У квітні Фонд гарантування залучив майже 132 мільйони, найбільше — від продажу активів

Протягом квітня 2026 року на рахунки неплатоспроможних банків, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), надійшло 131,9 млн грн. Про це 27 травня повідомляє пресслужба Фонду.

Структура надходжень

Усі залучені за квітень кошти розподілилися за даними напрямками:

Продаж активів приніс 97,9 млн грн;

Погашення кредитів забезпечило фінустановам ще 22,4 млн грн;

Доходи від цінних паперів становили 6,6 млн грн;

Оренда майна — 2,3 млн;

Інші джерела — 2,7 млн грн.

Топ-3 банки за обсягами залучених коштів

Лідерами за сумою надходжень на 1 травня 2026 року стали:

Промінвестбанк — 65,7 млн грн;

Комінвестбанк — 33,1 млн грн;

МР Банк — 17,0 млн грн.

З початку 2026 року надходження до банків, що ліквідуються Фондом, склали понад 1,3 млрд грн.

Куди спрямують гроші?

У Фонді нагадали, що кошти, якф надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні ФГВФО, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».