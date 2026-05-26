Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
26 травня 2026, 12:10

Купити землю чи зайти в земельний фонд: що обрати інвестору

Купити землю чи зайти в земельний фонд: що обрати інвестору

За чотири роки з моменту відкриття ринку сільськогосподарська земля перетворилась на один із найбільш обговорюваних інвестиційних активів в Україні. Ринок, який запустився у 2021 році в умовах повної невизначеності, поступово викристалізувався: з'явилися зрозумілі правила, сформувалися гравці, виникли різні форми входу. Яка форма інвестицій у землю краща обговорили експерти під час Invest Talk Summit.

За чотири роки з моменту відкриття ринку сільськогосподарська земля перетворилась на один із найбільш обговорюваних інвестиційних активів в Україні.

Земля як актив

«Бажаючих купити якісну ділянку все ще більше, ніж бажаючих його продати», — відзначає співзасновник сервісу земельних інвестицій Zeminvest та маркету землі Доброзем Олександр Чорний. Таким чином ринок продовжує перебувати на боці продавця, і ці тенденції збережуться, вважає він.

За словами експерта, він заходив на ринок у 2021 році, коли це був «блакитний океан» — ще ніхто до кінця не розумів, як він працюватиме. З того часу пропозиції зростають, ціни підтверджують зростання в офіційній статистиці, а надійність інструменту більше не викликає тих запитань, які були на старті.

Експерт із земельних інвестицій та інвестор фонду «Ґрунтовно» та ZemliaUA Сергій Крамаренко додає, що ринок уже має чіткий вимір: щорічний обіг сягає десятків мільярдів гривень, а курс України на євроінтеграцію робить зростання вартості землі прогнозованим. Зокрема, це доводить досвід країн Балтії, де після відкриття аграрного ринку земля зросла в ціні в десять разів: з 500 до 5000 євро за гектар. Для України, на його думку, ця траєкторія повториться, питання лише в часі.

Фахівці сходяться і в оцінці потенціалу зростання. Протягом 5−7 років середні ціни на чорноземні грунти, за прогнозом Крамаренка, можуть вийти на рівень $9−11 тис. за гектар, на менш продуктивні — $5,5−7 тис. За його розрахунками, це відповідає чотириразовому зростанню вартості активу в горизонті 7−10 років. Сергій Крамаренко підкріплює цей прогноз власним кейсом: коли він заходив у сертифікати «Ґрунтовно», середня вартість земельного активу в портфелі фонду складала близько 64 тис. грн за гектар. Сьогодні це 100−102 тис. і потенціал для зростання залишається значний.

Пряме володіння чи фонд

Олександр Чорний проводить чітку межу між двома інструментами: купівля ділянки — це інвестиція в актив, а купівля сертифікатів фонду — це інвестиція в команду, ідею та стратегію, яку ця команда обрала.

При прямому володінні інвестор отримує право власності на конкретну ділянку і прямі договори оренди з агровиробником. «Для мене сьогодні немає нічого кращого, коли інвестор, купивши інвестицію, має право власності, має прямі договори оренди, і тому в будь-якому випадку є найбільш захищеним у цьому», — пояснює він. Усі інші показники — ліквідність, можливість продажу вже є надбудовою над цим базовим захистом.

Сергій Крамаренко дивиться на питання інакше і частину капіталу тримає в прямих паях, частину — в сертифікатах фонду «Ґрунтовно». «Мені зрозуміла стратегія, зрозуміла тактика, зрозуміло, що фонд купує і як це відбувається», — пояснює він свій вибір на користь фонду.

Ліквідність, диверсифікація, контроль: рахуємо різницю

Найбільш відчутна практична різниця між двома інструментами — швидкість виходу. При продажу земельного паю закон вимагає дотримання процедури переважного права орендаря: нотаріус надсилає проєкт договору, орендар має право першочергового викупу і може не поспішати з відповіддю. Реальний строк від рішення до отримання коштів, за словами Крамаренка, — 2−2,5 місяці, у кращому випадку місяць при добрих відносинах з орендарем. У фонді вихід з активу займає до тижня з моменту подачі заявки на продаж.

Друга перевага фонду — подільність. Маючи пів мільйона гривень у сертифікатах з номіналом 1000 грн за штуку, інвестор може продати рівно ту частку, яка йому потрібна, і залишити решту в землі, відзначає Крамаренко.

Третя перевага, за словами експерта, це географічна диверсифікація. Приватний інвестор із обмеженим капіталом, як правило, купує землю в одному регіоні і повністю залежить від його динаміки. Наприклад, розповідає Крамаренко, його знайомий у 2021 році вклав значну суму в землю Сумської області — якісний чорнозем за вигідною ціною. Після початку повномасштабного вторгнення вартість цих ділянок впала в 3−4 рази через близькість до зони бойових дій. А ось якщо фонд має активи в ряді областей, то проблеми з окремою ділянкою вплинуть на загальний результат не більше ніж на к кілька відсотків.

Олександр Чорний погоджується з перевагами фонду в частині ліквідності, але застерігає: у цій зручності є нюанси. Продати сертифікати можна або на вторинному ринку — але покупець логічно захоче дисконт відносно ціни первинного розміщення — або назад керуючій компанії. Умови такого викупу прописані в інвестиційній декларації фонду, і їх варто читати до входу, а не після. Зокрема, відзначаич він, фонд «Ґрунтовно» встановлює, що викуповує сертифікат на 25% дешевше, за їх вартість.

Щоправда, за словами Сергія Крамаренка, у даному випадку відбувається активна торгівля на вторинному ринку, а сертифікати торгуються в діапазоні 1230−1270 грн., тобто різниця в ціні купівлі і продажу невисока і на практиці інвесторам не потрібно звертатися в фонд для викупу.

Окремо спікери торкнулись питання вартості управління. Як відзначає Олександр Чорний, воно створює додаткове навантаження і, відповідно, це відображається на дохідності.

Загалом же переваги інвестицій у землю не викликають сумнівів у фахівців. Питання лише в тому, скільки контролю інвестор готовий віддати в чужі руки і скільки роботи взяти на себе. В залежності від відповіді на це питання і варто обирати власний шлях інвестування.

