ЄС посилює правила для косметики: що зміниться з 2027 року

ЄС посилює вимоги до складу косметики: з січня 2027 року нові обмеження стосуватимуться 12 інгредієнтів, які використовуються у лаках для нігтів, фарбах для волосся, дезодорантах та інших засобах. Один із компонентів буде повністю заборонений через потенційні ризики для здоров'я. Про це пише Аusnews.de.

Що відомо

ЄС не забороняє косметичні речовини безпідставно. Рішення ухвалює науковий комітет з безпеки споживачів (SCCS), який перевіряє, чи можуть речовини пошкодити ДНК, порушити гормональну систему чи становити інший ризик. Він спирається на дані, що їх надають виробники.

З вересня 2025 року вже заборонено речовину TPO у лаках для нігтів. Тепер під заборону потрапляє пластифікатор Triphenylphosphat. Комітет не зміг виключити, що він може бути небезпечним для ДНК або гормональної системи, а виробники не надали достатньо даних, щоб довести його безпеку.

Ця речовина використовується, щоб зробити лак більш гнучким та стійким.

Більш суворі норми для інгредієнтів

У багатьох парфумах, гелях для душу та лосьйонах часто використовується цитраль (Citral). Це ароматична речовина, яка природно міститься в шкірці цитрусових та дає продуктам свіжий запах. Він залишається дозволеним, але тепер лише у менших кількостях: наприклад, у парфумах максимум 0,6%, а у лосьйонах для тіла 0,15%.

Такі ж обмеження вводяться й у бензилсаліцилату: в лосьйонах до 0,7%, у гелях для душу до 1,3%. Людям, чутливим до ароматизаторів, варто звертати увагу на ці речовини у складі упаковки.

Зміни також стосуються сонцезахисних засобів та дезодорантів. Для УФ-фільтру DHHB (Diethylaminohydroxybenzoylhexylbenzoat) встановлено нові обмеження через можливі шкідливі побічні продукти. Так як вони можуть утворюватися під час виробництва та вважаються потенційно небезпечними для здоров'я та репродуктивної системи.

У дезодорантах також вводяться ліміти: сполуки алюмінію, які блокують потовиділення, тепер обмежені.

З січня 2027 року в спреях їх може бути не більше 3,24%, а в формах, що не змиваються, — до 7,73%.

Нові обмеження для фарби для волосся та інших засобів

Три барвники для волосся (HC Blue No. 18, HC Red No. 18 та HC Yellow No. 16) раніше не регулювалися, але тепер вони включені до закону. Їх можна буде використовувати лише у строго обмежених кількостях.

Також вводяться обмеження для засобів із цинком у зубних пастах та ополіскувачах. Наприклад, ацетат або глюконат цинку. Деякі такі продукти будуть дозволені лише для дітей віком від 6 років.

Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2027 року. Випущені товари можна буде продавати до липня 2028 року. Щоб зрозуміти, що зараз входить до складу косметики, потрібно дивитися список інгредієнтів (INCI) на упаковці. Там вказані всі речовини з їхніми офіційними назвами.