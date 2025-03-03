Корекція чи зростання: чого чекати від S&P500 цього року

Минулий неспокійний тиждень S&P 500 закрив у мінусі. Інвестори негативно сприйняли падіння індексу споживчих настроїв до 4-річного мінімуму. Оскільки це може свідчити про проблеми в економіці США. Не додавала оптимізму акціям і подальша ескалація торговельних війн, які розпочав Дональд Трамп. Не виправив ситуації навіть захоплюючий звіт Nvidia. Чи продовжить зростати основний фондовий індекс США в умовах невизначеності, і які складники аналізу дозволяють прогнозувати його динаміку?

Чому інвестори відслідковують S&P 500

Індекс S&P 500 (Standard & Poor's 500) — один із основних індексів ринку США, що включає 500 найбільших компаній країни, представлених на фондових біржах. Інвестори використовують S&P 500, як орієнтир для оцінки ринкових умов, а також порівнюють за ним результати роботи інвестиційних портфелів чи фондів.

Великі інвестиційні фонди застосовують структуру індексу S&P 500 для створення консервативних ринкових інструментів — ETF. За всю історію індексу, з 1957 до 2024 року, тобто за 67 років, зростання відбувалося 53 рази, середній коефіцієнт зростання становить 78%.

Кризи та відновлення індексу S&P 500

Рік Подія Спад індексу Відновлення 1973 Енергетична криза, нафтове ембарго. 48% 1976 р. Зниження впливу від постачання нафти з країн Близького Сходу.

Зростання економіки США, зниження кредитної ставки. 1987 «Чорний понеділок», автоматизація біржових торгів. Недовіра до технологій. 22% (за 1 день) 1989 р. Втручання ФРС та зниження кредитної ставки.

Збільшення контролю за програмною торгівлею. 2000 Криза «доткомів». 49% 2003 р. ФРС знизили кредитну ставку з 6,5% до 1%. 2001 Теракт 11 вересня на Всесвітній торговий центр (вежі-близнюки). 2002 Відновлення економіки США. 2008 Іпотечна криза у США через масову видачу ризикованих кредитів. 57% 2013 р. Зниження кредитної ставки до 0,25%.

Жорсткі регуляції у фінансовому секторі.

Державна допомога банкам у $700 млрд. 2020 Пандемія COVID-19 33% 2 кв. 2020 р. Стимулювання економіки та виділення $2,2 трлн для кредитування бізнесу.

Викупи державою державних та корпоративних облігацій для збільшення ліквідності ринку.

Зниження кредитної ставки до 0,25%. 2022 Збройна агресія рф на Україну. 18% 2023 р. Зниження інфляції та жорстка монетарна політика ФРС.

Диверсифікація ринків і секторальне зростання технологій, фінансів та електромобілів.

Перемога в боротьбі з енергетичною кризою.

Джерело: складено автором

Активне зростання індексу S&P 500 можна спостерігати протягом трьох періодів:

Період 1957—1980 років. Індекс зріс зі 45 до 135 пунктів, приріст становить 200%.

Індекс зріс зі 45 до 135 пунктів, приріст становить 200%. Період 1980—2000 років. Індекс зріс зі 135 до 1 320 пунктів, приріст — 877%.

Індекс зріс зі 135 до 1 320 пунктів, приріст — 877%. Період 2000—2025 років. Індекс зріс з 1 320 до 5 956,06 пунктів, приріст становить 351%.

З 1980 року спостерігався найшвидший темп зростання, який учетверо перевершив показник попереднього періоду. Проте з 2000 до 2025 року відбулося відносне сповільнення, хоча абсолютні значення суттєво зросли. Серія криз змусила регуляторів запровадити нові механізми контролю. У результаті індекс S&P 500 став набагато безпечнішим і отримав посилений контроль.

Темпи зростання індексу S&P 500

Роки Темпи зростання в пунктах Приріст індексу Ключові події 1957 45 0% Заснування індексу, до якого вперше в історії увійшло 500 компаній США. 1960 58 29% Спад темпів виробництва, високі показники інфляції та ставки за кредитами. 1970 92 59% Війна у Вʼєтнамі, загроза ядерної війни та високі ставки за кредитами. 1980 135 47% Геополітичні конфлікти, світова нафтова криза та встановлення рекордної ставки за кредитами у 20%. 1990 330 144% Зростання у понад удвічі. Початок технологічного прогресу і серійний випуск перших ПК компаніями Apple та IBM. 2000 1320 300% Зростання індексу вчетверо. Технологічний бум та глобальний розвиток інтернет-технологій. 2010 1257 -5% Найважче десятиліття для індексу через кризи, а згодом відновлення й повернення до рівнів 2000-х. 2020 3756 199% Технологічний бум 2.0, розвиток ШІ, хмарних технологій, онлайн-банкінг, фінтех, криптовалюти та зниження податків на прибутки. 2025 5956 (станом на 26 лютого 2025 року) 58,5% Частка технологічних компаній в індексі перевищила 30%. ШІ, e-commerce, фінтех, кібербезпека набули нового значення. Сповільнення темпу через кризові події 2020−2022 років та запровадження нових регуляцій ринку.

Джерело: складено автором

Станом на 2025 рік, сектор технологій є лідером в індексі S&P 500. Його частка в загальній ринковій капіталізації складає 31%.

Інструменти для прогнозування індексу

Прогнозування індексу S&P 500 — складне завдання, оскільки фондовий ринок залежить від багатьох чинників, як-от макроекономіка, монетарна політика, геополітика та настрої інвесторів. Проте існують розрахунки та підходи, що дозволяють визначити стійкість і потенціал індексу:

Ретроспектива індексу. Інвестори можуть аналізувати історичні дані та динаміку зростання. За останні 25 років S&P 500 зростав 19 разів, що становить 76% цього періоду.

Динаміка S&P 500 протягом 25 років



Джерело: складено автором

Ширина ринку (market breadth). Цей показник демонструє співвідношення кількості акцій, що зростають у ціні, до тих, що знижуються. Індекс S&P 500 регулярно оновлюється, а цінні папери в ньому поділяються на дві групи, залежно від динаміки їхньої вартості.

Акції зростання. Вони демонструють позитивну динаміку фінансових результатів за параметрами швидкості та стабільності.

Акції падіння. Вартість цих активів знижується через негативні фінансові результати, несприятливі ринкові умови та втрату інтересу інвесторів.

За цим підходом у 2024 році в S&P 500 зафіксували 329 компаній із курсом зростання, 161 компанію зі спадом та 10 компаній без змін.

Показник ширини ринку становить 329/161 = 2,04. Це означає, що на кожні дві компанії з позитивною динамікою припадає одна зі спадом. Значення понад 1 вважається позитивним і свідчить про стабільність ринку.

Корпоративний індекс (Corporate Index). Інвестори використовують цей індивідуальний показник зростання корпорацій, як середньозважений результат відсотків зростання всіх 500 компаній. Наразі він демонструє позитивну динаміку, згідно з їхньою ринковою вартістю. Це свідчить про збільшення прибутків, розширення діяльності та успішне впровадження інновацій у бізнесах, які представлені в індексі.

Зростання S&P 500 відображає оптимізм інвесторів щодо майбутнього підприємств та економіки загалом. Щоб визначити показник корпоративного зростання компанії, як-от NVIDIA, можна використати цю формулу:





Ринкова вартість NVIDIA: $3,4 трлн

Загальна ринкова вартість індексу: $53,5 трлн



(3,4/53,5) х 100 = 6,36%



Оскільки за 2024 рік акції NVIDIA зросли на 185%, то її внесок у зростання індексу становить:



6,36% х 185% = 11,76%



З рештою 499 компаній проводять аналогічні розрахунки. З цього виходить, що в сумі корпоративне зростання складає 39,83%.



Для визначення потенціалу зростання індексу на 2025 рік необхідно порівняти корпоративне зростання з ринковим зростанням за попередній рік (23,98%):



39,83% — 23,98% = 15,84%

Отже, прогнозоване зростання індексу S&P 500 на 2025 рік оцінюється в 15,84%, що складає 6 800 пунктів. Ці показники узгоджуються з прогнозами світових фінансових інститутів, як-от Goldman Sachs та Citigroup.

Успішні стратегії інвестування з основою в S&P 500

Одним із найнадійніших способів формування успішних портфелів із захистом капіталу є інвестування у фонди ETF на індекс S&P 500. Зокрема, гравці ринку часто користуються трьома базовими стратегіями, що відповідають їхньому ризик-профілю:

Консервативна. Основною метою використання S&P 500 для інвесторів із цим підходом є збереження капіталу та отримання прибутку до 10% річних. Їхній портфель складається на 60−80% із ETF S&P 500, решту 20−40% вони інвестують у захисні акції нециклічних секторів, облігації та дивідендні акції.

Помірна. Якщо інвестор орієнтований на баланс між ризиком і прибутковістю від 10% до 25% річних, то структура його портфеля складається з ETF S&P 500 на 40−60%. Захисні акції займають від 20% до 30%, акції зростання — також від 20% до 30%, а інвестиції в трендові компанії, що розвиваються, становлять від 5% до 15%.

Агресивна. Портфель сфокусований на максимізацію доходу, проте його власник розуміє та готовий до високого рівня ризику. У цьому разі, ETF S&P 500 займає від 20% до 40%, захисні акції — від 10% до 30%, акції зростання — від 30% до 50%, а активи трендових компаній — від 15% до 25%.

Усвідомлений підхід і розуміння власних емоцій грають ключову роль під час складання портфеля. Інвестори, які вибрали для себе комфортний рівень ризику, почуваються впевненіше під час ринкових коливань.

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Ризики інвестування в S&P 500

Рівень ризику залежить від стратегії інвестування та персональної чутливості інвестора, тобто розуміння власного ризик-профілю. Найпопулярнішим способом вкладення в індекс S&P 500 є купівля ETF, що вважається відносно консервативною стратегією. Однак, як і будь-яка інвестиція, це не виключає ризиків, зокрема:

Ринковий ризик (Market Risk). Індекс може суттєво знижуватися під час економічних криз або ринкових корекцій, як-от падіння під час кризи 2008 року або корекція у 2020 році на початку пандемії.

Галузевий дисбаланс (Sector Concentration Risk). Значна частка індексу припадає на технологічні компанії, що підвищує чутливість до проблем у цьому секторі. Ця ситуація спостерігалася під час корекції цін на акції технологічних гігантів у 2022 році.

Економічний ризик (Economic Risk). Зміни монетарної політики ФРС, інфляція або рецесія можуть вплинути на показники індексу. Зокрема, підвищення ставок у 2022 році призвело до падіння S&P 500.

S&P 500 є надійним, але не безризиковим інструментом. Правильне визначення ризик-профілю допоможе інвестору збалансувати прибутковість і безпеку портфеля.

Сила фондового ринку демонструється у довгостроковому інвестуванні, оскільки в цих умовах незначні ринкові корекції не впливають на власника активів. У ретроспективі індекс S&P 500 демонструє одні з найкращих результатів на фондовому ринку, адже після глибоких криз і коливань він відновлювався та перевершував історичні максимуми. У загальній динаміці індекс зростає з ймовірністю 80%, тому більшість експертів та аналітиків визначають його як надійний.