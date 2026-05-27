Лабораторні діаманти міняють правила гри: які камені ніколи не здешевшають

Ще не так давно алмазна галузь здавалася одним із найстійкіших символів старої економіки розкош. За останні кілька років ця впевненість помітно ослабла. Ринок пройшов через болісний розпродаж запасів, тиск з боку лабораторно вирощених каменів, охолодження попиту на люкс у низці регіонів та зростання вартості капіталу, через яке тримати дорогоцінне каміння на балансі стало значно менш комфортно.

Ринок після шоку: обережне відновлення без колишньої впевненості

Зараз ціни перестали падати настільки різко, в окремих категоріях з’явилися ознаки стабілізації, а попит на великі натуральні камені виглядає стійкішим, ніж на масові комерційні діаманти. Водночас усередині ланцюга постачання зберігається обережність. Дилери не хочуть знову перевантажувати склади, огранювальники уважно стежать за оборотним капіталом, а виробники намагаються не тиснути на ринок зайвими обсягами сировини.

Ця обережність особливо добре помітна в індійській статистиці, оскільки саме Індія залишається ключовим світовим центром огранювання та полірування діамантів. Імпорт алмазної сировини до країни скоротився на 14% рік до року у фізичному вираженні та на 29% — у вартісному. Експорт полірованих каменів знизився лише на 2% рік до року, але його вартість впала на 19%. Камені проходять через систему, угоди укладаються, вітрини не порожніють, однак учасники ланцюга все ще уникають агресивного поповнення запасів.

У діамантів, на відміну від більшості сировинних товарів, немає простої біржової механіки, через яку відновлення швидко відображається на цінових графіках. Нафта торгується через барелі, танкери та щоденні котирування, мідь — через склади, ф’ючерси та промисловий цикл, золото — через фінансові очікування, долар, ставки та попит на захисні активи. У діамантів інша логіка: приватні угоди, дилерські книги, камені на комісії, ювелірні мережі, старі прикраси, сімейні сейфи, тонкі відмінності у кольорі, чистоті, розмірі та огранюванні.

Покращення тут зазвичай починається не з різкого перелому індексу цін, а зі зміни поведінки: менше вимушених знижок, більше готовності тримати якісний товар, спокійніші закупівлі з боку ритейлерів, обережне відновлення обороту полірованих каменів.

Читайте також: Купити землю чи зайти в земельний фонд: що обрати інвестору

Натуральні та лабораторні діаманти: ринок розходиться на різні сегменти

В окремих сегментах ринку такі сигнали вже з’являються, але розподілені вони вкрай нерівномірно. Найстійкішою зоною залишаються великі натуральні діаманти високої якості, де природне походження, розмір, рідкісність та емоційна цінність, як і раніше, мають значення. Такий камінь сприймається інакше, ніж стандартний ювелірний товар: тут важливі масштаб жесту, сімейна символіка, відчуття автентичності та обмеженості пропозиції. Саме в цій частині ринку натуральний діамант усе ще здатний утримувати премію, хоча навіть тут покупець став уважніше ставитися до ціни.

Розрив між категоріями добре помітний у ціновій статистиці: у дрібних каменях ціновий тиск залишається найжорсткішим, оскільки діаманти 0,30 та 0,50 карата подешевшали приблизно на 23% і 27% рік до року відповідно. Камені близько 1 карата втратили близько 10%, тоді як 3-каратні діаманти майже втрималися на рівні минулого року.

Найбільш вразливим виявився малий комерційний сегмент, де лабораторно вирощені діаманти найсильніше тиснуть на категорії з менш очевидною природною рідкісністю та більш прозорим порівнянням ціни. Для покупця невеликого каменя в ювелірному виробі питання походження дедалі частіше поступається дизайну, бюджету та зовнішньому ефекту. Натуральність, як і раніше, має значення у преміальному сегменті, однак у масовому товарі їй уже доводиться конкурувати з набагато дешевшою альтернативою. Галузь зіткнулася з неприємним зсувом: природне походження більше не створює автоматичну премію в усіх категоріях.

Скорочення видобутку не гарантує нового циклу зростання

Сировинний ринок також намагається пристосуватися до нової. Світовий видобуток алмазів, за поточними оцінками, може скоротитися до 98 млн каратів у 2026 році проти 105 млн у 2025 році та 108 млн у 2024 році. У De Beers виробництво може знизитися приблизно до 20 млн каратів у 2026 році після пікового рівня 25 млн каратів у 2024 році, а у їхніх конкурентів очікується близько 29 млн каратів порівняно з піковими 34 млн каратів у 2023 році. Для будь-якої сировинної галузі таке скорочення пропозиції виглядало б сильним аргументом на користь зростання цін, однак у діамантах цей ефект зазвичай розтягнутий у часі.

Таке уповільнене проходження пропозиції через ринок пов’язане з тим, що значна частина каменів уже перебуває всередині системи. Вони лежать у дилерів, роздрібних мережах, на складах, у приватних колекціях, у старих ювелірних виробах. У разі покращення цін частина цієї прихованої пропозиції повертається в обіг, згладжуючи дефіцит. Тому скорочення видобутку допомагає ринку, але не гарантує швидкого відновлення. Для більш стійкого розвороту потрібні кілька місяців кращого обороту полірованих каменів, більш очищені запаси в ограночних центрах та впевненість ювелірних мереж у тому, що новий товар не доведеться продавати зі знижкою вже через квартал.

Глобальний споживчий фон залишається неоднорідним. У преміальному сегменті попит на якісні натуральні діаманти тримається краще, оскільки такі покупки частіше пов’язані з важливими подіями, статусом і довгостроковою емоційною цінністю. У масовій ювелірній категорії покупець більш чутливий до ціни та легше розглядає лабораторну альтернативу. Китайський ринок після слабкого періоду демонструє окремі ознаки покращення, однак відновлення там залишається вибірковим. У Європі та на Близькому Сході попит також залежить від стану люксового споживання, туристичних потоків, валют і поведінки заможних покупців.

На цю фрагментацію накладається макроекономічний фон, який робить обережність учасників ринку цілком раціональною. Для ринку, який звик говорити мовою вічності та символів, сьогоднішній порядок денний став значно більш приземленим: ліквідність, кредит, оборотність і дисципліна пропозиції.

Читайте також: Скільки ще зростатимуть ціни на нерухомість в Іспанії і чи не пізно в неї інвестувати

Алмазний ринок втратив простоту, але не цінність

Інвестиційний висновок із цієї картини виходить доволі жорстким. Значно важливіше розуміти, в якій частині ланцюга перебуває компанія, які категорії каменів лежать у неї на балансі, чи здатна вона обмежувати виробництво, наскільки залежить від слабкого сировинного ринку і чи може пережити період низької маржі без вимушених продажів. Більш стійко виглядають учасники зі сильним балансом, дисципліною пропозиції та експозицією на рідкісні натуральні камені. Значно складніше становище у тих, хто працює в масовому сегменті, залежить від обороту і стикається з прямим порівнянням із лабораторними аналогами.

Алмазна індустрія поступово виходить із періоду вимушеного розпродажу запасів, однак новий цикл уже не буде схожим на старий. У ньому менше автоматичної віри, менше дешевого капіталу, менше терпимості до слабких балансів і більше конкуренції за увагу покупця. Найкращі камені можуть знову стати дефіцитними. Найкращі компанії можуть виграти від дисципліни пропозиції. На широке повернення до колишньої цінової архітектури розраховувати складно.

Після великого охолодження алмазний ринок не втратив привабливості. Він втратив ілюзію простоти. Можливо, саме це робить наступний етап для галузі найбільш важливим: тепер їй доведеться заново доводити, що природна рідкісність варта премії у світі, де красу вже навчилися вирощувати в лабораторії.