Протягом квітня 2026 року на рахунки неплатоспроможних банків, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), надійшло 131,9 млн грн. Про це 27 травня повідомляє пресслужба Фонду.
27 травня 2026, 14:26
У квітні Фонд гарантування залучив майже 132 мільйони, найбільше — від продажу активів
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Структура надходжень
Усі залучені за квітень кошти розподілилися за даними напрямками:
- Продаж активів приніс 97,9 млн грн;
- Погашення кредитів забезпечило фінустановам ще 22,4 млн грн;
- Доходи від цінних паперів становили 6,6 млн грн;
- Оренда майна — 2,3 млн;
- Інші джерела — 2,7 млн грн.
Топ-3 банки за обсягами залучених коштів
Лідерами за сумою надходжень на 1 травня 2026 року стали:
- Промінвестбанк — 65,7 млн грн;
- Комінвестбанк — 33,1 млн грн;
- МР Банк — 17,0 млн грн.
З початку 2026 року надходження до банків, що ліквідуються Фондом, склали понад 1,3 млрд грн.
Куди спрямують гроші?
У Фонді нагадали, що кошти, якф надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні ФГВФО, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі