, що займається розробкою штучного інтелекту.

Рекордна оцінка — це насамперед віра в самого Маска, адже всі його компанії — це він! Згідно поданої на ІРО заявки, в компанії SpaceX Маск обійматиме посади СЕО, Голови ради директорів та Головного інженера і матиме право «створити, ліквідувати, або заповнити будь-яку вакансію» та «повноваження контролювати вирішення питань, що потребують схвалення акціонерів, включно з виборами всіх директорів», що й не дивно, враховуючи любов Маска до влади та контроль над 85% всіх голосів акціонерів компанії. Єдине, хочеться запитати — а як же стандарти корпоративного управління, про які розповідають з усіх трибун? Хоча, в даному випадку мова не про цінності та правила, а про трильйони доларів — а це вже інший вимір.

Nvidia без несподіванок

Що ж стосується інших «буденних» ринкових подій, то цього тижня їх було небагато.

Оголошення квартальних результатів Nvidia, що мало стати ледь не найгучнішою подією тижня, та й зрештою всього сезону квартальних результатів, пройшло дуже спокійно. Фактичні результати компанії перевищили очікування, прогноз теж був дуже бадьорим, але інвесторам цього виявилося замало — ніякого стрімкого зростання ціни акцій не відбулося, навпаки — невеличке зниження. Невже полум’яні почуття ринку до флагмана АІ-перегонів почали охолоджуватися?

Протоколи засідання ФРС, оприлюднені в середу, теж не здивували — вони лише підтвердили, що члени монетарного комітету наразі дотримуються стратегії «higher for longer», тобто «високі ставки — на триваліший час», що, власне, не так вже й неочікувано. Інфляція тримається і ринки почали це визнавати, розпродаючи довгострокові облігації. Цього тижня дохідність 10-річних сягнула 4.67%, а 30-річних 5.197%, що є найвищим показником за останні 19 років. Очевидно, що це — недвозначний сигнал новому Голові ФРС Кевіну Воршу про те, що не варто знижувати ставку ФРС, як би Трамп цього не хотів та не вимагав.

Ситуацію на Близькому Сході коментувати складно — Трамп то залякує Іран новими атаками, то розповідає про мир, до укладення якого залишилося зробити буквально декілька кроків. Але кому, як не нам, в Україні, знати про правдивість заяв Трампа та його вміння швидко закінчувати війни. Президент США вже стільки разів кричав «Вовк», коли навколо були лише мирні ягнята, та розповідав казки про голубів миру, коли навколо були лише яструби, що сприймати його заяви, як керівництво до дії, навряд чи можна. Ситуація непроста і вірити всьому, що каже Трамп, складно — попередній досвід заважає — але й ігнорувати неможливо, все ж таки, він лідер все ще наймогутнішої держави на планеті, у якого є чимало можливостей змусити світ дослухатися до його слів. Ось і виходить, що трейдери просто змушені «торгувати» кожну заяву Трампа, й гадки не маючи, яка з них правдива, і чому можна вірити.

Що далі? Схоже, що далі ми будемо все більше говорити про невдовзі очікувані IPO SpaceX, OpenAI та Anthropic, які будуть ставити рекорди оцінки, залучених грошей та хвилювати уяву амбіційними планами. Все це має підтримати поточний високий рівень оптимізму серед інвесторів. А ось вже після ІРО, трохи згодом, коли спливе термін заборони на продаж акцій, акціонери почнуть активно продавати свої частки в компаніях, щоб нарешті заробити реальні а не «паперові» гроші, і дуже цікаво — а чи вистачить у ринків сил все це купити за поточними цінами? В 1999—2000-му не вистачило…