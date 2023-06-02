Як сформувати портфель, який витримає чотири дефолти: поради ризик-менеджера

Які ризики впливають на економіку та інвестиції, та чому важливо враховувати це при створенні інвестиційного портфеля, «Мінфіну» розповів Богдан Сидоренко, лектор Біржового Університету. Це скорочений виступ Богдана Сидоренка під час нашої інвестиційної конференції « Invest Talk Summit », яка відбулась 27 травня. Конференція організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

Моя кар'єра починалась в банківському департаменті ризик-менеджементу. Це один з найголовніших департаментів для оцінки кредитних портфелів. Ризики важливо розуміти та оцінювати й інвесторам, щоб розуміти як будувати свої інвестиційні активності.

Про головні ризики в Україні й що з ними робити

Наш торговельний баланс є від'ємним. Завдяки нашим партнерам ми його маємо, але він не вічний. Після війни наша економіка має стати експортоорієнтованою, і це допоможе нам, українцям, жити краще. Є й інша проблема, демографічна. Молоде покоління здебільшого виїхало, а це дуже великий ризик. Люди — є головним капіталом для кожної країни. Ми маємо створити умови для того, щоб до нас переїздили люди. Державний борг. Насправді він у нас не такий вже й великий, але його подальшу динаміку можна віднести до ризиків. Для того, щоб розвивати економіку, нам потрібні нормальна монетарна політика та нормальний кредитний рейтинг. У 2024 році України доведеться приймати рішення, чи реструктуризуємо ми цей зовнішній борг.

Поки у нас триває війна, наші ризики міжнародні рейтингові агентства оцінюють приблизно на рівні ССС, а це означає, що вартість грошей на ринку для нас є надто високою. Коли війна закінчиться, ми зможемо покращити цей рейтинг, але тільки, якщо виконуватимемо свої обов'язки перед кредиторами. Зменшуючи наші ризики, інвестуючи в прогрес ми маємо всі шанси розвинути гарну економіку.

Як інвестувати та побудувати портфель

Людина, яка інвестує у прогрес, рано чи пізно заробить кошти. Але потрібно звернути увагу на два моменти, яких потрібно дотримуватися. Це таймінг (коли ми розуміємо, що на заробіток та розвиток потрібен певний час, бо ж це інвестиція, а не спекуляція) і диверсифікація, коли ми розподіляємо свої ризики.

Для мене при формуванні структурного портфеля основним є принцип: портфель має витримати чотири дефолти. Якщо ви можете витримати навіть найгірші ризики, ви завжди будете в плюсі в довгостроковій перспективі.

Моя модель, яку я використовую з 2017 року і яка показала себе як ефективна, це:

Ядро — 45%. Це гарантований дохід, основні інвестиції, на які ви робите фокус. Тобто, ті активи, які ви можете тримати 5 років і не змінювати. Це може бути нерухомість, ETF, державний борг, все, що даватиме фіксований дохід.

Довгострокові позиції — 25%. Це регулярний дохід від, наприклад, оренди, від дивідендів і т.д.

IPO — 20%.

Спекуляції — 10%. Багато хто з інвесторів хотів би під такі позиції відвести 90%, але такі портфелі не живуть більш як два роки.

Щоб розібратись, якими активами наповнити ці основні сегменти, інвестуйте у знання. Навчайтесь управляти своїми активами, не тільки для того, щоб заробляти, а й врешті решт для того, щоб вміти побудувати гідне майбутнє для України.