Як заробити на пам`ятних монетах України: три варіанти для початківців і не тільки

«Мінфін» продовжує серію статей про нестандартні інвестиції. Після попередніх публікацій на тему української нумізматики автору надійшло багато відгуків та питань щодо цього напряму інвестування. Тож, сьогодні знову поговоримо про українські пам'ятні монети, на яких пересічний інвестор може непогано заробити, розібравшись у нюансах покупки. Розберемо декілька конкретних практичних кейсів.

26 червня поповнився асортимент нумізматичної продукції магазину Національного банку України. А саме, продаватимуться:

Набір із двох срібних монет «Дружба та братство — найбільше багатство» у футлярі. Це спільний українсько-польський випуск. Даний набір доступний для придбання в кількості 80 шт. зі встановленим лімітом для замовлень кожним клієнтом по 1 шт.



Монета користується популярністю у колекціонерів та поціновувачів нумізматичної екзотики через її нестандартну форму, тематику та естетику випуску. Окрім того, тільки за рахунок зростання вартості срібла і курсу долара (ціна 2-унцієвої монети прив'язана до вартості дорогоцінного металу на Лондонській біржі) колекціонери, які купили її відразу після випуску у 2023 році, вже заробили в гривні близько щонайменше 10−15%.

Монета викликає неабияку зацікавленність не лише в Україні, а й за кордоном. Тому деякі продають її на аукціонних майданчиках для колекціонерів навіть за ціною в 1,65 раза дорожче за ціну Нацбанку, що наразі діє (тобто після зростання курсу долара і збільшення вартості самого срібла).

Але є суттєвий нюанс, на який варто зважати тим, хто купує цю монету з метою перепродажу. Частина колекціонерів купили її ще за ціною 9−10 тисяч гривень, у період нижчого курсу долара та вартості срібла на міжнародних ринках. А тому готові її наразі продавати, відштовхуючись від своєї тодішньої ціни покупки, плюс досить невелика для ринку нумізматики накрутка. Це збиває ціну на цю монету на всіх сегментах нумізматичного ринку. У результаті середня ціна на цю монету така:

Тобто інвестор, який придбав цю монету в момент її випуску та перших продажів у той період 2023 року, заробить на ній свої 2−3 тисячі гривень, але не більше. А той, хто її хоче брати зараз, може це зробити вигідніше навіть не в інтернет-магазині Нацбанку, а купуючи через інтернет-майданчики для колекціонерів.

Тож для глобальної інвестиції ця монета підійде тільки для того інвестора, хто готовий чекати ще 2−3 роки, коли її нумізматична вартість через пам'ятні події зросте ще на 20−30 відсотків. Тобто таке придбання цієї монети зараз у магазині Нацбанку — це «гра в довгу».

Пам'ятна монета із золота «Український балет». Монета номіналом 50 гривень буде доступною для придбання у кількості 34 шт. зі встановленим лімітом для замовлень кожним клієнтом по 2 шт.



Ця монета виявилася «невдачливою», хоча цікавою, з погляду саме інвестиції. НБУ продає її досить давно, на сайті монета є постійно (і поза періодами поповнення асортименту продукції Нацбанком). Тому всі охочі вже змогли придбати її для своїх колекцій.

Крім того, оскільки монета золота, вона коштує недешево, а тому кількість її потенційних платоспроможних покупців є невеликою. Тому додаткового великого попиту на неї немає, і її вартість у гривні практично прив'язана до динаміки вартості золота на міжнародному ринку плюс дуже невелика накрутка за пам'ятність, яка не зростає вже з роками.

З огляду на те, що золото стрімко подорожчало на зовнішніх ринках, та й курс долара з 2010 року зріс у рази, власники цих монет у накладі у гривневому еквіваленті не залишилися.

Але на цьому її інвестиційна привабливість, з колекційного погляду, себе вичерпує. І якщо ціна золота на певному етапі почне просідати, а долар в Україні сильно не зростатиме, подібний вклад на даному етапі може бути для необізнаного інвестора досить ризикованим. Адже зараз він купуватиме її на піку ціни.

Натомість наступні три монети, завдяки своїй початковій невеликій вартості та популярності серед колекціонерів, можна сміливо назвати хітом для потенційного інвестора. Якщо проводити розрахунок рентабельності таких вкладень та враховувати ліквідність даного нумізматичного матеріалу.

Пам'ятна монета «Воєнна розвідка України». Монета викарбувана з нейзильберу номіналом 5 гривень та буде доступна для придбання у кількості 1 764 шт. зі встановленим лімітом для замовлень кожним клієнтом по 1 шт.

За початкової вартості 98 гривень монета «Військова розвідка України» продається на аукціонах за ціною від 575 до 950 гривень, а на піку її ціна сягала 1000−1200 гривень і більше. Це вище за початкову ціну в 10−12 разів і в 5−9,5 раза дорожче за сьогоднішнього ринку (коли періодично, як і 26 червня цього року, Нацбанк виставляє їх у своєму інтернет-магазині).

Навіть тираж у 75 тис. екземплярів не особливо збиває ціну на ринку. Оскільки НБУ продає монету невеликими порціями. Продавці цієї монети розповідали, що на тиждень у них йде в середньому від 5 до 10 штук. Тобто монета дуже ліквідна і є гарною інвестицією для тих, хто хоче заробити на ній за досить короткий проміжок часу.

Аналогічна ситуація і з наступною монетою, що також представлена 26 червня в інтернет-магазині Нацбанку.

Пам'ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!» (нейзільбер), номінал 5 гривень. Вона буде доступна для придбання у кількості 997 шт. зі встановленим лімітом для замовлень кожним клієнтом по 1 шт.

Початкова низька ціна у поєднанні з популярною патріотичною темою та відносно невеликими разовими обсягами продажів Нацбанком через інтернет-магазин чи банки-дистриб'ютори формують для цієї монети стабільний платоспроможний попит. Навіть з урахуванням великого тиражу у 50 тис. штук. На аукціонах колекціонерів за неї просять від 290 до 520 гривень, тобто у 2,9−5,2 раза більше за початкову нацбанківську ціну.

Пам'ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам» присвячена українським енергетикам. Пам'ятна монета з нейзильберу номіналом 5 гривень та буде доступна для придбання у кількості 1 628 шт. зі встановленим лімітом для замовлень кожним клієнтом по 1 шт.

Популярність цієї монети серед колекціонерів є трохи нижчою, що позначається на її ціні. Монету продають на аукціонних майданчиках у середньому за 150−250 гривень, тобто в 1,5−2,5 раза дорожче за відпускну ціну магазину Нацбанку.

Винахідливі продавці іноді міксують подібні монети за тематикою випуску і заробляють на цьому значно більше — у 3−3,5 раза більше за нацбанківські ціни.

З нюансів інвестицій в українську нумізматику хочу виділити такі: НБУ поки що так і не зміг повністю впоратися з проблемою задоволення попиту на популярну українську нумізматичну продукцію та забезпечити ефективну роботу свого інтернет-магазину. І це при тому, що населення готове підтримувати свою національну галузь нумізматики. Тобто не всі монети і далеко не завжди можна купити в інтернет-магазині Нацбанку. Хоча така можливість дала б непоганий додатковий дохід від такої діяльності НБУ, який у результаті був би спрямований на поповнення бюджету. Залишається невирішеною проблема встановлення «розумного рівня» тиражів монет, щоб підтримувати інтерес до цієї продукції та водночас не обвалювати ринок української нумізматики. Також необхідно налагодити необхідний сервіс щодо отримання колекціонерами необхідної їм продукції, а не годувати перекупників. Нацбанк часто «не вгадує» необхідний обсяг тієї чи іншої монети, що призводить до значних цінових перекосів. Вихід — дати можливість колекціонерам купувати щорічний абонемент на монети, що гарантує можливість їх придбати. НБУ в цьому випадку вже мав би реальне уявлення про затребуваність монет та гарантовані обсяги їх реалізації. Крім цього, за найзатребуванішими позиціями можна зробити і систему донатів на користь ЗСУ. Впевнений, що колекціонери з розумінням та підтримкою поставилися б до цього варіанту вирішення проблеми. Корисні поради для початківців Ну, а тепер підіб'ємо деякі підсумки для тих інвесторів, хто хоче заробляти на українській нумізматиці: Предмет інвестиції потрібно добре знати, і вклад в українські монети тут не є винятком. Раджу на першому етапі, доки не набудете відповідного досвіду, потренуватися на недорогих позиціях із нейзильберу, а потім вже переходити на срібло. Зазвичай, монети з нейзильберу — найліквідніші, «найпідйомніші» для придбання з інвестиційною метою. До того ж, їх легше потім продати з вигідним коефіцієнтом від початкової ціни. Щодо виробів у нейзильбері — особливу увагу варто звертати на популярність теми випуску, естетичний вигляд та стан монети. Нагадую, що такі монети категорично не рекомендується виймати з капсули та чіпати руками. Тираж таких монет із нейзильберу також має значення для їхньої нумізматичної вартості, але ключове — популярність теми. Щодо монет у сріблі — окрім популярності теми, якості карбування (пруф, анциркулейтед), дуже важливий і тираж, оскільки ці монети вже набагато дорожчі. А це скорочує кількість потенційних покупців, тобто суттєво впливає на ціну, за якою її потім можна продати. Інвестиції в срібні монети України можуть бути цікавими як у найближчій перспективі (особливо, на хайпових темах), так і в довгих варіантах, якщо робите ставку не тільки на зростання вартості самого дорогоцінного металу, а й на зростання нумізматичної вартості за рахунок пам'ятності тієї чи іншої дати та тиражу монети. Монети у золоті більше підійдуть для інвесторів, які роблять ставку на зростання ціни на жовтий метал. Хоча і в цьому випадку потрібно враховувати перелічені вище нюанси щодо тиражу і тематики. Наприклад, вищезгадана монета «Український балет»: із колекційного погляду, вона не належить до «хітів» української нумізматики, але «добрала своє», як інвестиційний інструмент, у гривневому та валютному еквіваленті за рахунок зростання світових цін на золото та зростання курсу долара щодо гривні. Тобто це більше інвестиційне вкладення «в довгу» — не забуваємо, що випущено її ще у 2010 році. При рішенні щодо купівлі тієї чи іншої монети для себе або з метою інвестиції обов'язково вивчіть ринок, перегляньте ціни не лише в інтернет-магазині Нацбанку, а й на спеціалізованих аукціонних майданчиках. І лише тоді приймайте остаточне рішення про місце купівлі та розмір бюджету на неї. Не забувайте, що прктично на всіх спеціалізованих аукціонних майданчиках для колекціонерів є варіанти «запропонувати свою ціну». Торгуйтеся, це допоможе суттєво заощадити в деяких випадках або ж «намацати» реальну ціну монети. Не бійтеся експериментувати при таких інвестиціях та колекціонуванні. Це не лише розширить світогляд, а й допоможе непогано заробляти на даному ринку. А досвід приходить завжди лише у тому випадку, якщо починаєте реально інвестувати, а не лише розмірковувати про це.