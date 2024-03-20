Як двері, що відвалилися, можуть призвести до продажу оборонного бізнесу

Усі провідні видання пишуть про Boeing. Чому компанія потрапила до центру уваги світових ЗМІ і що відбувається, з'ясував «Мінфін».

Bloomberg, із посиланням на свої джерела, повідомив, що компанія розглядає можливість продати частину свого оборонного бізнесу. Причина — криза в компанії, що триває, один із яскравих епізодів якої відбувся на початку січня цього року.

Що можуть продати

Фінансові консультанти, пише Bloomberg, зв'язалися з потенційними покупцями від імені Boeing, щоб оцінити інтерес до декількох дрібніших підрозділів. Цікаво, що ці обговорення відбувалися ще до аварії 5 січня, і тривали приблизно протягом року.

Під потенційний продаж може потрапити підрозділ Boeing Digital Receiver Technology Inc. Ця частина бізнесу виробляє продукцію для урядових розвідувальних та оборонних замовників.

Boeing замислювався і про продаж «дочки» — Argon ST — проте, цей процес було припинено. У 2010 році Boeing купив Argon, яка виробляє системи військового управління, спостереження та розвідки, приблизно за $775 млн.

Компанія також продовжує думати про те, якою залишити свою частку в United Launch Alliance, спільному підприємстві із запуску ракет, співвласником якого є Lockheed Martin Corp. У січні Bloomberg також повідомляв, що компанією ULA зацікавилася Blue Origin LLC Джеффа Безоса.

Що продали та пошкодували

Boeing не такий вже й активний у злиттях та поглинаннях, — пише Barron's. Він придбав деякі дистриб'юторські підрозділи у 2018 році на суму близько $4,2 млрд. А з продажів найбільшим за останній час став продаж у 2005 році бізнесу, який зараз називається Spirit AeroSystems Holdings Inc., канадському Onex.

Spirit Aero виробляє фюзеляжі та досі щільно задіяний у виробничому ланцюжку Boeing. Тож, Boeing розглядає можливість відкупити Spirit Aero, щоб отримати більший контроль над виробничим процесом. Разом вони виробляють більшу частину конструкції Boeing 737. Обидві компанії підтвердили, що переговори про угоду ведуться. Це може коштувати Boeing понад $3 млрд.

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Яка ціна питання

Компанії необхідно скоротити своє боргове навантаження для фінансування майбутнього зростання, і вона розраховує на швидке збільшення виробництва 737 протягом наступних двох років, щоб отримати кошти.

Будь-який продаж, який приносить мільярди, може допомогти сплатити борг. Boeing завершив 2023 рік із загальним боргом близько $54 млрд. Це більше, ніж приблизно $14 млрд до аварій на двох Boeing 737 MAX та пандемії.

Boeing не генерував позитивний вільний грошовий потік у 2019, 2020 та 2021 роках. Проте, згідно з даними FactSet, у 2022 та 2023 роках він повідомив про $2,3 млрд і $4,4 млрд вільного грошового потоку відповідно. Волл-Стріт очікує $5 млрд вільного грошового потоку у 2024 році.

Оборонний бізнес — Boeing Defense, Space & Security — приніс $25 млрд у 2023 році і приблизно 1,8 млрд операційних збитків, і це був другий рік таких втрат. Фіксовані контракти та інфляція вище за очікувану стали проблемою для багатьох оборонних виробників за останні роки.

За п'ять років до пандемії бізнес приносив середній операційний прибуток близько $2,3 млрд на рік, що відповідає рентабельності близько 9%. Волл-Стріт очікує, що обсяг продажів досягне близько $25,6 млрд у 2024 році, збільшившись приблизно на 3%. Операційний прибуток, за прогнозами, буде позитивним і становитиме близько $546 млн.

Проблема в тому, що Boeing — оборонний підрядник США. Будь-який продаж оборонної продукції піддасться пильній увазі з боку Пентагону, який вже висловлював занепокоєння з приводу консолідації серед генеральних підрядників оборонної промисловості.

З іншого боку, до компанії придивляються й антимонопольні органи, які незадоволені домінуванням Boeing у виробництві цивільних літаків.

Акції Boeing втратили в ціні понад 30% цього року, що вдвічі більше, ніж наступний за величиною індекс Dow Jones Industrial Average, що відстає.

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Що відбувалося з Boeing останнім часом

5 січня Boeing 737 MAX-9 авіакомпанії Alaska Airlines, що летів із Портленда в Онтаріо, штат Каліфорнія, був змушений здійснити вимушену посадку в Орегоні після того, як у польоті відірвалася дверна заглушка, що призвело до швидкої декомпресії.

Усі відбулися легким переляком: біля несправних дверей ніхто не сидів, і пілоти змогли посадити літак, а пасажири не постраждали. Але цей інцидент відкрив «скриньку Пандори» з питаннями та недовірою до безпеки літаків Boeing, — пише Politico.

4 березня літак Boeing 737−900 United Airlines, що прямував із Техасу до Флориди, був змушений здійснити вимушену посадку після того, як із одного з двигунів літака вирвалося полум'я.

7 березня Boeing 777−200, що прямував до Японії, довелося летіти до Лос-Анджелеса через те, що невдовзі після зльоту в нього відвалилося колесо.

13 березня Boeing 777 American Airlines здійснив вимушену посадку в Каліфорнії після того, як екіпаж повідомив про спущене колесо.

11 березня щонайменше 50 людей отримали поранення після того, як літак Boeing 787 LATAM Airlines раптово впав на півдорозі між Сіднеєм та Оклендом. Після цього інциденту компанія Boeing сказала авіакомпаніям, які експлуатують літаки 787, перевірити сидіння у кабінах.

15 березня літак Boeing 737−800 приземлився в Орегоні без панелі нижньої частини літака. Літак є старою моделлю Boeing, яка здійснила свій перший політ у 1998 році та експлуатується United Airlines із 2011 року, — повідомляв Associated Press.