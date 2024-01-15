Аварія на Alaska Airlines: що насправді відбулося з новим літаком Boeing

Перший повноцінний робочий тиждень фондових ринків був наповнений подіями. Переважна більшість трейдерів повернулися до офісів і зосередилися на викупі найбільших акцій. За тиждень S&P 500 зріс на 1,9%, технологічний NASDAQ-100 додав понад 3%. Детальніше про головні події минулого тижня на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S .

Зростання почалося відразу після відкриття торгів у понеділок: в цей день S&P 500 додав майже 1,5%, а лідерами зростання за секторами були технології, циклічне споживання, комунікації — тобто ті компанії, що просіли тижнем раніше. Відсутність вагомої статистики у цей день, яка могла б виправдати таке зростання, лише доводить припущення про повернення основної маси трейдерів на робочі місця, які й почали активно скуповувати позиції назад до портфелю після ребалансів і фіксації прибутків.

У вівторок та середу були спроби трохи відкоригуватись, які, однак, теж викупали протягом дня. Четвер став ключовим днем, коли перед відкриттям ринок отримав свіжі дані щодо споживчої інфляції США. Вони залишаються у фокусі інвестиційної спільноти, оскільки саме ця статистика визначає подальші кроки ФРС у питанні ставок.

Після тривалого сповільнення інфляція у США пришвидшується вже другий місяць поспіль. Причиною став вдалий святковий сезон, який сприяв зростанню сектору послуг. У результаті, прискорилося подорожчання сукупної корзини, навіть попри падіння цін на енергетичні категорії.

Інфляція вище за очікування: що це означає для ринку облігацій та акцій

В грудні у лідерах зростання цін стали медичні послуги, оренда та житло. Інфляція ризикує залишитися вищою за очікування й надалі, що може змінити плани ФРС щодо кількості та темпу зниження ставок у 2024 році. Насамперед, це ризик для ринку облігацій, які зараз закладають вже 7 послідовних знижень ставок до кінця 2024-го року, починаючи з березня. Якщо інфляція виявиться впертою, ФРС не поспішатиме зі зниженням.

Однак, такі дані не є поганими для ринку акцій, оскільки свідчать про жвавий попит споживачів. Для корпорацій це означає вищі доходи та прибутки. Ринок подумав так само і викупив падіння, яким була перша реакція на дані.

В результаті, четвер, який міг бути першим червоним днем із початку тижня, було закрито фактично «в нуль» до попереднього дня. Настрої залишаються бичачими, і навіть удари коаліції США-Британії по позиціях хуситів у Ємені в ніч на п’ятницю не викликали жодної негативної реакції.

Схоже, що ринок сприймає це, як позитивний сигнал налагодження торгових маршрутів, оскільки через хаотичні обстріли хуситами кораблів у Червоному морі переважна більшість корабельних компаній змінили маршрут із Азії до Європи на довший вздовж узбережжя Африки. Через це низка компаній, наприклад, та ж Tesla, вже призупинили виробництво через брак комплектуючих деталей. Оскільки альтернативний маршрут додає 10−14 днів до терміну доставки.

Розпочато сезон квартальної звітності

Інвестори побачать результати переважної більшості компаній вже у наступні 3−4 тижні. Перші звіти вийшли у п’ятницю. Існує закономірність: якою буде реакція ринку на перші звіти, так і пройде загалом сезон звітності. У п’ятницю відзвітували банки, авіакомпанії та компанії галузі медичного страхування. Реакція була, радше, негативною: погані звіти розпродали, на хороші першою реакцією пре-маркету було зростання, яке, втім, протягом дня розпродали. В результаті, перший день сезону звітів для S&P 500 видався нейтральним: широкий ринок закрив день у мінус 0,04%.

Злети та падіння тижня

Серед компаній найамплітудніші рухи показали ті, що давали важливі новини щодо свого бізнесу (звітність, або новина, що вплине на звіт):

Компанія Тікер Результат за тиждень Boeing BA -12,57% Tesla TSLA -7,83% Delta Airlines DAL -5,11% Juniper JNPR +11,43% Nvidia NVDA +10,41% Microsoft MSFT +5,63%

Boeing змусять відповісти за все

Акції Boeing (BA) відреагували падінням на інцидент із одним із літаків компанії. 5 січня рейс Alaska Airlines, на борту якого перебували 177 осіб, здійснив вимушену посадку незабаром після зльоту з Портленда, штат Орегон, після того, як частина стінки нового літака 737 Max 9 відірвалася в польоті і залишила зяючу дірку в борту літака.

Примітно, що в результаті аварії ніхто не загинув і не отримав серйозних травм, хоча відеоролики з жахливою подією швидко стали вірусними.

Федеральне управління цивільної авіації наказало тимчасово призупинити польоти більшості літаків Boeing 737 Max 9, оскільки регулюючі органи і Boeing розслідують причину інциденту. Наказ поширюється приблизно на 171 літак. А представники Boeing додали: «Терміни повернення Boeing 737−9 Max в експлуатацію визначатимуться безпекою пасажирів, а не швидкістю».

Залишається незрозумілим, чи був інцидент із новим літаком Alaska Airlines, доставленим всього 66 днів тому, виробничою проблемою або ж конструкторським недоліком.

«Я думаю, що і Airbus, і Boeing, особливо Boeing, повинні значно покращити контроль якості», — заявив минулого тижня Financial Times Майкл О'Лірі, генеральний директор Європейської авіакомпанії Ryanair.

Тім Кларк, президент Emirates, повідомив Bloomberg, що Boeing «вже давно має проблеми з контролем якості, і це лише черговий прояв цього».

Американська компанія давно намагалася наздогнати Airbus A320neo, — пише Вusinessinsider. Багато спостерігачів вважають, що ця конкуренція між Airbus та Boeing зіграла свою роль у двох катастрофах 737 Max, в результаті яких у 2018 та 2019 роках загинуло майже 350 людей.

Терміни запуску останньої версії Boeing 737 у повітря були «надзвичайно стислими», — повідомив the New York Times інженер Boeing. «Це було давай, давай, давай».

Нові, економічніші двигуни, не підходили для 737-го і змінили його аеродинаміку, що в деяких сценаріях збільшило ймовірність його крену вгору.

Щоб вирішити цю проблему, компанія Boeing додала програмне забезпечення — систему поліпшення маневрених характеристик, яка автоматично опускала ніс донизу, якщо «кут атаки» був занадто крутим.

Однак, ця система покладалася лише на один датчик, який вийшов із ладу в аварійних літаках Lion Air та Ефіопських авіакомпаніях.

Ба більше, про програмне забезпечення MCAS пілоти не були належним чином проінформовані. Тоді Міністерство юстиції звинуватило Boeing у змові з метою обману ФАУ. В рамках Угоди про відстрочку судового переслідування у 2021 році Boeing погодився виплатити штраф у розмірі $2,5 млрд.

Аварія на Alaska Airlines майже напевно призведе до відновлення перевірки Угоди Boeing із департаментом, який вимагав нових процедур дотримання вимог.

Основна увага приділятиметься в тому числі і тому, чи повідомили Boeing та Spirit AeroSystems (компанія, що виробляє частини літаків для Boeing) ФАУ все, що їм потрібно було.

Багато хто вказує на злиття Boeing у 1997 році з McDonnell Douglas, як на початок змін в культурі, в результаті яких фінанси для компанії стали важливішими, ніж конструкторські розробки.

«Бізнес-аналітики скажуть вам, що Boeing перетворився з інженерної компанії на компанію, якою керують випускники MBA, які більше зосереджувались на балансових звітах, прибутках, квартальних результатах та прибутковості акцій», — говорить Боб Кліффорд, головний адвокат сімей жертв катастрофи авіакомпанії «Ефіопські авіалінії» у справі проти Boeing.

Так, після злиття ексгенеральний директор McDonnell Douglas Гаррі Стоунсайфер посів аналогічну посаду в Boeing. За даними The Atlantic, у відповідь на критику інженерів він назвав їх «зарозумілими».

Серед іншого, саме Стоунсайфер прийняв рішення передати на аутсорсинг проєктування 787 Dreamliner, виробництво якого зіткнулося з затримками через проблеми з контролем якості.

Кліффорд впевнений, що компанія, замість шляху безпеки, якості та інженерної досконалості, пішла «іншим шляхом, задовольняючи гроші людей, які стежать за динамікою акцій».

Ще один інцидент із літаком Boeing стався в Японії, — повідомляє Reuters. 13 січня внутрішній рейс японської авіакомпанії All Nippon Airways (9202.T) повернувся до аеропорту вильоту після того, як в повітрі у вікні кабіни літака Boeing 737−800 була виявлена тріщина, — повідомив представник авіакомпанії.

Tesla призупиняє виробництво автокарів у Німеччині

Tesla (TSLA) оголосила, що призупинить випуск більшої частини модельного ряду в Німеччині на 2 тижні — з 29 січня до 11 лютого. Про це повідомив Reuters із посиланням на компанію Ілона Маска. Tesla пояснила таке рішення браком компонентів через логістичні труднощі в Червоному морі. Про затримки в поставках також попередили китайська Geely і шведська IKEA.

У листопаді єменські хусити оголосили, що атакуватимуть будь-яке судно в Червоному морі, яке йде під прапором Ізраїлю або належить ізраїльській компанії, але, за фактом, атакам піддавалися і судна, що належать іншим країнам і йдуть під прапорами інших держав.

Також компанія повідомила, що фахівці з обробки матеріалів та інспектори з якості отримують «підвищення зарплати, відповідно до ринкових змін» на початку нового року. Tesla пішла за прикладом Toyota, Volkswagen і Hyundai після історичних угод UAW із «великою трійкою». Додатковим каталізатором втрати вартості Tesla минулого тижня стали новини про чергове зниження цін на авто в Китаї.

Delta Airlines перевершила себе і більше не готова на рекорди

Delta Airlines (DAL) відзвітували про прибуток і виручку, кращі за очікування. Компанія завершила 2023 рік із найкращою за всю історію річною виручкою ($54,7 млрд). Але на 2024 рік DAL очікує прибуток на акцію $6−7, проти попереднього довгострокового прогнозу $7.

У поточному кварталі компанія прогнозує, що виручка або не зміниться, або впаде на 3%. Погані прогнози і стали причиною падіння на звіті.

Hewlett-Packard Enterprise (HPE) оголосив про намір поглинути Juniper, виробника мережевого обладнання. Заява компанії: «Ця угода зміцнить позиції HPE на стику прискорених макроекономічних тенденцій у галузі штучного інтелекту, розширить наш загальний доступний ринок і стимулюватиме подальші інновації для клієнтів, оскільки ми допомагаємо з'єднати світ штучного інтелекту та хмарний світ, а також створюємо значну цінність для акціонерів».

Чому зросли Nvidia таMicrosoft

Nvidia (NVDA) стала одним із ласих активів, на які полювали трейдери минулого тижня. Номінально, фактором зростання став прогноз, що Nvidia випустить ШІ-чип для китайського ринку у 2-му кварталі 2024 року. Н20 — найпотужніший із трьох чипів, які розробляли спеціально для Китаю. Спочатку його виробництво мали запустити в листопаді 2023 року, але відклали через складність інтеграції в сервери. За даними SemiAnalysis, усі 3 чипи мають більшість нових функцій, але в них знижена обчислювальна потужність.

Microsoft (MSFT) і лабораторія PNNL за допомогою Azure Quantum Elements виявили новий вид твердотільного електроліту, менше схильний до займання, ніж літій-іонні акумулятори. У PNNL відзначають швидкість відкриття. AQE запропонувала 32 млн варіантів, із яких всього за 80 годин відібрала 23 найвідповідніші, що просто неможливо для звичайної людини.

Це спричинило свіжу хвилю попиту на акції MSFT, що на фоні в’ялих котирувань акцій Apple навіть на якийсь час дозволило стати компанією номер 1 у світі за розміром капіталізації ($2,88 трлн проти $2,87 трлн відповідно). Втім, у п’ятницю Apple повернула першість. Однак, вважаю, що ненадовго: Microsoft має стрімкіший розвиток бізнесу, є диверсифікованим, і, на відміну від Apple, більшу частину доходів отримує від В2В-сегменту, а не споживчого.