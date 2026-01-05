Кеті Вуд: чи виправдали себе високоризикові інноваційні стратегії

Чи здатні високоризикові інноваційні стратегії забезпечувати стабільну довгострокову дохідність, і якою є ціна агресивного зростання в умовах змінного макроекономічного середовища — ці питання залишаються ключовими для інвесторів у технологічному секторі. Приклад Кеті Вуд та фондів ARK Invest став показовим кейсом для аналізу впливу монетарної політики, ринкових циклів і активного управління на результати портфелів, орієнтованих на проривні інновації. Саме цей досвід та про його інвестиційні наслідки розповість інвестиційний експерт Микита Карлов.

Кеті Вуд та становлення ARK Invest

Кеті Вуд — відома американська аналітикиня фондового ринку та засновниця інвестиційної компанії ARK Invest, під управлінням якої перебувають активи, що оцінюються приблизно у $60 млрд. Після роботи в інших інвестиційних фірмах вона заснувала ARK Invest у 2014 році з метою формування високоефективних портфелів акцій у форматі активно керованих біржових фондів (ETF).

Визнання Кеті Вуд у професійному середовищі підтверджується її включенням до кількох престижних рейтингів американського Forbes. Зокрема, у 2021 році вона увійшла до списків Power Women, 50 Over 50 та America`s Self-Made Women.

Фонд ARKK та фокус на проривних інноваціях

На сьогодні лінійка продуктів ARK Invest охоплює декілька типів біржових фондів. Компанія управляє шістьма активно керованими ETF, двома індексними ETF, одним фондом із використанням опціонних стратегій (Options Overlay ETF), а також одним ETF, що відстежує динаміку ціни біткоїна.

Пік популярності Кеті Вуд припав саме на 2021 рік. В цей період вона була включена до рейтингів Forbes, що збіглося з історичними максимумами цін її фонду ARKK — ARK Innovation ETF.

ARKK є активно керованим біржовим індексним фондом (ETF), метою якого є довгострокове зростання капіталу. За нормальних ринкових умов фонд інвестує переважну частину активів (не менше 65%) в акції американських та іноземних компаній, що відповідають його інвестиційній тематиці — проривним інноваціям.

Фонд визначає «проривну інновацію» як впровадження нового продукту або послуги, що базуються на технологіях і мають потенціал суттєво змінити спосіб функціонування економіки та суспільства.

До складу ARKK входять компанії, діяльність яких ґрунтується на розробці нових продуктів і сервісів, технологічних удосконаленнях, а також на досягненнях у наукових дослідженнях та інноваційних галузях або які отримують безпосередню вигоду від таких процесів.

Макроекономічне середовище та фактори популярності Кеті Вуд

Питання, чому імʼя Кеті Вуд стало настільки впізнаваним у глобальному інвестиційному середовищі, має доволі просте пояснення: поєднання інвестиційної сміливості та сприятливих макроекономічних умов на фінансових ринках.

У період з 2009 по 2015 рік ставка ФРС США фактично перебувала на навколо нульовому рівні — близько 0,25%, що активно стимулювало розвитку фінансових ринків та економіки загалом.

Графік ключових ставок ФРС США з 1994 по 2025 рр.

Джерело: Investing.com

Дешеві та доступні гроші часто формують передумови для виникнення ринкових бульбашок. Це вплинуло на значну кількість компаній, які не генерували стабільного прибутку, а також на фонд ARKK, що був запущений восени 2014 року. З моменту створення і до 2018 року фонд продемонстрував близько 140% зростання, допоки підвищення ставки ФРС до локального максимуму на рівні 2,5% не стало відчутним для ринків і не перевело їх у широкий боковий тренд у період з 2018 по 2020 роки.

Втім, реакція ФРС на ковідний шок знову повернула мʼякі фінансові умови, що сприяло виникненню нового буму первинних публічних розміщень акцій (IPO — Initial Public Offering). Для порівняння динаміки доцільно розглянути ETF Renaissance IPO, який інвестує в компанії, що виходять на біржу через IPO та виключаються з фонду після трьох років утримання. Загальний характер руху графіків є подібним, однак IPO є пасивним фондом, тоді як ARKK залишається активно керованим.

Графік порівняння ARKK vs IPO з 2014 по 2025 рр.

Джерело: TradingView

Порівняння перформансу та питання ефективності стратегії

Якщо детальніше проаналізувати період з початку 2020 року по листопад 2025 року та додати до порівняння ETF SPY, що відстежує індекс S&P 500, можна побачити, що сукупний перформанс ARKK становить близько 49%, тоді як ETF IPO демонструє приблизно 36%. Попри схожість цінових рухів, класичний індексний фонд виглядає значно стабільнішим. Компанія Stadart & Poor`s підтримує у своєму індексі понад 500 провідних компаній, тоді як портфель ARKK складається приблизно з 44 емітентів.

Це підводить до логічного запитання: чи виправдали себе високоризикові інноваційні стратегії? Станом на сьогодні відповідь швидше негативна, ніж позитивна. Для глибшого розуміння доцільно розглянути логіку, яку використовує ARKK у процесі управління портфелем активів.

ARKK vs IPO vs SPY графік з 01.2020 року по 11.2025 рік

Джерело: TradingView

Інвестиційна філософія ARKK: від закону Мура до закону Райта

Стратегія фонду є публічною і передбачає відмову від традиційних індексних підходів, а також від класичного трактування закону Мура. Закон Мура, сформульований у 1965 році, описує технічний прогрес через твердження, що кількість транзисторів на мікрочипах подвоюється приблизно кожні два роки, водночас знижуючи вартість обчислень. Хоча це спостереження не є фундаментальним законом фізики, воно залишалося ключовим орієнтиром для напівпровідникової галузі протягом майже шести десятиліть.

Зменшення розмірів транзисторів сприяло постійному розвитку обчислювальних технологій, роблячи їх швидшими, енергоефективнішими та економічно доступнішими. Сьогодні ж транзистори наближаються до атомарних розмірів, а фізичні обмеження подальшої мініатюризації створюють серйозні виклики. Це може сигналізувати про природне уповільнення або завершення дії закону Мура у 2020−2030-х рр. Саме тому важливо розуміти, що темпи технологічного прогресу у цій площині сповільнюються, що пояснює переорієнтацію інвесторів, зокрема ARKK, на інші сфери — штучний інтелект та біотехнології, де зростання залишається експоненційним.

Коли подальше зменшення транзисторів стає надто дорогим, інвестиції спрямовуються у нові архітектури, зокрема спеціалізовані чипи для штучного інтелекту, як у випадку з INVIDIA. Це також пояснює регулярну ротацію ринкових лідерів.

ARKK робить акцент на законі Райта, або законі досвіду, який стверджує, що технології дешевшають не просто з часом, а з кожною виробленою одиницею. Саме цей підхід дозволив Кеті Вуд ще у 2018 році в публічному листі до Ілона Маска спрогнозувати падіння цін на електромобілі, тоді як більшість прихильників закону Мура фокусувалися виключно на обчислювальних потужностях.

Команда ARKK побудувала модель, засновану на законі Райта, яка суперечила консенсус-прогнозам щодо вартості літієвих батарей і передбачила значно глибше зниження їхньої ціни. Прогнозований діапазон у $700-$4000 у 2018 році виглядав надто оптимістичним за стартової ціни близько $60. Проте максимальне зростання вартості акцій склало близько 1800%, а ціна досягла приблизно $1100 (до спліту 3:1 у 2022 році), тобто фактична динаміка вписалася в рамки прогнозованої моделі.

Графік TSLA з 2017 по 2023 рр.

Джерело: TradingView

ARKK Performance 30.09.2025 рік

Середньорічна дохідність флагманського ETF від Кеті Вуд — ARKK — суттєво відрізняється залежно від обраного часового горизонту. Показники доходності за різні періоди, включно з результатами з моменту запуску фонду, демонструють високу волатильність та значну залежність від макроекономічного середовища, фаз ринку та монетарної політики. Це робить ARKK прикладом фонду, результати якого неможливо оцінювати без урахування ринкового циклу.

Як ARKK знаходить компанії проривних інновацій

Підхід ARKK до відбору компаній детально описаний у публічних матеріалах фонду, зокрема в інвестиційному процесі, оприлюдненому на офіційному сайті ARK Invest.

Фонд використовує комбіновану дослідницьку методологію, що поєднує підходи «зверху-вниз» та «знизу-вгору».

Методологія дослідження «Зверху-вниз» та «Знизу-вгору»

У межах підходу Top-Down (зверху-вниз) команда ARK спочатку оцінює потенційний розмір майбутнього ринку. Наприклад, ставиться питання про те, яким може бути ринок роботаксі у 2030 році. Основний фокус робиться на галузях із потенціалом експотенційного зростання.

Далі застосовується підхід Bottom-Up (знизу-вгору), у межах якого здійснюється пошук конкретних компаній, здатних захопити значну частку цього ринку. На цьому етапі використовується фундаментальний аналіз, що включає оцінку якості менеджменту, наявності технологічної переваги та барʼєрів для входу конкурентів.

Горизонт інвестування, цільова дохідність та макроекономічний ризик

Заявлений інвестиційний горизонт ARKK становить пʼять років і більше. Принцип роботи фонду, як це декларується самою командою ARK, передбачає ігнорування короткострокової прибутковості.

Фонд інвестує в компанії, які можуть бути збитковими на поточному етапі, але, за розрахунками ARK, здатні забезпечувати зростання капіталізації з річним темпом (Compound Annual Growth Rate) не нижче 15% протягом наступних пʼяти років. У разі, якщо очікувана дохідність опускається нижче цього порогу, позиція підлягає продажу.

Описана інвестиційна логіка ефективно працює в умовах дешевих грошей, низьких відсоткових ставок та готовності інвесторів чекати реалізації майбутніх прибутків протягом тривалого часу. Водночас ця модель стає вразливою в періоди зі зростанням ставок, як це відбулося у 2022 році.

1. Майбутні прибутки, очікувані через 5 років і більше, суттєво знецінюються під впливом інфляції.

2. Збиткові інноваційні компанії втрачають доступ до дешевого боргового фінансування, що ускладнює масштабування бізнесу.

Фактично ARKK робить ставку на те, що технологічна дефляція (здешевлення технологій) зможе переважити вплив макроекономічної інфляції.

Розбіжність між задекларованою стратегією та практикою. Приклади кейсів

Декларації та принципи відбору компаній виглядають переконливо з теоретичного погляду. Водночас на практиці діяльність ARKK часто піддається критиці з боку професійних аналітиків через розбіжність між маркетингом компанії (як довгострокового інвестора) та їхнім трейдингом (тотально хаотичний рух).

Показовим є кейс продажу акцій INVIDIA навесні 2023 року з аргументацією про переоціненість компанії. Після цього рішення акції NVIDIA зросли приблизно на 550%. Парадокс полягає в тому, що Кеті Вуд водночас була готова інвестувати у збиткові компанії, такі як TDOC, Z або ZM, фінансуючи ці покупки за рахунок продажу акцій великих технологічних корпорацій зі свого портфеля. Сам факт визнання компанії «переоціненою» суперечить задекларованій філософії ARKK, яка допускає ігнорування поточних мультиплікаторів заради майбутнього потенціалу.

Варто відзначити, що у 2024−2025 рр. ARKK поступово повернув акції NVIDIA до портфеля, і станом на початок грудня 2025 року частка NVDA становила близько 1,4% від загального обсягу активів фонду.

Ще одним показовим прикладом є операції ARKK з акціями компанії Zilow. Станом на 1 листопада 2021 року фонд володів 6,8 млн акцій компанії, а ціна закриття того дня становила близько $97. Вже 2 листопада фонд докупив ще 288 тис. акцій за ціною закриття близько $87. Проте наступного дня, 3 листопада 2021 року, ARKK продав 3,9 млн акцій Zilow за ціною закриття близько $65.

Питання про те, наскільки подібні дії відповідають концепції довгострокових інвестицій у проривні інновації, залишається відкритим. Сама Кеті Вуд пояснювала цей продаж зміною інвестиційної тези щодо компанії.

Падіння Zilow у листопаді 2021 року після звіту

Джерело: TradingView

Оцінка підходу ARKK

Звісно, ринок залежить від багатьох факторів, і може показувати різні результати в умовах сприятливого ринкового середовища, та і суттєвого просідання в періоди жорсткої монетарної політики. Його рух час від часу доволі хаотичний.

Залежно від точки входу інвестування в ARKK може бути прибутковим, однак здатність фонду системно випереджати ринок у разі довгострокового ведмежого тренду залишається під питанням.