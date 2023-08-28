«Китайці» кидають виклик Tesla, Boeing знову знаходить дефекти і йде в мінус

Фондові індекси США завершили у плюсі торги у п'ятницю, причому S&P 500 та Nasdaq зросли за підсумками тижня. Dow Jones Industrial Average підвищився на 0,73%, Standard & Poor's 500 — на 0,67%, Nasdaq Composite зріс на 0,94%. Інвестори оцінили виступ Джерома Пауелла, як негативний для ринку акцій. «Федрезерв не закінчив боротьбу з високою інфляцією і може за необхідності знову підвищити відсоткові ставки», — заявив Пауелл. Детальніше про підсумки минулого тижня та головні події майбутнього розповість інвестиційний аналітик Денис Білий.

Xpeng

Китайська автомобільна компанія Xpeng (Guangzhou Xiaopeng Motors Technology Co Ltd), що торгується на Нью-Йоркській фондовій біржі, оприлюднила результати за другий квартал, які не виправдали очікувань ринку.

Продажі зросли, однак, зростання було обумовлено зниженням цін на продукцію та підвищенням витрат на просування. Це спричинило збільшення негативної валової маржі.

Аналітики стверджують, що, незважаючи на те, що платформа для автомобілів SEPA 2.0 від Xpeng дешевша, це не допоможе в конкуренції з Tesla, яка вкотре знизила ціни на свої авто в Китаї, що також негативно впливає на маржинальність Xpeng.

Проте, перспективи компанія має, і до того ж значні. Xpeng погодився придбати електромобільного гіганта Didi Global за $744 млн. Стартап EV випустить додаткові акції для угоди, яка також передбачає стратегічне партнерство. Xpeng планує запустити новий бренд електромобілів у 2024 році.

Bank of America підвищив рекомендацію щодо паперів Xpeng (XPEV) із «тримати» до «купувати». Причинами такого кроку стали переваги партнерства компанії з Volkswagen, перспективний асортимент продукції та ефективні заходи контролю над витратами. На цій новині про покращення рекомендацій акції зросли на 9,7% за торговельний день.

SentinelOne

Справжній «хайп» продемонструвала компанія SentinelOne (S). Її акції зросли на 15% минулого тижня.

Причиною цього руху паперів стало залучення Qatalyst Partners для вивчення пропозицій потенційних покупців компанії. SentinelOne стала метою для поглинання після падіння за останні два роки вартості її акцій на понад 80%.

Palo Atlo Networks

Порадував інвесторів і Palo Atlo Networks (PANW) — американська компанія, яка надає послуги у сфері інформаційної безпеки. Головний офіс компанії розташований у Санта-Кларі, Каліфорнія. Palo Alto Networks займається розробкою хмарних рішень. Серед клієнтів — понад 70 тисяч організацій у 150 країнах світу, включаючи 85 компаній зі списку Fortune 100.

Минулого тижня акції компанії зросли на понад 10%. Причиною став гайденс (прогноз на найближче майбутнє — прим. «Мінфін») щодо вільного грошового потоку, чистого прибутку на акцію та обсягу замовлень, який виявився оптимістичнішим, ніж очікували інвестаналітики.

Проте, виторг компанії склав $1,95 млрд і не дотягнув $10 млн до очікувань ринку.

Farfetch

Водночас, акції онлайн-ритейлера люксового одягу Farfetch (FTCH) впали після публікації результатів за другий квартал. Ця компанія зі штаб-квартирою у Лондоні займає сферу електронної комерції та спеціалізується на товарах розкоші. Вона працює, як цифровий майданчик, де продаються товари від декількох сотень брендів та бутіків із усього світу.

Виручка та EBITDA компанії виявилися нижчими за очікування ринку. Менеджмент погіршив прогнози і вказав на несприятливу макрокон'юнктуру та слабкі результати на пріоритетних ринках США та Китаю.

Boeing

Авіаційний гігант Boeing (BA) також зіграв на ринку в мінус. Заява про новий дефект у їхніх літаках 737 MAX викликала падіння акцій на 4,9% 24 серпня. Ця несправність уповільнить постачання продукції у найближчій перспективі. Дефект полягає у неправильно просвердлених отворах у кормовій перегородці деяких фюзеляжів, поставлених Spirit.

Головні події тижня

Вересень починається великою добіркою важливої макроекономічної статистики.

Ділимося найважливішим:

29 серпня подивимося на індекс довіри споживачів США від Conference Board за серпень. Очікується, що індекс збережеться на позначці 116,5 пунктів, після 117 пунктів у липні. Останні три рази показник перевищив очікування аналітиків — настрої споживачів досить оптимістичні.

Також 29 серпня вийдуть індекси цін на ринку нерухомості від агентства S&P та Федерального агентства житлового фінансування.

30 серпня чекаємо на попередню оцінку зростання ВВП США за II квартал. У річному вимірі очікується приріст економіки на 2,4%.

30 серпня та 1 вересня вийдуть важливі звіти щодо американського ринку праці. У середу — попередній звіт від Automatic Data Processing, у п'ятницю — фінальний від Міністерства праці. Поки що безробіття залишається на рівні 3,5%, однак, при цьому створення нових робочих місць поступово сповільнюється: це може свідчити про ефективність політики високої базової ставки ФРС.

31 серпня також побачимо липневе значення PCE Price Index — це улюблений показник інфляції у центробанку США. У річному вимірі очікується невелике прискорення зростання цін — до 3,3%, після 3% місяцем раніше. Базовий індекс (без урахування цін на їжу та енергоносії) міг збільшитися до 4,2%, після 4,1% у червні. Також чекаємо на попередню оцінку інфляції в Єврозоні за серпень. Тут, за прогнозами, зростання цін могло сповільнитися до 5%, після 5,3% у липні.

Нарешті, 1 вересня вийдуть індекси PMI та ISM у виробничому секторі США за серпень. У виробництві продовжує спостерігатися спад.