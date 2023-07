Apple знову коштує як 8 українських бюджетів: злети та падіння тижня

Apple знову потрапила до центральних шпальт усіх фінансових ЗМІ: у п'ятницю, 30 червня, яблучна компанія вперше в історії завершила торговий день із капіталізацією понад $3 трлн. За підсумками основної торгової сесії папери подорожчали на біржі NASDAQ на 2,31% — до $193,97.

CNBC нагадує, що Apple стала першою компанією, капіталізація якої підвищилася понад $3 трлн під час торгів. Це сталося 3 січня 2022 року, але тоді акції не змогли втриматися на рекордних значеннях і до кінця дня ринкова вартість бігтеху знову опустилася нижче за цю планку. Цього разу компанії вдалося завершити день із капіталізацією понад $3 трлн, а під час торгів на постмаркеті у понеділок, 3 липня, акції підросли ще трохи.

Злети тижня

Carnival Corporation (NYSE:CCL) +21,56%

Одна з провідних світових круїзних компаній Carnival Corpopration випустила у понеділок звіт із результатами за другий квартал, які перевершили очікування аналітиків.

Показник прибутку перевищив прогнози. Компанія заявила про прибуток на акцію в розмірі $0,31, доходи склали $4,9B. За даними опитування Investing.com, аналітики передбачали в прогнозах, що прибуток на акцію складе $0,34, а загальний дохід — $4,78B.

Додаткового тригера зростання акціям додала новина про скасування статусу пандемії COVID-19, що значно підвищить доходи компаній із сектору послуг та перевезень.

Під час пандемії компанія, як і багато хто в її секторі, переживала важкі часи, і її боргове навантаження зросло. Аналітики вважають, що Carnival має всі шанси знизити борги, що зробить акції компанії в майбутньому ще привабливішими.

За словами аналітика Jeffries Девіда Каца, очікується, що компанія спрямує на погашення боргу $3 млрд на рік у наступні три роки.

Generac Holdings Inc (NYSE:GNRC) +21,42%

Компанія другий тиждень поспіль потрапляє до нашого ренкінгу акцій, що найбільше зростають. Волл-стріт чекатиме позитиву від Generac Holdings, оскільки компанія наближається до наступної дати звіту про прибуток.

У цьому звіті аналітики очікують, що Generac Holdings опублікує прибуток у розмірі $1,18 на акцію.

Розглядаючи весь рік, консенсусні оцінки Zacks показують, що аналітики очікують на прибуток $5,87 на акцію і дохід $4,13 млрд. Однак, ці загальні показники відображатимуть зміни на -29,53% і -9,57% відповідно, порівнюючи з минулим роком.

Окрім американського ринку, на якому Generac збирається зміцнитися за рахунок системи PWERcell — домашньої зарядної станції для електромобілів, вона має амбіції на світову присутність. Так, вона збирається довикупити Pramac, в якій їй вже належить 80% акцій. У Pramac представництва у 150 країнах.

Це допоможе зміцнити присутність GNRC у всьому світі, особливо в Європі. І ще її цікавить й індійський ринок, де зростає попит на продукцію Generac як у споживчому, так і промисловому сегментах.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NYSE:NCLH) +15,55%

Зростання Norwegian Cruise тримається на зростанні попиту. Збільшення числа бронювань стало вже стійкою тенденцією, а отже, компанія має всі шанси на подальше зростання. Крім того, зосередженість компанії на стратегічному маркетингу та зусиллях щодо розширення парку є гарним провісником майбутніх доходів.

Очікується, що у майбутньому звіті цей круїзний оператор опублікує квартальний прибуток у розмірі $0,26 на акцію, що становить річну зміну на +122,8%. Очікується, що дохід становитиме $2,18 млрд, що на 83,4% більше, ніж у аналогічному кварталі минулого року.

Падіння тижня

Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA) -10,21%

Мережа аптек оголосила про плани закрити 150 закладів у Сполучених Штатах цього року. У своєму нещодавньому звіті про прибуток за третій квартал Walgreens значно скоротила прогнозований річний прибуток, частково через менші обсяги продажу вакцини проти COVID-19 та її тестування.

У відповідь на виклики Walgreens агресивно змінила свою стратегічну позицію: від компанії, яка швидко зросла під час пандемії, до роздрібного торговця, який хоче скоротити витрати та повернути вкладення акціонерам.

Walgreens вже почала звільняти працівників та скоротила години роботи магазинів. Під час телефонної конференції СЕО компанії сказав, що Walgreens скоротила робочий час у 500 магазинах в останньому кварталі, і довела загальну кількість магазинів із меншою кількістю робочих годин до 1 100. Однак, ця цифра становить лише 12% із майже 9 000 магазинів, якими компанія управляє у Сполучених Штатах.

Regeneron Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:REGN) -7,79%

Regeneron — провідна біотехнологічна компанія, яка винаходить, розробляє та комерціалізує ліки, що змінюють життя людей зі серйозними захворюваннями. Її заснували та очолювали протягом 35 років лікарі-вчені.

Зниження вартості акцій відбулося після того, як компанія оголосила про те, що Управління контролю якості харчових продуктів і медикаментів (FDA) видало повний лист-відповідь (тобто відмову) щодо високодозованої форми препарату Eylea.

Загалом, Eylea — це біологічна терапія різних захворювань очей, яка принесла приблизно $6,3 млрд чистих продажів у США для виробника ліків у 2022 році. Проте, продажі препарату впали через посилення конкуренції. Надії Regeneron на те, що ця високодозована формула допоможе йому зберегти частку ринку в ключових напрямках, поки що не виправдовується.

McCormick & Company Incorporated (NYSE:MKC) -7,47%

McCormick & Company Incorporated є світовим лідером у сфері прянощів. Компанія має понад $6 млрд річного обсягу продажів у 170 країнах. McCormick & Company Inc. виробляє, продає та поширює спеції, суміші приправ, прянощі та інші продукти для всієї харчової промисловості, включає також канали електронної комерції, бакалею, виробників продуктів харчування та громадського харчування.

McCormick & Company повідомила про хороші результати за другий квартал, прокладаючи шлях для підвищення скоригованого операційного доходу та скоригованого прибутку на акцію. McCormick опублікував прибуток на акцію в розмірі $0,60 при доході в $1,66 млрд, що можна порівняти з консенсусом аналітиків щодо прибутку в $0,57 при доході в $1,67 млрд. Загалом, чистий обсяг продажів зріс на 8%, порівнюючи з минулим роком.

Просідання в ціні акцій компанії пов'язане з кадровими перестановками та падінням обсягу продажів у сегменті прянощів на 1%. Рада директорів McCormick & Company Incorporated оголосила про підвищення Брендана Фолі до Президента та Головного виконавчого директора (CEO) компанії з 1 вересня 2023 року. Пана Фолі також обрали до Ради директорів, що набуло чинності негайно. Його попередник, Лоуренс Е. Курзіус, продовжуватиме виконувати обов'язки виконавчого голови правління.

Головні події тижня

03 липня — понеділок

• Емітенти виплачують дивіденди: Comcast (CMCSA), Edison (EIX), Globe Life (GL), Sempra Energy (SRE).

• Звіти емітентів: Smart Powerr (CREG), biOasis Technologies Inc (BIOAF).

• Індекс ділової активності у виробничому секторі (PMI) у США від ISM за червень 2023 року.

04 липня — вівторок

• Звіти емітентів: J Sainsbury PLC (JSAIY), Numinus Wellness Inc (NUMIF), Highways (HIHO).

• Базові замовлення на товари тривалого користування у США (місяць до місяця) за травень 2023 року.

• Вихідний у США — День незалежності.

05 липня — середа

• Емітенти виплачують дивіденди: Campbell Soup (CPB), Cisco (CSCO), JPMorgan (JPM).

• Звіти емітентів: Aeon ADR (AONNY), Seanergy Maritime (SHIP), Topps Tiles (TPTl).

• Публікація протоколів FOMC.

06 липня — четвер

• Емітенти виплачують дивіденди: American Express (AXP), General Dynamics (GD), Marvell (MRVL), Mastercard (MA), NetApp (NTAP), Progressive (PGR).

• Звіти емітентів: Industrivarden (INDUAs), Chr Hansen ADR (CHYHY), Kura Sushi (KRUS).

• Кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття у США.

• Індекс ділової активності (PMI) у секторі послуг США за червень 2023 року.

• Запаси сирої нафти.

07 липня — п'ятниця

• Емітенти виплачують дивіденди: General Mills (GIS), Lincoln National (LNC), McCormick&Co (MKC), Roper Technologies (ROP), UDR (UDR), Verizon (VZ).

• Звіти емітентів: Fabege (FABGs), Ryohin Keikaku Co (RYKKY), Urban One Inc (UONE).

• Рівень безробіття у США за червень 2023 року.