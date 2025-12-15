Крипта замість SWIFT: як українці переказують гроші родичам за кордон

Після початку повномасштабної війни потреба українців підтримувати близьких за кордоном зросла до безпрецедентного рівня. Мільйони наших громадян перебувають зараз у країнах ЄС, Північної Америки та Азії, працюють там, навчаються. Чимало українців ведуть бізнес із міжнародними партнерами, перебуваючи на Батьківщині. Усіх їх об'єднує одна практична потреба — швидко та зручно надіслати кошти за кордон. Втім, вже майже 4 роки великої війни банківська система залишається обмеженою постановами НБУ. Класичні міжнародні перекази через SWIFT часто виявляються або недоступними, або занадто повільними. На цьому тлі криптовалюти, насамперед стейблкоїни, стають зручною альтернативою. Як працює схема переказу через USDT і як тут може стати у нагоді сервіс 1654.exchange?

Чому класичні канали більше не працюють як раніше

До 2022 року міжнародні перекази були звичайною частиною фінансового життя українців: хтось переказував гроші родині в Європу через банківський SWIFT, хтось розраховувався з підрядниками через Wise чи PayPal. Після запровадження валютних обмежень правила змінилися. НБУ дозволяє переказувати валюту за кордон лише для чітко визначених цілей: навчання, лікування, оплата імпорту або виконання контрактних зобов’язань. Окремої можливості переказати кошти фізичній особі «на проживання» — не існує. Це означає, що підтримати дружину у Німеччині, допомогти батькам у Польщі чи оплатити послуги фрілансера у Чехії через банк стало фактично неможливо.

Обмеження діють із перших місяців війни і суттєво звузили можливість громадян користуватися SWIFT, як особистим інструментом. Тоді як потреба у транскордонних переказах лише зростає.

В офіційній статистиці НБУ обсяги приватних грошових переказів до України у 2023 році становили близько $11,6 млрд, включно з переказами через офіційні та неофіційні канали, у 2024 році ця сума склала $9,6 млрд. Даних щодо переказів із України за кордон у відкритих звітах НБУ немає, але фактичний обсяг таких операцій також вимірюється мільярдами доларів.

У результаті реальний попит на приватні транскордонні перекази частково «виштовхнувся» в альтернативні канали, серед яких крипта стала найгнучкішим та найшвидшим рішенням.

Стейблкоїни, як «цифровий SWIFT»

Найчастіше для таких переказів використовують стейблкоїни — криптовалюти, прив’язані до вартості долара США. Найпопулярніший серед них — USDT, який працює, як цифровий еквівалент звичайного долара. Головна перевага USDT у тому, що він не піддається волатильності, а його перекази в мережах, на кшталт TRC20 або TON, коштують менше одного долара та виконуються за лічені хвилини.

Як працює напрямок UAH → USDT → отримувач

Суть переказу через криптовалюту залишається простою: спершу відправник купує USDT за гривню, потім пересилає монету отримувачу на гаманець, після чого той продає її у своїй країні за місцеву валюту.

Усе починається з вибору надійного сервісу, який дає можливість швидко обміняти гривні на стейблкоїни. Один із таких сервісів — 1654.exchange. Процес виглядає максимально просто: відправник обирає напрям UAH → USDT, оплачує заявку особистою банківською карткою або робить переказ із рахунку підприємця (ФОП) чи компанії (ТОВ), і потім отримує потрібну суму на гаманець або відразу вказує адресу родича. Через декілька хвилин USDT вже в отримувача.

Другий етап — передача коштів. Отримати USDT можна на будь-який гаманець: Trust Wallet, Metamask, Binance чи навіть апаратні гаманці. Перекази в мережі TRC20 зазвичай проходять миттєво і коштують копійки, порівнюючи зі SWIFT, який працює 1−3 дні та супроводжується відчутними комісіями.

Останній крок — зворотній обмін стейблкоїна на місцеву валюту. Його також можна здійснити через 1654.exchange і отримати фіатні кошти на місцевий банківський рахунок чи готівку у понад 40 країнах світу. Або ж скористатись послугами локальних бірж, криптообмінників або p2p-платформ. Таким чином, USDT фактично перетворився на універсальний глобальний спосіб переказу грошей у приватному секторі.

Чому українці вибирають сервіс 1654.exchange

Важливою ланкою цієї моделі є сервіс, що швидко робить обмін гривні на USDT. 1654.exchange працює на цьому ринку понад шість років і пропонує просту процедуру, зрозумілу навіть тим, хто вперше стикається з криптою. Заявки зазвичай обробляються протягом 15−30 хвилин, а користувачі можуть отримати консультацію операторів у разі будь-яких труднощів. Перевагою є й можливість відразу вказати адресу отримувача в іншій країні — це зручно, коли потрібно швидко переказати кошти родині або оплатити послуги іноземного підрядника.

Через валютні обмеження та обмежену доступність класичних банківських переказів український ринок UAH → USDT значно пожвавився, і багато обмінних сервісів відзначають суттєве зростання кількості заявок у 2023−2025 роках. Причина проста: крипта стала єдиним реально доступним способом приватного транскордонного переказу без складної бюрократії.

Кому підходить ця схема

Насамперед українцям, які підтримують рідних за кордоном. Сценарій, коли потрібно переказати валюту сестрі, студенту, бабусі чи друзям, став повністю нетиповим для банків, але абсолютно нормальним у криптомоделі.

Друга велика група — підприємці та фрилансери. Через валютні обмеження банки часто не можуть провести оплату за інвойсом, навіть якщо йдеться про невеликі суми. Крипта дозволяє розрахуватися з підрядниками чи постачальниками у будь-якій країні світу за лічені хвилини, з мінімальною комісією та без ризику затримки.

Третя категорія — волонтери. У багатьох волонтерських закупівлях криптовалюта стала інструментом оперативності: оплатити товар у Польщі, Чехії чи США, переказати гроші постачальнику чи отримати внески від донорів у крипті сьогодні значно простіше, ніж проходити багатоетапні погодження з банком.

Що варто знати перед першим переказом

Перш ніж здійснювати транзакцію, важливо врахувати декілька моментів. Найкраще використовувати стабільні мережі переказу, такі як TRC20 чи ERC20, щоб уникнути високих комісій. Якщо у отримувача немає криптогаманця, варто допомогти встановити Trust Wallet або Metamask, і пояснити, як саме він зможе обміняти отримані USDT у своїй країні. Для багатьох користувачів це перший досвід роботи з криптовалютою, тому варто заздалегідь проговорити усі кроки.



Також важливо розуміти, що, окрім можливостей, які відкриває криптовалюта, вона накладає додаткову відповідальність. У тому сенсі, що лише ви відповідаєте за безпеку ваших коштів, і підхід до зберігання конфіденційної інформації (сід-фраз, доступів до акаунтів) має бути відповідальним.

Висновок

Фінансові звички українців суттєво змінилися разом із обставинами. Доки класичні банківські інструменти залишаються обмеженими, крипта заповнила ту нішу, яку SWIFT у приватних переказах більше не може закривати. За даними Chainalysis, обсяг криптотранзакцій з України у 2023 році перевищив 20 млрд доларів, а країна стабільно входить до першої п’ятірки світових криптоекономік. Це свідчить про масштабний переорієнтир у бік цифрових інструментів.

Сьогодні достатньо декількох годин, щоб перетворити гривню на «цифровий долар» і переказати його до будь-якої точки світу. А сервіси, на кшталт 1654.exchange, роблять цей процес доступним навіть для тих, хто ніколи не працював із криптовалютою (сервіс має телеграм-канал, де можно ознайомитись із повним спектром послуг та тарифами). Для українців це не просто технологічна альтернатива, а реальний спосіб підтримувати одне одного, залишаючись пов’язаними, попри кордони та обставини.