Як заробити на наявних акціях за допомогою продажу call-опціону

Інвестування у фондовий ринок може бути прибутковим, особливо якщо використовувати стратегії для оптимізації прибутку від наявних активів. Однією з найефективніших стратегій є продаж опціонів call на акції, які вже є у портфелі інвесторів. Цей шлях дає можливість не лише отримати додатковий прибуток, а й зберегти право власності на свої акції. Про механізм call-опціонів, а також які акції в портфелі підходять для цієї стратегії, з можливими ризиками та винагородами — розповів інвестиційний експерт і лектор Біржового університету Євгеній Тригубченко.

Як працюють call-опціони

Call-опціон — це фінансовий контракт, який дає покупцеві право, але не зобов’язання, придбати акції за заздалегідь визначеною ціною, відомою як ціна виконання, протягом визначеного періоду часу.

Щоб зрозуміти, як заробляти гроші на продажі call-опціонів, важливо зрозуміти їхню концепцію. Call-опціон — це контракт, який дозволяє власнику купувати акції за встановленою ціною на дату закінчення терміну дії або раніше. Розгляньмо ситуацію, коли інвестор має опціон call із ціною виконання $50 на акцію, яка зараз торгується за $55, і він має право придбати цю акцію за нижчою ціною, тобто за $50.

Call-опціон працює як інструмент хеджування або спекулятивний інструмент, залежно від цілей інвестора. Коли інвестор продає опціон call, він фактично пропонує іншій особі право придбати його акції, в обмін на премію. Ця премія є миттєвим доходом для інвестора, що ефективно підвищує загальну віддачу від його наявних інвестицій.

Крім того, продаж опціонів call може бути особливо вигідним для інвесторів, які вважають, що їхні акції не зростуть значно в короткостроковій перспективі. Ця стратегія відома як «покритий call» і дозволяє заробляти на своїх активах з потенційним зниженням ризиків, пов’язаних із коливаннями цін. Таким чином, розуміння механіки та переваг call-опціонів закладає основу для ефективного використання цієї стратегії.

Щоб краще зрозуміти механіку та переваги різних опціонних стратегій, які працюють у будь-який час, навіть коли важко передбачити напрямок руху акцій, приєднуйтеся 23 вересня до «Практикуму із торгівлі опціонами» у Біржовому університеті.

Як визначати акції, що підходять для продажу call-опціонів

Визначення відповідних акцій для продажу call-опціонів є критичним кроком у досягненні максимальної ефективності цієї інвестиційної стратегії. Не всі акції однакові, коли йдеться про продаж опціонів, тож інвесторам необхідно зосередитися на основних критеріях:

волатильність акцій;

їхня ліквідність;

загальні ринкові умови.

Часто надають перевагу акціям із високою волатильністю, оскільки вони зазвичай мають більші коливання цін, що може збільшити потенційну премію від продажу опціонів call. Наприклад, технологічні акції, відомі своїм швидким рухом цін, можуть запропонувати більш прибуткові можливості порівняно зі стабільними секторами з низьким рівнем зростання, як-от комунальні послуги.

Крім того, інвестори мають проаналізувати свій портфель і вибрати акції, які, на їхню думку, зазнають мінімального зростання в найближчому майбутньому. Це рішення зменшить ймовірність виконання опціонів.

Ринкові умови відіграють вирішальну роль у визначенні доцільності продажу опціонів call. Під час росту всього ринку підвищується ймовірність того, що акції перевищать свої страйкові ціни, і це може перешкодити інвесторам отримати максимальну вигоду. Це також працює й навпаки: на ведмежих або стагнуючих ринках продаж опціонів call може бути розумною стратегією для отримання доходу з утриманням акцій, які можуть бути неефективними в моменті.

Винагорода від продажу опціонів

Після визначення відповідних акцій інвестори можуть продовжити процес продажу опціонів call. Перший крок передбачає вибір конкретного опціону для продажу, що включає визначення ціни страйку та терміну дії. Загальне правило полягає у встановленні ціни страйку вище за поточну ринкову вартість акції. Цією дією інвестори збалансовують потенційну винагороду у вигляді премії та ризику відкликання акції, у разі її підняття вище страйк-ціни.

Якщо інвестор володіє акціями компанії, що торгуються за $40, він може вибрати продаж опціону call із ціною виконання $45. Встановлення надто низької страйк-ціни може призвести до втрати акцій у разі значного зростання.

Ризик-менеджмент під час торгівлі

Попри те що продаж call-опціонів може принести значні винагороди від отриманого доходу, він не позбавлений ризиків. Основний ризик полягає у різкому зростанні ціни акцій, що призведе до зобов’язання продати їх за ціною виконання. Це, у свою чергу, потенційно призведе до втрати можливостей для подальшого приросту капіталу. Тому для інвесторів, які хочуть ефективно використати цю стратегію, вкрай важливо збалансувати потенційні винагороди з цими ризиками.

Продаж опціонів на акції, які вже є в портфелі, може бути прибутковою стратегією для отримання додаткового доходу. Інвестори можуть підвищити загальну прибутковість своїх акцій завдяки розумінню основ call-опціонів, навичкам визначення відповідних акцій на основі волатильності та ринкових умов, а також дотриманню структурованого процесу продажу цих опціонів. Однак не менш важливо пам’ятати про пов’язані з цим ризики.

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