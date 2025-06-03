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3 июня 2025, 17:52 Читати українською

Инфляция в Украине останется высокой, экономика замедлится — прогноз

По прогнозам ОЭСР, мировая экономика приближается к самому слабому периоду роста со времен спада, вызванного COVID-19, пишет FT. Причина — торговые войны Дональда Трампа, которые подрывают темпы роста ведущих экономик, включая США. «Минфин» выбрал главное.

По прогнозам ОЭСР, мировая экономика приближается к самому слабому периоду роста со времен спада, вызванного COVID-19, пишет FT.

Сегодня ОЭСР снизила свой прогноз по мировому производству и большинству ведущих экономик G20, предупредив, что соглашения о смягчении торговых барьеров будут «играть важную роль» в оживлении инвестиций и предотвращению роста цен.

Ожидается, что глобальный рост составит 2,9% в 2025 и 2026 годах, заявила ОЭСР в своем последнем полном прогнозе. Этот показатель превышал 3% каждый год с 2020 года, когда производство упало из-за пандемии.

По данным ОЭСР, темпы роста экономики США замедлятся особенно резко: с 2,8% в прошлом году до всего лишь 1,6% в 2025 году и 1,5% в 2026 году, в то время как волна более высокой инфляции не позволит Федеральной резервной системе снизить ставки в этом году.

Последняя оценка представляет собой понижение промежуточных прогнозов за март, которые предшествовали объявлению президента США о тарифах в «день освобождения» 2 апреля. Даже тогда ОЭСР предупредила о «значительных потерях», вызванных сборами администрации Трампа и связанной с ними неопределенностью относительно политики.

С тех пор Трамп частично снизил некоторые пошлины, однако рост средней эффективной ставки тарифа США по-прежнему остается «беспрецедентным»: с 2,5% до более чем 15% — это самый высокий показатель со времен Второй мировой войны, отметила ОЭСР.

Организация также ухудшила прогнозы на 2025 год для стран G20, включая Китай, Францию, Индию, Японию, ЮАР и Великобританию, по сравнению с промежуточным мартовским прогнозом.

Альваро Перейра, главный экономист ОЭСР, заявил, что странам необходимо срочно заключить соглашения, которые снизят торговые барьеры. В противном случае, считает он, плохие последствия неизбежны для всех.

По словам Перейры, по сравнению с последним полным прогнозом ОЭСР, сделанным в декабре, перспективы роста почти для всех стран были снижены.
«Ухудшение экономических перспектив будет ощущаться во всем мире, почти без исключений», — заявили в ОЭСР.

К замедлению роста и инвестиций добавляется неопределенность относительно направления глобальной торговой политики. Тарифные меры США сильно колебались: Трамп ввел огромные пошлины для Китая, а затем частично смягчил меры, пригрозив высокими пошлинами другим экономикам, включая ЕС. Он также обещал ввести ряд отраслевых барьеров, включая удвоение пошлин на импорт стали и алюминия до 50%.

ОЭСР подготовила свои прогнозы, исходя из предположения, что тарифные ставки, действующие по состоянию на середину мая, сохранятся, несмотря на неудачи, включая решение суда на прошлой неделе, в котором было установлено, что Трамп превысил свои полномочия, введя пошлины «дня освобождения».

Отчасти и из-за этого ожидается, что инфляция в США к концу 2025 года вырастет почти до 4% и останется выше целевого показателя ФРС в 2026 году, а это означает, что ФРС, вероятно, подождет до следующего года, прежде чем снизить процентные ставки, заявили в ОЭСР.

В документе предупредили, что последние показатели указывают на «заметное замедление» роста реального ВВП в США на фоне существенного роста инфляционных ожиданий.

В целом прогноз ОЭСР на этот год был ухудшен примерно для трех четвертей стран G20, по сравнению с промежуточным мартовским прогнозом.

Согласно новому прогнозу, рост экономики Китая замедлится с 5% в прошлом году до 4,7% в 2025 году и 4,3% в 2026 году, в то время как экономика еврозоны вырастет всего на 1% в этом году и на 1,2% в 2026 году. Экономика Японии вырастет всего на 0,7% и 0,4% в 2025 г. и 2026 г. соответственно. В Великобритании рост составит 1,3% в 2025 году и 1% в 2026 году, что ниже ожидаемых показателей в 1,4% и 1,2% соответственно, которые прогнозировались в марте.

Объем мировой торговли вырастет на 2,8% в 2025 году и на 2,2% в 2026 году, что значительно ниже прогнозов ОЭСР, сделанных в декабре.

Как будет замедляться мировая экономика в 2025 и 2026 годах

ОЭСР предупредила, что:

  1. Фискальные риски растут на фоне торговой напряженности, а требования увеличения расходов на оборону могут усилить давление на расходы.
  2. «Исторически завышенные» оценки акций увеличивают уязвимость к негативным потрясениям на финансовых рынках.
  3. Длительный период слабых инвестиций усугубил долгосрочные проблемы, с которыми сталкиваются экономики стран ОЭСР, и это еще больше подрывает перспективы роста.

«Несмотря на рост прибыли, компании уклоняются от инвестиций в основной капитал в пользу накопления финансовых активов и возврата средств акционерам», — заявила ОЭСР. «Увеличение инвестиций будет иметь решающее значение для возрождения нашей экономики и улучшения государственных финансов».

«Несмотря на рост прибыли, компании избегают инвестиций в основной капитал, предпочитая накапливать финансовые активы и возвращать средства акционерам, — заявила ОЭСР. «Увеличение инвестиций будет способствовать оживлению экономики и улучшению государственных финансов», — добавили в организации.

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Украина не станет исключением из общего тренда.

ОЭСР прогнозирует замедление роста экономики Украины до 2% в 2025 году и продолжение роста на уровне 2% в 2026 году, если не будет восстановлена ​​безопасность.

«Ожидается, что инфляционное давление останется высоким в ближайшей перспективе из-за ограниченного предложения, а также из-за того, что рост стоимости рабочей силы и более высокие цены на энергоносители для производителей переносятся на розничные цены. Прогнозируется, что цены на энергоносители и продовольствие стабилизируются в 2026 году, что позволит определенным образом смягчить», считают в организации.

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