Маск тисне на Трампа, а ринки йдуть на переоцінку: що показує індикатор Баффетта

Пікантність ситуації полягає ще й в тому, що це не просто сварка двох відомих людей — це протистояння традиційного політикуму, все ж таки, незважаючи на всі дивацтва, Трамп — це законно обрана влада, хоча й з певними ковбойсько-диктаторськими замашками, з диктатом трильйонних статків високотехнологічного світу.

І слова Маска про те, що потрібно створювати нову партію і наступні сорок років він, Маск, буде при владі — це рішуча заявка на важливу роль в управлінні країною.

Тепер буде цікаво поспостерігати за діями конгресменів та сенаторів — думаю, що у них є чимало аргументів, щоб стати як на бік Трампа, так і підтримати Маска. Адже не тільки в Україні гроші володіють законодавцями, в Америці це теж можливо, любов до грошей — емоція інтернаціональна і не знає кордонів.

Побачимо, чим закінчиться епічна сварка MAGA-суперменів, але для ринків подібна історія — це, швидше за все, не найкраща новина.

За останні пару місяців Трамп і так справ наробив, навіть за повної підтримки MAGA, а тепер, отримавши могутнього ворога з неабиякими фінансовими та медійними можливостями, наробить ще більше, адже війна на два фронти, зовнішній та внутрішній, це завжди дуже виснажливо та небезпечно.

В подібній ситуації навряд чи варто очікувати стійкого зростання ринків, ще й за умови, що ринок акцій залишається дуже дорогим, перспективи економічного зростання непевними, а ситуація з боргом катастрофічною.

Серед індикаторів, які свідчать про переоцінку ринку, крім традиційних співвідношень ціни до прибутку, є і улюблений індикатор Баффета — співвідношення капіталізації ринку акцій до ВВП.

На сьогодні цей показник складає 1.99, вище було лише в грудні минулого року — 2.09, при тому, що медіанне значення складає всього 0.89.

Cхожий індикатор, що його рахує ФРС, з поправкою на інфляцію, теж майже на максимумі — вище було лише у 2014-му та 1999-роках.

Що відбувається в економіці

Щодо стану американської економіки, то загальна ситуація навряд чи надихає: у вівторок ОЕСР оприлюднила нові прогнози на 2025−26 роки, які, чесно кажучи, виглядають не дуже привабливо.

Прогнози економічного зростання і у світі, і в США були знижені через «значне збільшення торгівельних бар'єрів, жорсткіші фінансові умови, ослаблення ділової та споживчої впевненості».

Також прогнозується, що інфляція в США буде вищою до 2026 року, що, ймовірно, завадить зниженню ставок ФРС цього року, тоді як проблема державного боргу вимагає негайної уваги і рішучих дій.

В цифрах це виглядає наступним чином: ВВП США зросте лише на 1.6% у 2025 та на 1.5% у 2026 році. Це менше, ніж 2.8% минулого року і 2.2%, прогнозоване на 2025 рік ще до того, як президент Трамп провів «День визволення».

Цього тижня було оприлюднено значну кількість даних про стан ринку праці: кількість відкритих вакансій у квітні виросла трохи вище очікувань. Звіт ADP продемонстрував, що найм працівників у приватному секторі США сповільнився до найнижчих темпів за минулі два роки.

Це вже, до речі, другий місяць поспіль, коли показники ADP виявилися значно нижчими за очікування. Що поробиш — торгова війна президента Трампа змушує корпорації приймати непрості кадрові рішення. А ось Звіт про стан ринку праці, оприлюднений в п’ятницю, найважливіший з усіх, продемонстрував, що ринок праці тримається. Кількість нових робочих місць виявилася трохи вище очікуваної, безробіття як було, так і залишилося на рівні 4.2%, а ось погодинна заробітна плата зросла трохи вище, ніж очікувалося, що навряд чи підштовхне ФРС в бік зниження ставок.

Ще один популярний індикатор стану справ в економіці, РМІ (Індекс закупівельників) в секторі послуг, оприлюднений цього тижня, теж вказує на можливе зниження економічної активності.

З огляду на такі перспективи, Трамп знову почав насідати на Пауелла з вимогою знижувати ставки, написавши в соцмережі: «Той, що завжди запізнюється» Пауелл мусить знизити ставку". І справді, треба ж когось звинуватити, що все йде не так, як хотілося. Але цікаво, що навіть на тлі таких новин ринок акцій тримається — схоже, що FOMO сильніше за страх.

Ледь не забув згадати про те, що китайського лідера, президента Сі, нарешті з'єднали з найвеличнішим мешканцем Білого дому і вони по-товариськи про щось поговорили і домовилися домовлятися далі. Навряд чи можна казати про якісь конкретні зрушення, адже якби щось таке трапилося, то Трамп вже розповів би про це на всіх телеканалах і всіх соцмережах.

Що буде далі

Поки що, не дуже зрозуміло, де і як надихнутися позитивом: проблем багато, а перспектив вирішення не видно. Дорого, непевно, тривожно і ризиковано, але це все теорія, а синдром FOMO, схоже, їй непідвладний — минулий місяць виявився найкращим травнем для S&P 500 за останні тридцять п’ять років.

Зростання індексу склало 6.15%, що допомогло повністю компенсувати втрати після історичного «Дня визволення».

Чи продовжиться казка в червні чи може, все ж таки, варто було «Sell in May and go away», щоб спокійно, не нервуючи, спостерігати за тим, як посварилися американські Іван Іванович з Іваном Никифоровичем?