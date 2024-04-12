Китай призвів до падіння Apple, а Apple проміняла його на Індію

Тиждень, що минає, нагадав про деякі поняття, які ще не так давно були в центрі уваги інвесторської спільноти та заповнювали аналітичні матеріали провідних фінансових видань. Маю на увазі «Вище та надовго» на макроекономічному фронті та «Велика сімка» — на корпоративному. Чому до них була особлива увага, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Інфляція знову зростає

Дані про споживчу інфляцію (СРІ) в США, оголошені в середу, викликали певне розчарування, а може й занепокоєння. Індекс інфляції виявився вищим, ніж очікувалося, та вищим, ніж попереднього місяця. Та й, загалом, графік інфляції протягом останнього року якось не дуже демонструє рух до бажаних 2%, нехай і «вибоїстий», як назвав його Голова ФРС Пауелл. Деякі керівники ФРС навіть попередили, що нещодавнє зростання інфляції «було відносно широким, і тому не варто сприймати його, як лише статистичне відхилення».

Висока інфляція нагадала про доктрину ФРС під назвою «Вище та надовше». Нагадаю, що мова йде про відсоткову ставку ФРС, яку центральний банк може утримувати на високому рівні ще досить довго, щоб запобігти поверненню інфляції до високих рівнів. І якщо на початку року інвестори очікували, що зниження ставки розпочнеться вже навесні, то після останніх даних мова вже йде лише про листопад, саме під президентські вибори у США.

Apple залишає Китай

А ось в Китаї зовсім інша проблема: інфляція майже не зростає, що свідчить про сповільнення економіки. Цікаво, що нещодавно Goldman Sachs та Morgan Stanley покращили прогноз економічного зростання у 2024-му році, пояснюючи це зростанням промислового виробництва та обсягами експорту. Але прогнози є прогнозами, а реальність дарує сюрпризи, іноді, або й часто, не дуже приємні. Так і цього разу, в березні обсяги експорту, у фінансовому вимірі, впали на 7,5%, порівнюючи з минулим роком, що стало найбільшим падінням із серпня минулого року. Та й в загалом, попри намагання китайського керівництва якось відновити економічне зростання, справи в Піднебесній йдуть «не дуже». Проблем також додає той факт, що багато компаній залишають Китай, надаючи перевагу сусідній Індії.

Переміщення компаній з Китаю до Індії, схоже, набирає обертів. Взяти хоча б Apple, яка минулого фінансового року виробила в Індії iPhone на суму $14 млрд, подвоївши обсяги попереднього року. За даними Bloomberg, сьогодні Apple виробляє в Індії 14%, або приблизно 1 із 7 своїх основних продуктів і планує нарощувати обсяги. Попри те, що Китай залишається найбільшим центром виробництва iPhone і найбільшим закордонним ринком для Apple, доходи компанії в Піднебесній падають, завдяки зростаючому китайському конкуренту Huawei і розширенню заборони на використання iPhone держслужбовцями.

Техногіганти вже не радують

Як ви знаєте, ще одним сакральним поняттям останнього року стало словосполучення «Чудова сімка», що включає сім найбільших технологічних компаній світу. Саме ця сімка тягнула на собі ринки протягом всього минулого року, але ось останнім часом не у всіх справи йдуть однаково гарно: певні проблеми, передусім пов’язані з китайським ринком, з’явилися у Apple, ціна на акції якої з початку року припинила зростати.

Але більше за інших останнім часом постраждала Tesla. Конкуренція в сегменті електричних автомобілів зростає, з’являються нові гарні моделі, а ціни знижуються, що викликає серйозне занепокоєння інвесторів. Ось і минулого тижня Ford знизив ціни на свій електричний пікап, що вдарило по конкурентам, насамперед, Rivian і Lucid, ціна на акції яких впала до історичних мінімумів. Та й Tesla теж неспокійно, адже компанія не здатна зміцнити конкурентну позицію, запропонувавши ринку нові моделі за гарною ціною.

Звісно, Маск, як геніальний продавець, знайшов вихід — тут же оголосив про запуск «роботаксі», що дозволило вберегти акції компанії від падіння, але чи надовго? З початку року ціна акцій Tesla знизилася на 21%, і, схоже, що це може бути історія під назвою «Нижче та надовго». До речі, з погляду особистих статків, пан Маск теж «страждає»: його вже обігнав Марк Цукерберг, завдяки зростанню ціни на акції Meta на 67% із початку року.

У п’ятницю зранку розпочався сезон квартальних результатів. Традиційно, першими про свої здобутки в першому кварталі доповіли банки та фінансові компанії. BlackRock порадував: обсяги грошей в управлінні та прибутковість збільшуються, що й не дивно, враховуючи зростання ринків акцій, криптовалют та сировини в першому кварталі. Wells Fargo, навпаки, заробив менше грошей, але не втрачає оптимізму, сподіваючись, що високі відсоткові ставки протримаються довше, створюючи кращі можливості для заробітку.

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Сезон результатів — це завжди важливий період у житті компаній та інвесторів, і попереду на нас чекають ще декілька тижнів захоплюючих подій, коли звітуватимуть найбільші компанії світу, що, власне, й визначить долю ринку в середньостроковій перспективі.