24 квітня 2026, 7:30

Не пити каву й вставати о 4-їй: найбезглуздіші поради, як стати мільйонером

Сучасна індустрія фінансових порад — це дивовижне місце. Тут вам на повному серйозі можуть пообіцяти, що відмова від ранкового капучино та медитація на фотографію яхти магічним чином перетворять вас на Вовка з Волл-стріт. На тлі реальних економічних криз, шаленої інфляції та стагнації зарплат, мільйони людей відчайдушно шукають прості рецепти багатства. І ринок, як завжди, люб’язно пропонує їм те, що вони хочуть: магічне мислення, культ страждань та відверті спекуляції замість нудної математики.

Сучасна індустрія фінансових порад — це дивовижне місце.

Гуру та коучі продають ці казки. Тому сьогодні ми знімемо рожеві окуляри і препаруємо найпопулярніші поради з особистих фінансів. Ми подивимося на них через призму жорстких даних, інституційної аналітики та здорового глузду провідних економістів.

Як зекономити три долари й залишитися бідним

Почнемо з класики. Концепція «фактора лате» стверджує, що ви бідні лише тому, що п'єте каву навинос. У 2017 році ця ідея досягла свого апогею, коли австралійський забудовник Тім Гурнер на повному серйозі заявив: міленіали не можуть дозволити собі нерухомість через пристрасть до тостів з авокадо. Звісно, проблема не в тому, що ціни на житло злетіли в космос, а в тому, що хтось купив сніданок за п'ять баксів.

Експерт з особистих фінансів Раміт Сеті та генеральна директорка інвестиційної платформи Ellevest Саллі Крочек не залишають від цієї теорії каменя на камені. Вони вказують на очевидну підміну понять:

  • Математична мізерність: як влучно пояснює Сеті, фокус на економії трьох доларів відвертає увагу від масштабних фінансових рішень. Замість того, щоб витрачати енергію на агресивні переговори про вищу зарплату або правильний розподіл активів в інвестиційному портфелі, люди невротично підраховують копійки в кав'ярнях.
  • Сліпота до інфляції: економія на каві математично не здатна перекрити стагнацію доходів або наслідки інфляції, об'єктивного процесу знецінення грошей з часом, коли за ту саму суму можна купити все менше товарів чи послуг. Якщо ви будете ховати по п'ять доларів під матрац щодня, через десять років ви матимете купку папірців, купівельну спроможність яких успішно з'їсть інфляція.

Візуалізація замість фінансового планування

Якщо економія на каві вимагає хоч якихось дій, то наступна порада ідеальна для тих, хто не хоче робити взагалі нічого. Йдеться про закон тяжіння, який став мегапопулярним завдяки книзі The Secret. Гуру переконують: якщо інтенсивно думати про гроші, всесвіт сам матеріалізує капітал на вашому банківському рахунку. Просто візуалізуйте мільйон, і він з'явиться.

Для людей, які спираються на фундаментальний аналіз (метод оцінки реальної вартості активу на основі фінансових звітів компанії, її доходів та позиції на ринку), ця ідея звучить як діагноз.

  • Небезпечна пасивність: мільярдер Марк К'юбан відкидає такі ідеї як небезпечні ілюзії, що пропагують пасивність. Ринок не працює як джин із лампи.
  • Дисципліна б'є магію: як багаторазово підкреслював Воррен Баффет, фінансовий ринок винагороджує терпіння, дисципліну та глибоке розуміння бізнесу, а не силу думки. Ринок — це механізм передачі капіталу від нетерплячих до терплячих, а не від тих, хто погано візуалізує, до тих, хто робить це старанно.

Чому підйом о 4-й ранку гарантує лише мішки під очима

Якщо ви не хочете медитувати, вам запропонують страждати. Пропагандисти культури постійної роботи агресивно нав'язують думку: скорочення сну та підйом о четвертій ранку автоматично гарантують фінансову перевагу над конкурентами та стрімке зростання капіталу. Мовляв, поки ви спите, хтось заробляє ваші мільйони.

Наука та провідні інвестори дивляться на цей мазохізм з глибоким скептицизмом. Адам Грант, професор Wharton School, та Метью Вокер, видатний нейробіолог і дослідник сну, пояснюють, чому ця порада є фінансовим самогубством:

  • Вимкнення мозку: систематичне недосипання критично знижує когнітивні функції мозку, необхідні для прийняття складних аналітичних рішень. Ви не стаєте продуктивнішими, ви просто довше приймаєте погані рішення.
  • Якість понад усе: Воррен Баффет, який щодня спить по вісім годин і спокійно читає газети, доводить на практиці: якість інвестиційних рішень набагато важливіша за кількість годин, проведених перед торговим терміналом у стані виснаження. Втомлений інвестор — це інвестор, який панікує на першій же корекції ринку.

Вкласти все в один «чарівний» актив

Фінансові блогери в TikTok обожнюють цю пораду: знайдіть одну надприбуткову акцію, вкладіть туди всі гроші й чекайте на Ламборгіні. Найчастіше пропонують купувати сумнівні криптовалюти, мемакції або акції дрібних компаній, що торгуються за копійки та мають вкрай низьку ліквідність.

Інституційні інвестори називають це своїм справжнім ім'ям — лудоманія.

  • Математика програшу: Джон Богл, засновник Vanguard Group та творець першого індексного фонду, називав такі дії відвертою спекуляцією. Він наголошував: пошук однієї надприбуткової акції є статистично програшною стратегією на довгій дистанції.
  • Єдиний безкоштовний обід: Рей Даліо, засновник Bridgewater Associates, називає диверсифікацію (розподіл грошей між різними непов'язаними активами для зниження загального ризику) єдиним безкоштовним обідом в інвестуванні. Це єдиний математично обґрунтований спосіб захистити капітал від повного знецінення. Гра в рулетку з однією акцією до цього списку не входить.

Кидай університет, роби стартап

Наслухавшись історій про Стіва Джобса та Марка Цукерберга, інфоцигани почали пропагувати ідею, що вища освіта — це марна трата часу. Хочеш мільйони? Кидай універ і запускай стартап у гаражі.

Викладач маркетингу Нью-Йоркського університету Скотт Гелловей саркастично називає це класичною помилкою того, хто вижив. Це когнітивне упередження, за якого висновки робляться лише на основі одиничних історій успіху, повністю ігноруючи тисячі невидимих невдач і зруйнованих доль.

Освіта як страховка: за даними Гелловея, абсолютна більшість реальних мільйонерів мають вищу освіту. Вона формує соціальний капітал та захищає від критичної бідності у разі банкрутства вашого геніального стартапу. Без диплома ви — не новий Цукерберг, ви просто безробітний з боргами.

Різати картки замість того, щоб думати

Американський радіоведучий Дейв Ремзі побудував цілу імперію на дуже ефектному шоу: він змушує людей фізично розрізати кредитні картки ножицями, відмовитися від кредитного рейтингу та перейти на готівку. Звучить епічно, але фінансово — це крок у середньовіччя.

Аналітики платформи NerdWallet та інвестор Воррен Баффет вважають такий радикалізм відверто шкідливим для дисциплінованих людей.

  • Знищення репутації: відмова від кредитних карток знищує кредитну історію. Без неї отримання дешевої іпотеки чи вигідного бізнес-кредиту в майбутньому стає майже неможливим.
  • Втрата важеля: це безкоштовний фінансовий важіль. Порада Ремзі дійсно лікує симптоми важкої фінансової неграмотності у шопоголіків, але вона жорстоко карає тих, хто вміє рахувати гроші.

Купівля таємних знань успіху

І, нарешті, найсмішніше. Агресивні маркетологи переконують: щоб стати мільйонером, вам не потрібні акції чи нерухомість. Ваша найкраща інвестиція — це їхній ексклюзивний семінар за три тисячі доларів, де вам відкриють «секретні стратегії» Волл-стріт.

Багаторічний партнер Баффета та віцеголова Berkshire Hathaway Чарлі Мангер усе життя відкрито і жорстко висміював цю індустрію.

  • Парадокс жадібності: Мангер пояснював простий економічний парадокс: якби хтось дійсно володів безпрограшною системою швидкого збагачення на ринку, він би ніколи вам її не продав. Він би тихо реінвестував власний капітал, заробляючи на складному відсотку, створюючи геометричну прогресію багатства.
  • Торгівля ілюзіями: вони витрачають час на продаж курсів саме тому, що їхній бізнес — це не застосування секретів на ринку, а сам факт продажу ілюзії довірливим людям.

Продаж торгових сигналів

Сьогодні інстаграм-трейдери масово заганяють аудиторію у платні закриті спільноти у Telegram чи Discord, де публікують нібито точні точки входу в ринок та обіцяють стабільний прибуток. Як пояснюють аналітики CFA Institute (міжнародної асоціації дипломованих фінансових аналітиків), якби інвестор дійсно володів алгоритмом чи стратегією, що стабільно генерує альфу (дохідність, вищу за середньоринкову), ділитися нею за кілька десятків доларів на місяць було б економічно безглуздо. Великі капітали працюють у тиші, оскільки масове копіювання будь-якої торгової моделі неминуче знищує її ефективність.

Справжня мета таких підписок часто полягає в іншому: використання довірливих підписників як інструменту для виходу з ринку. Найчастіше так реалізується схема маніпуляції цінами pump and dump (штучне накачування та скидання), де власник каналу заздалегідь відкриває довгі позиції (купує актив з розрахунком на його зростання) у вкрай низьколіквідних інструментах. Після цього він публікує сигнал для натовпу. Щойно роздрібні інвестори починають масово купувати актив, штовхаючи ціну вгору, автор каналу швидко фіксує свій прибуток: продає власні монети чи акції. Ринок миттєво розвертається, залишаючи покупців із неліквідним активом та значними збитками.

Торгові боти та копітрейдинг

Ще один популярний наратив індустрії — пропозиція купити налаштованих алгоритмічних ботів або підключитися до сервісів автоматичного копіювання угод за публічними трейдерами (копітрейдинг). Продавці переконують, що це забезпечить повністю пасивний дохід.

Комісія з цінних паперів і бірж США SEC неодноразово попереджала: більшість комерційних торгових ботів для роздрібних інвесторів жорстко оптимізовані виключно під історичні дані та повністю ламаються при найменшій зміні ринкових фаз або спалахах волатильності (різких та непередбачуваних коливаннях цін).

Сувора реальність така: алгоритмічна торгівля є монополією великих інституційних квантових фондів, які щороку витрачають мільйони доларів на інфраструктуру, утримання штату математиків та колокацію серверів. Роздрібний інвестор із базовим програмним забезпеченням не має математичних шансів конкурувати в цьому середовищі.

У випадку з копітрейдингом до цього додається ще один критичний фактор: ринкове прослизання (виконання ордера за гіршою ціною через неминучу затримку в часі). Поки торговий сигнал дійде до вашого рахунку та обробиться брокером, ціна вже зміниться, тому ваш фінальний прибуток завжди буде меншим за статистику автора стратегії, а збитки — пропорційно більшими. І головне — робити ставку на копітрейдинг це відмовитись від самостійного аналізу ринку, а це єдине, що може спрацювати.

Висновки без штампів

Інвестування та примноження капіталу — це не Голлівудський фільм. Тут немає місця для магії, таємних змов, героїчних підйомів удосвіта чи магічної візуалізації яхт. Більшість популярних фінансових порад створені не для того, щоб зробити вас багатими, а для того, щоб добре продаватися, апелюючи до базових людських слабкостей: ліні, жадоби швидких грошей та бажання знайти просте рішення для складної проблеми.

Реальність є набагато прозаїчнішою: капітал створюється через систематичне підвищення кваліфікації, нудне бюджетування, жорстку диверсифікацію активів та час, помножений на складний відсоток. Відмова від чашки кави не зробить вас Ворреном Баффетом, а розрізана кредитка не врятує від фінансової безграмотності. Єдиний справжній секрет багатства полягає в тому, що ніяких секретів не існує — є лише математика та дисципліна, які так невигідно продавати на мотиваційних тренінгах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментарі - 21

+
+119
manson
manson
24 квітня 2026, 8:17
Блин, прикольная статья)
Ярослав Голобородько
Ярослав Голобородько
24 квітня 2026, 9:39
Дякую! Такі відгуки дуже надихають)
MrNemo
MrNemo
24 квітня 2026, 12:04
Не ідеалізую концепцію «Ефекту лате», але так спрощувати, як зробили ви, теж не треба. Тому, що в ній на прикладі кави йде твердження, що невеликі, регулярні, часто необов’язкові витрати витрачають значну частину бюджету. Зекономлені ж таким чином коштом мають йти на інвестиції, а не «ховати по п’ять доларів під матрац» як ви пишите.
Skeptik777
Skeptik777
24 квітня 2026, 12:12
Стаття гарна тим, що зібрано різні поради. Але я не згоден з деякими висновками. Зокрема, якщо економити на каві. Питання не в каві, а в відмові від непотрібних покупок, які не є необхідними. Ну і улібнуло твердження, що зекономлені бабки втратять купівнльну спроможність… Це порада домогосподарки, а не фінансового гуру. Якщо вкладати ті бабки хоча б в американські трежаки, то інфляцію покриє. І по факту, через умовних 10 років з економією на всякій дурні ти маєш хоча б пів умовного будинку, а без економії нуль. Ну і для того, щоб економити на дурницях потрібно купу зусиль, що вони тебе аж так відволікпють? Ще одна дурня… то проста дисципліна. Якщо безфіліжанки кави ти такий дьорганий, що відволікаєшся, то кава тобі необхідна. Але у кожного є купа покупок, про які людина жаліє вже через пару днів.
Перший Потужний
Перший Потужний
24 квітня 2026, 10:26
Це як про фінансових «радників» кажуть, що спершу треба подивитися яких успіхів добився конкретний фінансовий «радник», ну бо не може людина котра приїхала умовно на метро в офіс, сідати за стіл і «радити» як будувати інвестиційний портфель, щоб заробити свій мільярд)

Просто всі ці «коучі» (котрі назвали себе самостійно так, такими не являючись) — це звичайні інфоцигани, котрі впарюють єрунду лопухам з грошима, котрі вірять в «чарівну пігулку», котра дозволить: схуднути, розбагатіти, ну і так далі)

Про Тіма Гурнера, в інеті якщо пошукати, то Тім Гернер не брав безпосередньо грошей від батьків, щоб розпочати свій бізнес, але у 2001 році він отримав позику в розмірі 34 000 доларів від свого дідуся на придбання свого першого бізнесу — спортзалу, що й поклало початок його кар'єрі в сфері нерухомості.

Короче, всі ці «поради» від людини котра вже досягла успіху — мають виключно формальний характер, тобто кожен може почати жити із звичками Роналду, але це не означає, що він стане другим Роналду)

Бачив якось шортс на ютубі, про те як якийсь мільйонер захотів зняти блог про те, як він відмовився (фігурально) від всіх своїх мільйонів і пробує з нуля заробити свій мільйон, щоб продемонструвати як це, ну і там через місяць він відмовився від цієї ідеї, бо виявилося надзвичайно важко. Сенс який, успішний успіх — це не виключно про звички, або ідеї, тут велика складова правильних знайомств і правильного часу, а ще банальної удачі
Перший Потужний
Перший Потужний
24 квітня 2026, 10:29
Бо хтось умовно відкрив бізнес до повномасштабки і зараз процвітає, бо має запас фінансів, а хтось почав під час повномасштабки, але фінансів через інфляцію, обстріли, блекаути і тд не вистачило і вони закрилися, в світі є купа умов, котрі людина не може ні передбачити, ні контролювати, саме тому не буде ситуації, де кожна людина в світі багата, бо банально всі бізнеси тримаються на роботягах, а якщо всі будуть багаті — ніхто не буде працювати на заводах, фабриках і тд, тоді багато бізнесів просто зупиняться. Бо основна ідея будь-якої сучасної корпорації — це зробити з **** і палок цукерку, при цьому бажано максимально зекономити на виробництві, зарплатах і тд (ну в межах розумного звісно) і максимально закласти маржу компанії (теж в межах розумного)
Перший Потужний
Перший Потужний
24 квітня 2026, 10:31
Про каву кумедно мільйонери кажуть, в інеті, дуже багато молоді, з різних країн, котрі прямо вказують заможним пенсіонерам, що нині все не настільки легко, як було в їх часи, є люди котрі працюють на двох роботах, але не можуть дозволити собі купівлю свого майна, ну, а мільярдери «вважають», що просто молодь не хоче працювати, бо в їх «рожевому світі», чим більше працюєш — тим більше отримуєш, так дійсно колись було, але світ змінився, а погляди мільярдерів 50+ не змінилися, будучи багатим дуже зручно і легко розповідати середньому класу про те як легко можна розбагатіти в поточних реаліях, коли вже все маєш)
Перший Потужний
Перший Потужний
24 квітня 2026, 10:35
Блок порад успішного успіху про «думай про гроші і матимеш гроші» — ну здорова людина розуміє, що це хрінь звісно, але смішніше те, що є такі котрі «думають» про те, що якщо нічого не робити і просто «думати» про гроші, то вони звідкись зваляться на людину

Скорочення сну думаю нічого окрім руйнування здоров`я теж не дасть, бо потім організм вимкнеться і байдуже скільки людина «думала» про успішний успіх) І хтось же в таку **** вірить, в цих «коучів» без дипломів і освіти)
Перший Потужний
Перший Потужний
24 квітня 2026, 10:38
А от щодо «чарівного активу» тут вже є над чим поміркувати, але, якщо просто людина 10 секунд глянула на графіки і побігла вкладати гроші в це — то це **** звісно, але той же Баффет казав про те, що людині не потрібна диверсифікація, якщо ви не плануєте бути професійним інвестором, вам достатньо 2−3 акцій. Звісно він казав умовно, сенс був в тому, що якщо ти глибоко розбираєшся в тому, в що вкладаєш гроші, ти проаналізував звітність і всі мультиплікатори і показники, провів свою домашню роботу, то тоді диверсифікація заради диверсифікації непотрібна, звісно класно коли людина все вклала в один актив, воно вистрілило і людина розбагатіла, але таких історій мінімум, просто треба розбиратися в тому, в що вкладаєш гроші, тому власне Баффет і не інвестує туди, в чому не розуміється, наприклад крипта чи певні сектори економіки, ті ж технологічні компанії для Баффета велике табу були довгий час, лише з часом він звернув увагу на песпективи Apple
Перший Потужний
Перший Потужний
24 квітня 2026, 10:41
Кидай університет, роби стартап

Це взагалі топ)) Це коли типу:-Все, кидаю школу, маю 37 підписників в телеграмі, буду блогером)))

Ще люблять в приклад тут наводити успішних вже людей, котрі кинули універ, такі дійсно є, але таких можна перерахувати на пальцях однієї руки і освіту вони всі без виключення кидали виключно в тому випадку, коли їх стартап (бізнес) вже приносив хороший дохід і кидали вони освіту не для того, щоб сидіти на шиї у батьків і «шукати себе», а для того щоб розвивати більше бізнес, котрий вже приносить хороший прибуток і котрий вони відкривали паралельно з навчанням, немає в списку Форбс мільярдера, котрий кинув освіту, потім 10 років сидів на шиї батьків не навчаючись, а потім «магічно чарівно» розбагатів))
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
24 квітня 2026, 11:28
У всіх може бути по різному, я наприклад відрахувався з університету за власиним бажанням, за тиждень до останньої сесії перед магістратурою. Всі трохи були у шоці від батьків до викладачів, але сенсу у отриманні диплома я не бачив, бо працювати по тій спеціальності не збирався, а на здачу сесії і захист магістерської треба було б ще витратити н-ну суму на: екзамени, заліки, курсові, диплом., + 2 місяці часу на оббивання порогів і поклони викладачам з проханнями «візьмість у мене гроші в поставте залік», кусок пластику точно того не вартий був, минуло багато років, жодного разу не пошкодував про те рішення, зекономлені гроші було інвестовано, а зекономлений час витрачено на саморозвиток і відпочинок
Перший Потужний
Перший Потужний
24 квітня 2026, 12:07
Твоя історія виключно про те як ти/твої батьки, невдало обрали тобі професію в майбутньому, якби все. Бо в світі 8 мільярдів людей, а ти намагаєшся свою реальність підвести як аксіому, твоя історія це виключення, котре підтверджує правило)) Диплом — це не самоціль, ціль знання котрі ти мав би отримувати, самостійно вивчаючи матеріал за програмою універа, якщо ти ставиш собі самоціль виключно наяність диплома, то звісно сенсу не буде, якщо в голові буде при цьому пусто) В реальному ж світі, люди просто більш свідомо підходять до вибору університету і спеціальності, а не йдуть в універ на авось, щоб потім кидати все на фінішній прямій. Плюс, ти сам кажеш «за тиждень перед магістратурою», тобто все ж бакалавра ти встиг отримати, вітаю, ти вже апріорі не підходиш до категорії «успішний успіх без освіти»:)

Дуже в багатьох професіях, без наявності диплому — з тобою просто говорити не будуть, це не робить диплом магічним, це як смокінг на людині, коли людина приходить в клуб джентльменів, сам по собі смокінг не робить тебе джентльменом, але ти можеш мати будь-які знання, тільки з тобою ніхто говорити не буде, якщо ти прийшов одягнений як бомж, сенс в цьому. А ти не розумієш цього, тому ти оцінюєш освіту за «наявністю диплому» (пластику як ти кажеш), а сенс освіти в знаннях, диплом це просто твій квиток на те, що з тобою роботодавець буде говорити, а от твої знання будуть вже перевіряти на випробувальному терміні, де навіть з дипломом, але без знань — людина обісреться просто)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
24 квітня 2026, 10:30
Продавати лохам книгу порад як розбагатіти — безпрограшний варіант!
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
24 квітня 2026, 10:52
Все логічно і розумно, не згідний тільки стосовно поради вставати о 4 ранку. Особливо для тих, хто заробляє свій перший капітал. Працюючи у 20−25-річному віці по 12 годин на день замість 8 годин, можна десь у 2 рази пришвидшити накописення стартового капіталу (грубо кажучи, що заробляється за 4 години, йде на поточне життя, а все, що зверху можна заощаджувати і інвестувати, а це 8 годин проти 4 годин «заощадженнь»). Якщо ж працювати по 14 годин, то взагалі умовні 50 тис. дол можна буде накопичити у 3 рази швидше ніж працюючи 8 годин, бо крім заробляння грошей практично не буде лишатися часу на їх витрачяння. Але це звісно актуально тільки для молодих, сенс працювати 2−3 роки у такому режимі точно є, ну, а далі вже заробляти у нормальному ритмі інвестуючи зароблений стартовий капітал
Oleksii Ch
Oleksii Ch
24 квітня 2026, 10:58
А потім схопити інсульт в 36, лежати овочем в надії хоча б почати в туалет самостійно ходити та шкодувати змарнованої молодості.
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
24 квітня 2026, 11:18
Не знаю таких, кого схопив інсульт зі своїх співробітників, але тих хто заробив стартовий капітал, знаю багато, сам йшов цією ж стежкою, і досі не вважаю, що «змарнував молодість». Просто якщо вже продавати свій час за гроші, то треба це робити якомога у молодшому віці, і треба обирати правильне місце, де можна найвигідніше «продати малу частину свого життя заради стартового капіталу»
Перший Потужний
Перший Потужний
24 квітня 2026, 12:18
Сенс наявності освіти і свідомого вибору твоєї професії, якраз в тому, щоб не пахати по 12−14 годин на день, коли інші ті ж гроші заробляють за меншу кількість годин. Тобі ніхто не заважав отримати диплом магістра, працювати менше і так само інвестувати, як ти про це розповідаєш)

А, ну і типова помилка всіх домашніх бізнесменів — «думати», що стартового капіталу і «ідеї» достатньо, щоб відкрити бізнес/інвестувати в пару чарівних стартапів, і потім все життя жити на умовному Балі))

В реальності ж більшість втрачають стартовий капітал, котрий за твоїми «порадами» вони заробляли б по 14 годин працюючи, замість того, щоб маючи диплом (освіту) і знання, працювати 8 годин і заробляти ті ж самі гроші, а потім вони починають з нуля і вже не лізуть в «успішний успіх».
Qwerty1999
Qwerty1999
24 квітня 2026, 12:05
Зараз мало дурнів багато працювати, але
багато розумників, що мало працюють.
Перший Потужний
Перший Потужний
24 квітня 2026, 12:15
При цьому ці дурні «навчають» (не маючи відповідної освіти звісно) інших дурнів, як тим «заробляти більше і нічого не робити»))
Перший Потужний
Перший Потужний
24 квітня 2026, 12:10
Окей, я не бачу поки пана Міщенко в списку Форбс, тому чи міг би ти поділитися:
1) ким же ти пішов працювати коли кинув університет на магістратурі?
2) як довго ти продовжував сидіти на шиї в батьків після того як кинув універ?
3) якщо ти не став працювати сам на себе і вести бізнес, то як швидко ти пішов донавчатися щоб отримати все ж магістра, як це роблять дуже багато вже дорослих людей на магістратурі, котрі в свій час так само кинули все?

Перший Потужний
Перший Потужний
24 квітня 2026, 12:14
@Якщо ж працювати по 14 годин, то взагалі умовні 50 тис. дол можна буде накопичити у 3 рази швидше ніж працюючи 8 годин, бо крім заробляння грошей практично не буде лишатися часу на їх витрачяння.

@Працюючи у 20−25-річному віці по 12 годин на день замість 8 годин, можна десь у 2 рази пришвидшити накописення стартового капіталу

Типові помилки работяги, треба збільшувати не кількість робочих годин, а вартість оплати за годину твоєї праці

@Але це звісно актуально тільки для молодих, сенс працювати 2−3 роки у такому режимі точно є, ну, а далі вже заробляти у нормальному ритмі інвестуючи зароблений стартовий капітал

Є такий блогер з Одеси, Петя Інгліш, він після переїзду в Китай працював дуже багато понаднормово, теж з думками про успішний успіх, в результаті просто підірвав собі здоров`я і все що заробив витратив на лікування, тому твоя порада трохи дивно виглядає, а це людина з мільйонною аудиторією, ну і якось він не толерує «працювати більше, ще більше, ще більше» Його знання мови забезпечило йому майбутнє блогера, АЛЕ, ну ти ж не почнеш самопереконувати себе в тому, що він без освіти і без навчальних закладів сам сидів і «вивчав» мову?
