Восени на іспанському узбережжі відновлюється інвестиційна активність. Покупці повертаються до планів придбання житла, частина прагне завершити угоду до кінця року. Але чи вигідно купувати саме зараз, чи варто почекати кращої ціни? Відповідь залежить від того, скільки можна заощадити й що інвестор втратить за час очікування. Розглянемо ці суми та строки для двох варіантів: готової квартири під оренду та житла на етапі будівництва. Окремо порівняємо, як орендні сезони Іспанії та Дубая впливають на надходження власника.

Готове житло: чи варто чекати нижчої ціни

Почнемо з квартири, яку після оформлення угоди та підготовки можна здавати в оренду. Тут потрібно зіставити можливу економію на купівлі з доходом, який квартира могла б принести за час очікування.

Восени вибір розширюється: частина власників виставляє житло після власної відпустки або завершення літньої оренди. Проте більше пропозицій не означає суттєвого здешевлення. За досвідом роботи на узбережжі, вплив саме сезонного чинника на ціну купівлі можна оцінити в межах 2−3%. Розраховувати на значну знижку лише тому, що закінчилося літо, підстав немає.

Тепер подивимось на орендні надходження. Квартиру з терасою на Коста-Бланці в будинку не старшому за п’ять років можна здавати в довгострокову оренду за €1 500−1 600 на місяць. За 12 оплачених місяців це €18 000−19 200 до витрат і податків. Щоб отримати таку саму виручку за 12 оплачених тижнів літньої оренди, середня ставка має становити €1 500−1 600 на тиждень. Це умовний розрахунок: для конкретної квартири потрібно перевірити, чи реальна така ставка й скільки тижнів вона буде заброньована. Потім відняти витрати на управління, прибирання, утримання та податки.

Отже, для покупця важлива дата, з якої квартира зможе приймати орендарів. Оформлення угоди зазвичай займає місяць-півтора, хоча в окремих випадках це два тижні або два-три місяці. На меблювання готового житла за налагодженого процесу може вистачити приблизно тижня. Окремо потрібно перевірити можливість і строки початку туристичної оренди. Купівля перед самим літом не гарантує надходжень за весь високий сезон.

Якщо інвестор вирішує почекати до осені, економічний сенс такого рішення залежить від розміру майбутньої поступки продавця. Її потрібно порівняти з пропущеним орендним доходом після витрат. Заощадження на ціні має компенсувати цей дохід, щоб очікування було виправданим.

Житло на етапі будівництва: що дає рання купівля

Тепер розглянемо квартиру, яка ще будується. Покупець погоджує її ціну сьогодні, а отримує готовий об'єкт через певний строк. Нові проєкти на іспанському узбережжі часто виходять у продаж навесні та восени. Для інвестора важливо, за якою ціною можна увійти в конкретний проєкт і скільки коштів потрібно внести до його завершення.

Наприклад, квартира коштує €220 тис., очікуваний строк будівництва становить 18−20 місяців. За схемою оплати 20/30/50 покупець спочатку вносить €44 тис., ще €66 тис. сплачує частинами протягом будівництва, а останні €110 тис. вносить після завершення об'єкта. Так він фіксує ціну квартири, розподіляючи оплату в часі. Податки та інші витрати на придбання потрібно передбачити окремо.

Можливе подорожчання залежить від загальної динаміки ринку та готовності самого будинку. Для такого вкладення можна розглянути сценарій зростання вартості на 20−30% за період будівництва. Тоді квартира, придбана за €220 тис., могла б коштувати €264−286 тис. Різниця становила б €44−66 тис. Фактичний прибуток від перепродажу залежатиме від того, скільки заплатить наступний покупець, а також від витрат і податків. Саме підвищення ціни в прайсі забудовника ще не підтверджує, що власник зможе продати за такою сумою.

У цьому сценарії інвестор приймає період без орендних надходжень заради можливого приросту вартості. Потрібно також мати кошти на завершальний платіж: майбутня оренда його не профінансує, оскільки квартира почне заробляти вже після завершення будівництва та підготовки. Тому рішення про ранню купівлю залежить від того, чи влаштовують покупця зафіксована ціна, строк очікування та графік платежів.

Іспанія та Дубай: як розподілити орендні надходження

Для власника кількох об'єктів виникає ще одне питання: у які місяці вони приноситимуть основний дохід? Якщо всі квартири розташовані на одному курорті, періоди високого попиту та спаду в них зазвичай збігаються.

На Коста-Бланці основний літній попит припадає на червень-серпень. У Дубаї активний період починається приблизно з жовтня й охоплює зиму, коли температура комфортніша для відпочинку. Влітку спека знижує привабливість цього напрямку для частини туристів. Поєднання об'єктів на цих ринках дає можливість отримувати основні орендні надходження в різні періоди року. Наскільки це вирівняє грошовий потік, залежатиме від заповнюваності й витрат кожного об'єкта.

Такий підхід має значення і для покупців, які планують самі користуватися житлом. У розрахунку потрібно одразу визначити, коли квартира доступна орендарям, а коли в ній житиме власник. Власна відпустка у високий сезон забирає частину потенційних надходжень саме за найдорожчі тижні. Якщо ж особисті поїздки припадають на період слабшого попиту, більше можливостей заробити залишається на пікові місяці. Тому календар користування житлом варто скласти ще до купівлі й уже на його основі оцінювати очікуваний орендний результат.

Як визначити свій момент для купівлі

Порівнювати придбання зараз і пізніше варто на однаковому часовому горизонті. У кожному варіанті потрібно врахувати повну суму вкладень, строки платежів, надходження після витрат і можливу вартість об'єкта наприкінці цього періоду. При цьому очікуване подорожчання не дає коштів для поточних платежів: вони з’являться лише після продажу або від оренди.

Такий розрахунок показує, що саме інвестор отримує за готовність почекати й чи може дозволити собі цей строк. Відкладати купівлю має сенс заради конкретного покращення умов, яке вплине на результат. Самої зміни сезону для такого рішення недостатньо.