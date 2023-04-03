Канадська відеоплатформа зростає на 20%, напівпровідники падають

Американські фондові індекси завершили в плюсі торги у п'ятницю, а також зафіксували зростання за підсумками тижня, місяця та кварталу. Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 415,12 пунктів (1,3%) і становив 33 274,15 пунктів. Standard & Poor's 500 підвищився на 58,48 пункти (1,4%) — до 4 109,31 пунктів. Nasdaq Composite додав 208,44 пункти (1,7%) і склав 12 221,91 пунктів. На біржах стартує скорочений тиждень. 7 квітня американські фондові майданчики будуть закриті — країна відзначатиме Страсну п'ятницю, церковне свято. Очікується важлива статистика з ринку праці США. Також на 3 квітня заплановано засідання ОПЕК+ щодо нафти. Важливими новинами цього тижня та підсумками минулого поділиться інвестиційний аналітик Олег Лисенко.

Злети тижня

Biomea Fusion Inc (NYSE:BMEA) +101%

BMEA зросли на 99,0% 28 березня після того, як керівництво оголосило початкові позитивні дані про перші дві когорти триваючої фази II дослідження COVALENT-111 (лікування пацієнтів із діабетом 2 типу).

Крім дослідження COVALENT-111, Biomea також оцінює BMF-219 у двох інших поточних позитивних дослідженнях на ранніх стадіях — COVALENT-101 і COVALENT-102 — при показаннях для рідких і солідних пухлин.

Biomea також просуває свій доклінічний препарат BMF-500, інгібітор FLT3, до клінічних досліджень. У першій половині 2023 року очікується подача заявки на реєстрацію нового досліджуваного препарату (IND).

Усе це позитивно позначилося на вартості компанії.

З початку року ціна акцій Biomea Fusion Inc зросла на понад 235%.

EVgo Inc (NYSE:EVGO) +38%

Тверді результати звіту про діяльність за 4-й квартал і повний рік, що закінчився 31 грудня 2022 р., стали хорошими для акцій на ранній стадії зростання на цьому ринку. Компанія зі зарядки електромобілів EVGO повідомила про вищі, ніж очікувалося, продажі в 4-му кварталі.

Ба більше, діапазон продажів, очікуваний на 2023 рік, відповідає прогнозам Волл-стріт. Звіт був досить солідним, щоб підвищити акції EVgo на початку торгів.

Виторг зріс до $27,3 млн у 4-му кварталі, збільшившись на 283%, порівнянюючи з минулим роком:

за весь 2022 рік виторг зріс до $54,6 млн, що на 146% більше, ніж у 2021 році;

пропускна спроможність мережі 2022 року, що становила 44,6 ГВтг, зросла на 69%, порівнюючи з 2021 роком.

З початку року ціна акцій EVgo Inc зросла на понад 105%.

Rumble Inc (RUM) +21%

Вийшов хороший звіт по компанії за 4-й квартал і 2022 рік загалом, який дозволив зрости ціні акцій.

Так, середня кількість активних користувачів на місяць («MAU») у всьому світі збільшилася на 142% — до 80 млн, що є рекордом компанії, порівнюючи з 33 млн у 4-му кварталі 2021 року. З 80 млн 65 млн проживали у США та Канаді, порівнюючи з 21 млн у США та Канаді в 4-му кварталі 2021 року.

Виторг у 4-му кварталі збільшився на понад 579% — до 20,0 млн доларів США, що є рекордом компанії, порівнюючи з $2,9 млн у 4-му кварталі 2021 року. Виручка за весь 2022 рік збільшилася на 316% — до $39,4 млн, порівнюючи з $9,5 млн за повний рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.

Rumble — платформа для обміну відео — оголосила в середу, що творці отримають додаткові можливості монетизації до кінця 2023 р. До кінця року творці отримуватимуть 100% доходу від купівлі значків щомісячної передплати, яку Rumble нещодавно запустив за ціною $5 на місяць.

З початку року ціна акцій Rumble зросла на понад 66%.

Падіння тижня

Avidity Biosciences Inc (NYSE:RNA) -23,4%

Акції Avidity Biosciences Inc впали приблизно на 17% у четвер після рішення компанії завершити дослідження MARINA з 38 учасниками. Вони приймали 1 мг/кг, 2 мг/кг і 4 мг/кг AOC 1001 і не рухатимуться вперед із дозою 8 мг/кг AOC 1001. AOC 1001, провідний продукт-кандидат Avidity, є частиною нового класу РНК-кандидатів компанії, званих кон'югатами олігонуклеотидів антитіл (AOC).

У вересні Управління зі санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) частково призупинило набір нових учасників у дослідження MARINA у відповідь на серйозне небажане явище, зареєстроване в одного учасника.

З початку року ціна акцій Avidity Biosciences Inc впала на понад 25%.

Semtech Corporation (NYSE:SMTC) -21,8%

У четвер на торгах акції компанії впали на 21% після того, як вийшов звіт про прибутки та збитки за 4-й квартал 2023 р.

У 4-му кварталі 2023 фінансового року компанія домоглася чистого обсягу продажів у розмірі $167,5 млн, що на 6% менше, порівнюючи з минулим роком, і на 12%, порівнюючи з рівнем попереднього кварталу.

Маржа валового прибутку трохи знизилася, але компанія все ж збільшила валовий прибуток за квартал і 2022 рік загалом. Проте, замість цього інвестори зосередилися на консервативному прогнозі компанії на 2024 фінансовий рік, який враховує те, що керівництво назвало «складним макроекономічним середовищем».

Semtech бачить слабші тенденції продажів і прибутку у 2024 році, включно зі збитками за рік. Зокрема, продажі в першому кварталі мають становити від $230 до 240 млн, що виявилося нижчим за очікування Волл-стріт.

Маржа валового прибутку також значно знизиться протягом наступних декількох кварталів завдяки поєднанню нещодавнього придбання Semtech Sierra Wireless та млявих тенденцій попиту в галузі. Керівники заявили в пресрелізі, що вони бачать складне середовище для продажів, яке, ймовірно, збережеться протягом наступних декількох кварталів, і цей тиск сприятиме (скоригованим) збиткам без урахування GAAP у розмірі від $0,11 до $0,04 на акцію цього року.

Aehr Test Systems (NYSE:AEHR) -18,0%

Постачальник напівпровідникового обладнання Aehr Test Systems із Фрімонта, штат Каліфорнія, пізно ввечері в четвер заявила, що заробила скориговані $0,16 на акцію при продажах у розмірі $17,2 млн за квартал, що закінчився 28 лютого.

Аналітики очікували, що прибуток Aehr становитиме $0,14 на акцію за продажів у $16 млн. У річному вимірі прибуток Aehr зріс на 45%, а продажі зросли на 13%. На фінансовий рік, що закінчується 31 травня, повторив прогноз щодо обсягу продажів, щонайменше, $60−70 млн. Це означатиме зростання, щонайменше, 18% — до 38% у річному обчисленні.

За прогнозами аналітиків, показники прибутку будуть такими ж самими, як і минулого року. Однак, його передбачувана мета продажів на поточний квартал становить $22,3 млн, що нижче за оцінку Волл-стріт у $23,6 млн. Компанія після звіту про прибутки та збитки (вийшов 30.03.23) опублікувала 31 березня заяву про те, що фінансовий директор компанії Кеннет Спінк піде на пенсію після того, як цей фінансовий рік закінчиться в травні. Інвестори негативно ставляться до виходу на пенсію або відставки ключових керівників.

З початку року ціна Aehr Test Systems зросла на понад 65%.

Головні події тижня

3 квітня — понеділок

Емітенти виплачують дивіденди: Agilent Technologies Inc (A), Bank of Nova Scotia (BNS).

Звіти емітентів: Targa Resources Inc (TRGP), Duck Creek Technologies Inc (DCT).

У Німеччині, Франції та Британії опублікують індекс ділової активності у виробничому секторі (PMI) (бер).

США опублікує індекс ділової активності у виробничому секторі (PMI) від ISM (бер).

4 квітня — вівторок

Емітенти виплачують дивіденди: Cisco Systems Inc (CSCO), New York Times Company (NYT), Marsh & McLennan Companies Inc (MMC).

Звіти емітентів: Dlocal Ltd (DLO), Freedom Holding Corp (FRHC), MSC Industrial Direct Company Inc (MSM).

Німеччина опублікує сальдо торгового балансу (лют).

У Євросоюзі вийде індекс цін виробників (PPI) (лют).

У США — цифри за кількістю відкритих вакансій на ринку праці JOLTS (лют).

5 квітня — середа

Емітенти виплачують дивіденди: American Express Company (AXP), JPMorgan Chase & Co (JPM), Mastercard Inc (MA).

Звіти емітентів: ConAgra Foods Inc (CAG).

У Німеччині озвучать обсяг виробничих замовлень (лют).

У Євросоюзі, а також у Британії вийдуть дані за індексом ділової активності в секторі послуг (бер).

США оголосить зміну кількості зайнятих у несільськогосподарському секторі від ADP (бер).

6 квітня — четвер

Емітенти виплачують дивіденди: Deutsche Telekom AG (DTEGn), Verizon Communications Inc (VZ), Intuit Inc (INTU).

Звіти емітентів: Constellation Brands Inc Class A (STZ), Ferrexpo PLC (FXPO).

Британія озвучить індекс цін на житло від Halifax (р/р) (бер).

У Німеччині вийдуть дані за обсягом промислового виробництва (лют).

Британія озвучить індекс ділової активності в будівельному секторі (бер).

7 квітня — п'ятниця