Як не проґавити квитки на головну інвест-конференцію року «Жити на відсотки»

Вже цієї осені інвестори зберуться на головний івент року, мета якого навчити гроші працювати, поки ви відпочиваєте. Конференція « Жити на відсотки » пройде 8 листопада у Києві та стане майданчиком для дискусій про дієві стратегії, успішні кейси та актуальні тренди ринку.

Захід буде корисним як новачкам, так і інвесторам з досвідом. Учасники зможуть дізнатися, як почати інвестувати з різними стартовими капіталами, сформувати фінансову подушку, створити власний пенсійний фонд, отримати додатковий пасивний дохід та багато іншої корисної інформації.

Теми конференції завжди актуальні, а деякі з них спричиняють справжній фурор. Так, наприклад, минулого року однією з тем була «Податки інвестора: про що варто знати». Спікером виступила Олександра Нікітіна адвокатка, експертка з міжнародного оподаткування, партнерка міжнародної юридичної фірми ECOVIS Bondar & Bondar, авторка подкасту BEPS.space.

В межах соло-виступу вона розповіла, що потрібно знати про податки інвестора:

Для чого їх сплачувати, як уникнути штрафів та пені з боку податкової служби та навіть кримінальної відповідальності.

Де їх треба платити та яку роль при цьому грає резидентство платника та країна, яка стала джерелом доходу

Скільки треба платити та як визначається сума.

Хто їх має платити (це залежить від того, чи джерело виплати доходу є податковим агентом чи ні.

Які існують міжнародні інструменти податкового контролю.

Також говорили про актуальні розміри податків на різні інвестиційні активи. Наприклад, станом на 2025 рік, вони такі:

Від відчуження інвестиційних активів (ЦП, корпоративні права, похідні фінансові інструменти (деривативи, ф’ючерси, опціони)) — 23%;

Цінні папери (акції, облігації, інвестиційні сертифікати, казначейські зобов’язання, ощадні (депозитні) сертифікати, іпотечні цінні папери — 23%;

ОВДП — 0%;

Дивіденди — 10 — 23% залежно від джерела;

Проценти — 23%;

Роялті — 23%;

Нерухомість (продаж) — 0 — 23%, залежить від нерухомості та строку володіння, а також податкового статусу власника;

Нерухомість (оренда) — 23%;

Спадщина — 0 — 23% залежно від ступеня спорідненості та податкового статуса

Подарунки — 0 — 23% залежно від ступеня спорідненості та податкового статуса

Поділ майна подружжя — 0%.

Загалом учасники «Жити на відсотки 2024» подивилися на податки для інвесторів під новим кутом. За досить короткий час виступу вони дізналися про підводні камені оподаткування різних видів інвестицій в Україні, ставили питання, сперечалися, а продовжили обговорення у зоні нетворкінгу.

Про що говоритимемо на цьогорічній конференції в листопаді

Цього року у конференції «Жити на відсотки 2025» візьмуть участь спікери, які розглянуть інвестиційні настрої українців та найбільш доступні варіанти для інвестування в Україні та за кордоном.

Кирило Єжов, директор з розвитку бізнесу в дослідницькій компанії Kantar Ukraine, представить свій аналіз змін у поведінці інвесторів на ринку України. Він детально розгляне, як змінилися потреби та цінності українських інвесторів у 2025 році, на що вони покладаються при прийнятті рішень і які моделі інвестування набирають популярності. Оскільки економічний клімат та політична ситуація постійно змінюються, важливо розуміти, як ці фактори впливають на стратегії і підходи до інвестування.

Тому під час його виступу учасники дізнаються, які активи українці обирають сьогодні для збереження та примноження капіталу, і як змінюється ставлення до традиційних і нових інструментів інвестування.

Також на конференції виступить Артем Щербина, директор з інвестицій Capital Times, який поділиться своїм прогнозом щодо дохідності найбільш доступних інвестиційних активів для українських інвесторів як в Україні, так і за кордоном. Він зосередиться на ключових інструментах, які демонструють найкращу ефективність у 2025 році, та розгляне, як обирати інвестиційні можливості залежно від ризиків, економічних факторів і особистих цілей. Зокрема, йтиметься про ефективність традиційних активів, таких як акції, облігації та нерухомість, а також нові можливості на міжнародних ринках, які можуть бути цікавими для українських інвесторів.

Тому, не пропустіть можливість дізнатися, як змінюються інвестиційні настрої українців у 2025 році та що важливо враховувати при виборі активів для майбутнього зростання вашого капіталу.

Партнером заходу цього року виступає Біржовий Університет. Це єдиний в Україні навчальний центр із 5-рівневою системою курсів для інвесторів, де професійно навчають українців інвестувати та заробляти на фондовому ринку.

Як потрапити на «Жити на відсотки 2025»?

Хоч до конференції ще майже два місяці, саме зараз є унікальна нагода долучитися до заходу за найвигіднішою ціною. Придбати квитки зі знижкою можна за посиланням на сайті івенту. Найнижчі ціни діють до 28 вересня включно, після чого будуть поступово зростати. Участь доступна як офлайн, так і онлайн.

Долучайтеся до конференції та отримайте можливість стати частиною спільноти свідомих та розважливих українських інвесторів, які вміють чітко визначати цілі інвестування та обирати лише дієві стратегії.

