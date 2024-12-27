Як зрозуміти настрої інвесторів і успішно скористатися ситуацією на ринку

Інвестори купують акції, щоб отримати дохід, а компанії випускають свої цінні папери для розвитку бізнесу. Ціна цих активів залежить від локальної або глобальної ситуації в економіці, новинного фону, геополітичної стабільності та інших супутніх факторів. Але є те, на чому ґрунтується більшість ринкових рухів — це люди та емоції, які впливають на дії. Інвестиційний експерт Євген Пилипець розповів про вплив настроїв інвесторів на ринок та як цим скористатися.

Психологічні підстави дій інвесторів

Настрої на фондовому ринку впливають на попит і пропозицію, що відбивається на цінах. На бичачому ринку активи зростають, а на ведмежому — падають. Трейдери використовують індикатори настроїв з торговими стратегіями для поліпшення сигналів. Ключовим фактором прибутку є правильна оцінка настрою і своєчасні дії.

Поведінкова фінансова теорія Канемана і Тверскі демонструє різні форми психологічно обґрунтованої «ірраціональності» інвесторів. Дедалі більше доказів говорять, що інвестори обмежено раціональні та їхні рішення часто ґрунтуються на сприйнятті світу або поведінці інших, а не на фундаментальних принципах. Когнітивні та емоційні чинники впливають на ринкову поведінку й часто призводять до упереджених інвестиційних рішень. Серед основних викривлень:

надмірна впевненість у своїй здатності прогнозувати;

використання емпіричних правил при розподілі інвестицій;

труднощі з коригуванням своїх поглядів відповідно до нової інформації;

надмірна залежність від минулих результатів.

Теорія «тваринного духу» Джона Мейнарда Кейнса припускала когнітивні упередження, які виникають в умовах невизначеності, під впливом інстинктів, а їхні почуття диктують як діяти:

коли ринок зростає, інвестори прагнуть до нього в очікуваннях нереалістичних прибутків і коригують свої портфелі;

коли настає неминучий спад, інвестори стануть дедалі песимістичнішими, але при цьому, як не дивно, триматимуться за свої ризикові портфелі, щоб уникнути капіталізації збитків.

Стадна поведінка пов'язана з ринковими настроями та може допускати ірраціональний ентузіазм, який часто проявляється у формі неефективних цін і бульбашок.

Індикатори настроїв ринку

Багато інвесторів заробляють через купівлю акцій, які неправильно оцінені через ринкові настрої. Для вибору найкращих активів вони використовують різні індикатори, як-от індекс волатильності CBOE (VIX), індекс максимуму-мінімуму, індекс бичачого відсотка (BPI) і ковзне середнє.

VIX, також відомий як індекс страху, є важливим інструментом для трейдерів. Він залежить від цін опціонів і показує очікувану волатильність S&P 500. Високий рівень VIX може вказувати на зростання занепокоєння, що може свідчити про досягнення дна ринку. Низький показник індексу, навпаки, може відображати самозаспокоєння ринку і говорити про його можливий пік.

Індекс максимуму-мінімуму порівнює кількість акцій, що досягли 52-тижневих максимумів, з акціями, які встановили 52-тижневі мінімуми. Якщо індекс нижче 30%, це вказує на низькі ціни та ведмежий настрій. Коли індекс перевищує 70%, акції торгуються близько до максимумів, що відображає оптимізм на ринку.

Інвестори часто використовують 50-денне і 200-денне ковзні середні для оцінки ринкових настроїв. Коли 50-денне ковзне середнє перетинає 200-денне від низу до верху, це називають «золотим хрестом», що сигналізує про бичачі настрої та зростання імпульсу. Якщо ж 50-денне ковзне середнє опускається нижче 200-денної, це називається «хрестом смерті», що вказує на ведмежі настрої та зниження цін.

Як це було у 2022 році

Настрої інвесторів формуються під впливом багатьох чинників: від економічних даних і дій центральних банків до людських емоцій і впливу соціальних мереж. Розуміння цих чинників допомагає прогнозувати ринкові рухи та ухвалювати більш обґрунтовані рішення. У сучасних умовах глобалізації та інформаційного потоку, інвесторам особливо важливо зберігати критичний підхід до новин і уникати імпульсивних рішень.

Невизначені економічні перспективи часто призводять до різких коливань на фондовому ринку між бичачими та ведмежими настроями. Ми можемо використати приклад з початку 2020-х років. Страх серед інвесторів посилювався в певні моменти 2022 року, що призвело до внутрішньоденної волатильності індексу S&P 500. Подібних випадків не помічали з часів Великої рецесії 2008 року.

Індекс волатильності S&P 500

Джерело: TradingView

Роль соціальних мереж

Соціальні медіа стали важливим фактором формування ринкових настроїв. Платформи, як Reddit, можуть посилювати думки та настрої певних груп, що часто спричиняє різкі коливання цін на акції. Наприклад, популярний хештег або вірусний пост про компанію може швидко змінити суспільне сприйняття і вплинути на вартість її акцій.

На початку 2021 року інвестори на Reddit створили прецедент, що призвело до різкого зростання акцій GameStop. Великі хедж-фонди почали займати короткі позиції. У результаті понад 100% акцій опинилися в шортах, що спричинило шорт-сквіз. Вартість акцій злетіла з $20 до $483, а це понад 2400% зростання. Основним фактором цього росту стали роздрібні інвестори з Reddit, які масово скуповували акції та опціони.

Деякі хедж-фонди, як Melvin Capital, зазнали мільярдних збитків через шорт-сквіз. Водночас низка індивідуальних інвесторів, які брали участь у цьому русі, отримали значні прибутки.

Як використовувати настрої ринку

Найпоширеніший спосіб використання ринкових настроїв — це торгівля згідно з трендом. Це є ефективною стратегією для довгострокових інвесторів.

Коли ринок оптимістичний, ціни на акції та інші цінні папери, як правило, зростають. Це призводить до приросту капіталу й стабільного доходу від дивідендів у майбутньому. Цей процес часто називають стадною поведінкою, яка може призвести до утворення бульбашок і ефекту безбілетника.

Стадний інстинкт не завжди є надійною інвестиційною стратегією. Деякі інвестори вважають за краще діяти проти настроїв на ринку. У періоди песимізму вони шукають недооцінені акції з сильними фундаментальними показниками, які пропонують значний потенціал зростання в майбутньому, але доступні за вигідною ціною.