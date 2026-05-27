Нафта дешевшає в очікуванні прогресу у переговорах США та Ірану

У середу, 27 травня, ціни на нафту відкотилися від нещодавніх максимумів, нівелювавши частину попереднього стрімкого зростання, коли за день сировина подорожчала на 4%. Наразі трейдери очукіють на переговорний процес між Іраном та США. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту

Станом на 09:33 ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $1,52 (1,53%) до $98,06 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) втратила в ціні $1,90 (2,02%), опустившись до $91,99 за барель.

Стрибок нафтових котирувань у вівторок спровокували нові удари американських військових по об'єктах в Ірані. Це суттєво підірвало сподівання ринку, які з'явилися на вихідних, щодо ймовірного компромісу між Вашингтоном та Тегераном задля припинення війни.

Тегеран заявив, що США порушили режим припинення вогню, атакувавши цілі поблизу спірної Ормузької протоки. Зі свого боку, американська сторона наголосила, що ці удари мали виключно оборонний характер. Ситуацію на Близькому Сході також погіршило посилення бомбардувань у Лівані з боку Ізраїлю, що додатково ускладнило мирне врегулювання.

Після квітневого перемир'я у тримісячному конфлікті обидві сторони заявляли про прогрес у переговорах щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку — ключову артерію для світових потоків нафти та скрапленого природного газу (СПГ). Проте нинішня ескалація знову ставить ці домовленості під загрозу.

Тим не менш, новина про те, що деякі танкери зі СПГ пройшли через протоку останніми днями, посилила очікування щодо того, що водний шлях може незабаром знову відкритися, що сприятиме збільшенню світових поставок.