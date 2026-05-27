Нафта дешевшає в очікуванні прогресу у переговорах США та Ірану

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 травня 2026, 12:15

Нафта дешевшає в очікуванні прогресу у переговорах США та Ірану

У середу, 27 травня, ціни на нафту відкотилися від нещодавніх максимумів, нівелювавши частину попереднього стрімкого зростання, коли за день сировина подорожчала на 4%. Наразі трейдери очукіють на переговорний процес між Іраном та США. Про це повідомляє Reuters.

Нафта дешевшає в очікуванні прогресу у переговорах США та Ірану
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ціни на нафту

Станом на 09:33 ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $1,52 (1,53%) до $98,06 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) втратила в ціні $1,90 (2,02%), опустившись до $91,99 за барель.

Стрибок нафтових котирувань у вівторок спровокували нові удари американських військових по об'єктах в Ірані. Це суттєво підірвало сподівання ринку, які з'явилися на вихідних, щодо ймовірного компромісу між Вашингтоном та Тегераном задля припинення війни.

Тегеран заявив, що США порушили режим припинення вогню, атакувавши цілі поблизу спірної Ормузької протоки. Зі свого боку, американська сторона наголосила, що ці удари мали виключно оборонний характер. Ситуацію на Близькому Сході також погіршило посилення бомбардувань у Лівані з боку Ізраїлю, що додатково ускладнило мирне врегулювання.

Читайте також: Що буде з цінами на нафту у найближчий рік: аналітики оцінили наслідки війни з Іраном

Після квітневого перемир'я у тримісячному конфлікті обидві сторони заявляли про прогрес у переговорах щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку — ключову артерію для світових потоків нафти та скрапленого природного газу (СПГ). Проте нинішня ескалація знову ставить ці домовленості під загрозу.

Тим не менш, новина про те, що деякі танкери зі СПГ пройшли через протоку останніми днями, посилила очікування щодо того, що водний шлях може незабаром знову відкритися, що сприятиме збільшенню світових поставок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 24 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами