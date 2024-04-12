Китай призвів до падіння Apple, а Apple проміняла його на Індію

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 квітня 2024, 18:32

Китай призвів до падіння Apple, а Apple проміняла його на Індію

Тиждень, що минає, нагадав про деякі поняття, які ще не так давно були в центрі уваги інвесторської спільноти та заповнювали аналітичні матеріали провідних фінансових видань. Маю на увазі «Вище та надовго» на макроекономічному фронті та «Велика сімка» — на корпоративному. Чому до них була особлива увага, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Тиждень, що минає, нагадав про деякі поняття, які ще не так давно були в центрі уваги інвесторської спільноти та заповнювали аналітичні матеріали провідних фінансових видань.

Інфляція знову зростає

Дані про споживчу інфляцію (СРІ) в США, оголошені в середу, викликали певне розчарування, а може й занепокоєння. Індекс інфляції виявився вищим, ніж очікувалося, та вищим, ніж попереднього місяця. Та й, загалом, графік інфляції протягом останнього року якось не дуже демонструє рух до бажаних 2%, нехай і «вибоїстий», як назвав його Голова ФРС Пауелл. Деякі керівники ФРС навіть попередили, що нещодавнє зростання інфляції «було відносно широким, і тому не варто сприймати його, як лише статистичне відхилення».

Висока інфляція нагадала про доктрину ФРС під назвою «Вище та надовше». Нагадаю, що мова йде про відсоткову ставку ФРС, яку центральний банк може утримувати на високому рівні ще досить довго, щоб запобігти поверненню інфляції до високих рівнів. І якщо на початку року інвестори очікували, що зниження ставки розпочнеться вже навесні, то після останніх даних мова вже йде лише про листопад, саме під президентські вибори у США.

Apple залишає Китай

А ось в Китаї зовсім інша проблема: інфляція майже не зростає, що свідчить про сповільнення економіки. Цікаво, що нещодавно Goldman Sachs та Morgan Stanley покращили прогноз економічного зростання у 2024-му році, пояснюючи це зростанням промислового виробництва та обсягами експорту. Але прогнози є прогнозами, а реальність дарує сюрпризи, іноді, або й часто, не дуже приємні. Так і цього разу, в березні обсяги експорту, у фінансовому вимірі, впали на 7,5%, порівнюючи з минулим роком, що стало найбільшим падінням із серпня минулого року. Та й в загалом, попри намагання китайського керівництва якось відновити економічне зростання, справи в Піднебесній йдуть «не дуже». Проблем також додає той факт, що багато компаній залишають Китай, надаючи перевагу сусідній Індії.

Переміщення компаній з Китаю до Індії, схоже, набирає обертів. Взяти хоча б Apple, яка минулого фінансового року виробила в Індії iPhone на суму $14 млрд, подвоївши обсяги попереднього року. За даними Bloomberg, сьогодні Apple виробляє в Індії 14%, або приблизно 1 із 7 своїх основних продуктів і планує нарощувати обсяги. Попри те, що Китай залишається найбільшим центром виробництва iPhone і найбільшим закордонним ринком для Apple, доходи компанії в Піднебесній падають, завдяки зростаючому китайському конкуренту Huawei і розширенню заборони на використання iPhone держслужбовцями.

Техногіганти вже не радують

Як ви знаєте, ще одним сакральним поняттям останнього року стало словосполучення «Чудова сімка», що включає сім найбільших технологічних компаній світу. Саме ця сімка тягнула на собі ринки протягом всього минулого року, але ось останнім часом не у всіх справи йдуть однаково гарно: певні проблеми, передусім пов’язані з китайським ринком, з’явилися у Apple, ціна на акції якої з початку року припинила зростати.

Але більше за інших останнім часом постраждала Tesla. Конкуренція в сегменті електричних автомобілів зростає, з’являються нові гарні моделі, а ціни знижуються, що викликає серйозне занепокоєння інвесторів. Ось і минулого тижня Ford знизив ціни на свій електричний пікап, що вдарило по конкурентам, насамперед, Rivian і Lucid, ціна на акції яких впала до історичних мінімумів. Та й Tesla теж неспокійно, адже компанія не здатна зміцнити конкурентну позицію, запропонувавши ринку нові моделі за гарною ціною.

Звісно, Маск, як геніальний продавець, знайшов вихід — тут же оголосив про запуск «роботаксі», що дозволило вберегти акції компанії від падіння, але чи надовго? З початку року ціна акцій Tesla знизилася на 21%, і, схоже, що це може бути історія під назвою «Нижче та надовго». До речі, з погляду особистих статків, пан Маск теж «страждає»: його вже обігнав Марк Цукерберг, завдяки зростанню ціни на акції Meta на 67% із початку року.

У п’ятницю зранку розпочався сезон квартальних результатів. Традиційно, першими про свої здобутки в першому кварталі доповіли банки та фінансові компанії. BlackRock порадував: обсяги грошей в управлінні та прибутковість збільшуються, що й не дивно, враховуючи зростання ринків акцій, криптовалют та сировини в першому кварталі. Wells Fargo, навпаки, заробив менше грошей, але не втрачає оптимізму, сподіваючись, що високі відсоткові ставки протримаються довше, створюючи кращі можливості для заробітку.

Читайте також: Чого чекати від звітів найбільших американських компаній

Сезон результатів — це завжди важливий період у житті компаній та інвесторів, і попереду на нас чекають ще декілька тижнів захоплюючих подій, коли звітуватимуть найбільші компанії світу, що, власне, й визначить долю ринку в середньостроковій перспективі.

Автор:
Компан Іван
Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Компан Іван
First Kyiv Investment Club
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами