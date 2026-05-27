ЄС посилює правила для косметики: що зміниться з 2027 року

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 травня 2026, 11:12

ЄС посилює правила для косметики: що зміниться з 2027 року

ЄС посилює вимоги до складу косметики: з січня 2027 року нові обмеження стосуватимуться 12 інгредієнтів, які використовуються у лаках для нігтів, фарбах для волосся, дезодорантах та інших засобах. Один із компонентів буде повністю заборонений через потенційні ризики для здоров'я. Про це пише Аusnews.de.

ЄС посилює вимоги до складу косметики: з січня 2027 року нові обмеження стосуватимуться 12 інгредієнтів, які використовуються у лаках для нігтів, фарбах для волосся, дезодорантах та інших засобах.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

ЄС не забороняє косметичні речовини безпідставно. Рішення ухвалює науковий комітет з безпеки споживачів (SCCS), який перевіряє, чи можуть речовини пошкодити ДНК, порушити гормональну систему чи становити інший ризик. Він спирається на дані, що їх надають виробники.

З вересня 2025 року вже заборонено речовину TPO у лаках для нігтів. Тепер під заборону потрапляє пластифікатор Triphenylphosphat. Комітет не зміг виключити, що він може бути небезпечним для ДНК або гормональної системи, а виробники не надали достатньо даних, щоб довести його безпеку.

Ця речовина використовується, щоб зробити лак більш гнучким та стійким.

Більш суворі норми для інгредієнтів

У багатьох парфумах, гелях для душу та лосьйонах часто використовується цитраль (Citral). Це ароматична речовина, яка природно міститься в шкірці цитрусових та дає продуктам свіжий запах. Він залишається дозволеним, але тепер лише у менших кількостях: наприклад, у парфумах максимум 0,6%, а у лосьйонах для тіла 0,15%.

Такі ж обмеження вводяться й у бензилсаліцилату: в лосьйонах до 0,7%, у гелях для душу до 1,3%. Людям, чутливим до ароматизаторів, варто звертати увагу на ці речовини у складі упаковки.

Зміни також стосуються сонцезахисних засобів та дезодорантів. Для УФ-фільтру DHHB (Diethylaminohydroxybenzoylhexylbenzoat) встановлено нові обмеження через можливі шкідливі побічні продукти. Так як вони можуть утворюватися під час виробництва та вважаються потенційно небезпечними для здоров'я та репродуктивної системи.

У дезодорантах також вводяться ліміти: сполуки алюмінію, які блокують потовиділення, тепер обмежені.

З січня 2027 року в спреях їх може бути не більше 3,24%, а в формах, що не змиваються, — до 7,73%.

Нові обмеження для фарби для волосся та інших засобів

Три барвники для волосся (HC Blue No. 18, HC Red No. 18 та HC Yellow No. 16) раніше не регулювалися, але тепер вони включені до закону. Їх можна буде використовувати лише у строго обмежених кількостях.

Також вводяться обмеження для засобів із цинком у зубних пастах та ополіскувачах. Наприклад, ацетат або глюконат цинку. Деякі такі продукти будуть дозволені лише для дітей віком від 6 років.

Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2027 року. Випущені товари можна буде продавати до липня 2028 року. Щоб зрозуміти, що зараз входить до складу косметики, потрібно дивитися список інгредієнтів (INCI) на упаковці. Там вказані всі речовини з їхніми офіційними назвами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами