Як інвестору з $250 тис. оцінити реальний ризик портфеля

Для великого приватного капіталу дохідність — лише частина картини. Не менш важливо зрозуміти, скільки портфель може втратити у стресовому сценарії, чи можна швидко оцінити й використати активи в разі потреби та які інструменти допомагають захистити капітал від суттєвої просадки.

У цій статті $250 тис. — це передусім частина капіталу, розміщена на фондовому ринку: акції, ETF, облігації та кеш. Це не обов’язково весь капітал інвестора. На практиці загальна структура активів може бути більшою, якщо до неї входять нерухомість, криптоактиви, депозити, частка в бізнесі чи інші активи.

Якщо для портфеля у $20−30 тис. головним питанням часто є потенційний прибуток, то зі зростанням біржової частини до $250 тис. і більше пріоритети змінюються. На перший план виходить управління ризиками: оцінка можливих втрат, стійкості структури портфеля та готовності до різних ринкових сценаріїв.

Саме системний підхід до оцінки ризиків допомагає ухвалювати виважені інвестиційні рішення й зберігати капітал у довгостроковій перспективі. Детальніше про те, як інвестору з капіталом від $250 тис. у біржових інструментах оцінити реальний ризик портфеля та на що варто звернути особливу увагу, розповість інвестиційний експерт Віталій Федоришен.

$250 тис. у біржових активах: що важливо врахувати

Такий обсяг активів на фондовому ринку дає змогу працювати з ризиком більш системно: оцінювати можливу просадку в доларах, бачити приховану концентрацію, підтримувати резерв ліквідності та за потреби коригувати структуру активів. Проте для цього важливо не змішувати дві площини: ліквідну частину портфеля, яку можна оцінити в ринкових цінах, і ширший капітал інвестора, де можуть бути активи з іншою ліквідністю та окремими юридичними ризиками.

Тому перший крок — оцінити саме ліквідну біржову частину портфеля: як вона поводиться у стрес-сценарії, яку просадку може дати в доларах і чи готовий інвестор фінансово та психологічно витримати таке падіння.

Ризик у цифрах: оцінка потенційної просадки портфеля

Ризик варто рахувати не лише за назвами активів, а й у конкретних цифрах.

Уявімо інвестора, який має $250 тис. у ліквідних біржових інструментах: ETF, окремих акціях, облігаціях, ETF на золото чи інші сировинні активи та кеші.

Оцінка портфеля за умовного стрес-сценарію

Актив Сума / частка Стрес-сценарій Орієнтовний результат ETF на S&P 500 та Nasdaq $140 000 / 56% -20% -$28 000 Окремі акції США $45 000 / 18% -35% -$15 750 Облігації / короткі казначейські інструменти $35 000 / 14% -5% -$1 750 Золото / commodities ETF $15 000 / 6% 0% $0 Кеш $15 000 / 6% 0% $0 Разом $250 000 / 100% ≈ -$45 500

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У такому сценарії портфель може втратити близько $45 тис. або приблизно 18% капіталу. Важливо не те, чи реалізується саме такий сценарій, а те, чи розуміє інвестор, що така просадка можлива, і чи готовий він фінансово та психологічно її витримати.

Просадка у 18% звучить доволі абстрактно. Проте для $250 тис. у біржових інструментах це приблизно $45 тис. В інших, більш жорстких сценаріях, коли до ринкового падіння додаються проблеми з ліквідністю або додаткові ризикові активи, просадка може бути ще більшою. Наприклад, 30% для такої суми — це вже близько $75 тис.

Для одного інвестора такі втрати можуть бути прийнятними, якщо горизонт інвестування становить 7−10 років, а бізнес або інші джерела доходу залишаються стабільними. Для іншого це може стати критичним, якщо кошти знадобляться протягом найближчих 12−18 місяців — наприклад, для купівлі нерухомості, релокації, освіти дітей чи підтримки бізнесу.

Саме тому оцінку ризику варто починати не з питання «Яка очікувана дохідність?», а з трьох практичних питань:

Яку максимальну тимчасову просадку я готовий витримати? Скільки це становитиме в доларах? Чи не змусить мене така просадка продавати активи в найгірший момент?

Прихована концентрація: коли портфель залежить від одного сценарію

Окремо варто перевірити, чи немає в портфелі прихованого дублювання. Класична помилка інвестора — оцінювати диверсифікацію за кількістю позицій. У портфелі може бути 20−30 інструментів, але якщо більшість із них пов’язана з американським технологічним сектором, фактично це може бути одна велика ставка на Big Tech.

Наприклад, інвестор має ETF на S&P 500, ETF на Nasdaq, окремі акції Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, кілька технологічних компаній другого ешелону, трохи облігацій і грошову позицію. Формально така структура виглядає диверсифікованою. Проте глибший аналіз може показати, що значна частина результату портфеля залежить від одного й того самого фактора — технологічного сектору та настроїв інвесторів щодо компаній із високими мультиплікаторами.

Концентрація може бути не лише в одному активі. Вона може бути зосереджена в одному секторі, країні, інвестиційній темі або ринковому сценарії.

Практичний орієнтир для самоперевірки: якщо одна позиція перевищує 5−7% портфеля, а один сектор або інвестиційна тема — 20−25%, це привід окремо оцінити рівень ризику. Це не універсальне правило, але це корисна точка для діагностики.

Це не означає, що такі активи є невдалими. Важливо інше: інвестор має розуміти не лише назви інструментів у звіті, а й фактори ризику, які визначають їхню поведінку.

Окрема акція може бути якісною інвестицією. Проте якщо більшість таких акцій належить одному сектору, загальний ризик портфеля істотно зростає.

Microsoft, Nvidia, Apple та Amazon — сильні компанії. Проте якщо разом з ETF на S&P 500 та Nasdaq вони формують 50−60% портфеля, інвестор фактично робить посилену ставку на американський Big Tech.

Саме тому важливо аналізувати не лише окремі компанії, а й структуру ETF. Купуючи широкий індекс, інвестор може навіть не помітити, що вже володіє тими самими компаніями, які додатково купує окремо.

Ширший капітал: ліквідність, валюта і юрисдикція

Оцінка біржової частини портфеля показує, наскільки керованими є ринкові ризики, але для капіталу такого масштабу цього недостатньо. Наступний рівень аналізу — подивитися на всі активи разом, адже нерухомість, бізнес, депозити чи інші вкладення також впливають на загальну стійкість капіталу.

Після оцінки біржової частини рамку потрібно розширити до всієї структури капіталу. На практиці інвестори часто додають до поняття «портфель» не лише акції, ETF чи облігації, а й нерухомість, криптоактиви, депозити, частку в бізнесі чи інші активи. Вони збільшують загальний обсяг капіталу, але додають окремі ризики — ліквідності, юрисдикції, валюти та концентрації.

Нерухомість може бути важливою складовою загального капіталу, однак її не варто ототожнювати з фінансовим резервом. У звичайних ринкових умовах квартира чи комерційний об'єкт виглядає надійним активом. Проте в кризовій ситуації продаж може тривати місяцями, а швидкий вихід часто потребує значного дисконту.

Саме тому великому капіталу потрібна не лише диверсифікація за активами, а й зрозумілий поділ за ліквідністю.

Водночас аналіз нерухомості та інших низьколіквідних активів не скасовує необхідності оцінювати біржову частину портфеля окремо. Навпаки, зіставлення ліквідних і неліквідних активів дає змогу зрозуміти, яка частина капіталу справді доступна для швидкого використання, а яка розрахована на довший горизонт.

Нерухомість або частка в бізнесі може бути важливою частиною загального капіталу, але вона не замінює активи з прозорою ринковою оцінкою, які можна швидко перетворити на кошти без значного дисконту.

Ліквідність активів та можливості швидкого доступу до коштів

Рівень ліквідності Орієнтовна доступність Що врахувати Високоліквідні активи 1−3 дні У стресі ціна може коливатися, але вихід зазвичай можливий Середньоліквідні активи 1−4 тижні Можливий дисконт або затримка виконання Низьколіквідні активи Місяці або довше Можливий високий дисконт, юридичні й операційні обмеження

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Низьколіквідні активи самі по собі не є недоліком. Проте вони не повинні виконувати роль аварійного резерву.

Окремо варто враховувати валютний, географічний та інфраструктурний ризик. Якщо капітал номінований переважно в доларах, а витрати чи зобов’язання — частково в гривні або євро, то у портфелі вже є валютний ризик.

Питання не в тому, чи портфель має бути доларовим або гривневим, а в тому, яка частка капіталу має відповідати валюті майбутніх витрат.

Географічний ризик часто плутають із валютним, хоча це різні речі. Актив може бути номінований у доларах, але водночас залежати від інфраструктури однієї країни: банку, брокера, ринку нерухомості, правового режиму, валютних обмежень або воєнних ризиків.

Тому під час оцінки загального портфеля важливо враховувати не лише валюту активу, а й те, де фізично та юридично розміщений капітал і від якої інфраструктури він залежить.

Горизонт і резерв: як розділити капітал за строками

Один і той самий набір активів може бути прийнятним для інвестора з горизонтом 10 років і надто ризиковим, якщо гроші можуть знадобитися через 12−18 місяців.

Тому після оцінки ліквідності важливо розділити капітал за строками використання: що має бути доступним швидко, що може працювати помірно консервативно, а яку частину інвестор справді готовий залишити на фондовому ринку на довший період.

Чим коротший горизонт, тим більшу роль відіграють ліквідність і нижча волатильність. Якщо ж інвестор планує працювати на довгій дистанції, він може дозволити собі більшу частку акцій, ETF та інших ризикових інструментів — за умови, що не буде змушений продавати їх під час корекції.

Розподіл капіталу за інвестиційним горизонтом

Частина капіталу Горизонт Головне завдання Резервна 0−12 місяців Ліквідність, безпека, доступність Стабілізаційна 1−3 роки Помірний дохід і нижча волатильність Довгострокова 3−10 років Зростання капіталу; акції, ETF, тематичні ідеї та інші ризикові інструменти

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Якщо вся біржова частина фактично виконує роль довгострокового ризикового капіталу, інвестор має окремо перевірити, чи достатньо в нього резерву поза цією частиною портфеля.

На цьому етапі виникає логічне питання: що робити, якщо портфель виявився надто агресивним або має приховану концентрацію?

Рішення можуть бути різними: ребалансування, збільшення частки кешу або короткострокових облігацій, зменшення дублювання між ETF та окремими акціями, скорочення надмірної концентрації, а також використання захисних інструментів.

Інвестор може встановити власні обмеження: максимальну частку на одну акцію чи сектор, а також мінімальний резерв ліквідності.

Конкретні ліміти залежать від віку, фінансових цілей, рівня доходу, податкового статусу, горизонту інвестування та досвіду.

Хеджування: окремий інструмент для акцій та ETF

Хеджування доречно розглядати не як універсальну відповідь на ризик, а як окремий інструмент для тієї частини портфеля, що складається з акцій та ETF. До нього варто переходити після того, як інвестор уже оцінив можливу просадку, ліквідність, горизонт і ширшу структуру капіталу.

Коли значна частина капіталу на фондовому ринку припадає на акції та ETF, інвестор може використовувати опціони не для спекуляцій, а для захисту вже сформованих позицій. У портфельному підході важлива саме ця логіка: опціонна конструкція має обмежувати ризик, а не ставати окремою ставкою на напрям руху ринку.

Якщо інвестор має значну позицію в акціях або ETF, він може придбати захисний put-опціон, щоб обмежити можливі втрати нижче визначеного рівня.

Інший поширений варіант — опціонна конструкція Collar. У цьому випадку інвестор купує put-опціон для захисту від падіння та одночасно продає call-опціон, частково або повністю компенсуючи витрати на таке страхування.

У результаті формується своєрідний ціновий коридор: потенційні збитки знизу обмежуються, а потенціал зростання вище визначеного рівня — також.

Такий захист не є безкоштовним: його вартістю стає або сплачена премія, або відмова від частини можливого зростання.

На американському ринку один стандартний опціонний контракт зазвичай охоплює 100 акцій базового активу. Якщо акція коштує $150, то один контракт покриває позицію приблизно на $15 тис. Для капіталу в $250 тис. у біржових інструментах це близько 6% від позиції, тому такі інструменти простіше використовувати як елемент системного управління ризиком.

Опціонні конструкції можуть бути доцільними, якщо портфель суттєво зріс у вартості, інвестор не хоче продавати акції через податкові чи стратегічні причини, очікує підвищеної волатильності або має значну позицію в окремій акції чи ETF.

Водночас хеджування не усуває ризик повністю. Захист має свою вартість і строк дії, а його ефективність залежить від правильно підібраних параметрів: волатильності, страйку, ліквідності опціонів і розміру позиції. Якщо конструкцію сформовано неправильно, вона може не лише не захистити портфель, а й ускладнити його структуру.

Якщо з опціонами працювати професійно, вони можуть зробити довгострокову позицію більш керованою. Інвестор заздалегідь визначає рівень, нижче якого не готовий приймати втрати, і краще розуміє мінімальну вартість позиції на період дії захисту.

Це не скасовує ринкових коливань, але дає більше гнучкості: активи можна утримувати довше, швидше ухвалювати рішення у стресовому сценарії та за потреби використовувати їх як більш ліквідну частину портфеля.

Типові помилки та чек-лист

Найчастіше інвестори з капіталом від $250 тис. у біржових інструментах помиляються не в окремому інструменті, а в підході до оцінки всього портфеля.

Оцінюють портфель лише за прибутковістю. Зростання на 20% ще не означає, що портфель побудований правильно: можливо, результат отримано завдяки надмірному ризику, який поки не проявився. Вважають ETF повною заміною ризик-менеджменту. ETF забезпечують диверсифікацію, але не захищають від падіння всього ринку. Не розділяють валютний і географічний ризик. Це різні типи ризику, які реалізуються за різних сценаріїв. Ігнорують ліквідність. Деякі активи можуть виглядати привабливо на папері, але під час кризи їх складно продати без значного дисконту. Не мають плану дій на випадок корекції. Якщо рішення ухвалюються вже після початку падіння ринку, вони часто стають емоційними. Не використовують інструменти захисту. Коли значна частина капіталу зосереджена в акціях або ETF, інвестори часто обмежуються лише диверсифікацією й не розглядають хеджування як окремий спосіб контролю ризику.

Опціонні конструкції не усувають ризик повністю, але можуть обмежити просадку й зробити портфель більш керованим у стресовому сценарії.

Перш ніж оцінювати потенційну дохідність портфеля, варто відповісти на кілька запитань:

Яка максимальна просадка портфеля в доларах для мене є прийнятною?

Що станеться з портфелем, якщо фондовий ринок знизиться на 20−30%?

Якою є сумарна частка найбільших американських компаній у прямих інвестиціях та всередині ETF?

Чи немає дублювання між ETF та окремими акціями?

Яку частину портфеля можна перетворити на готівку протягом 48 годин без суттєвої втрати вартості?

Чи маю чіткий план дій у разі суттєвої корекції ринку?

Чи передбачив я інструменти захисту для тієї частини портфеля, що зосереджена в акціях та ETF, і чи розумію, як вони можуть обмежити просадку в стресовому сценарії?

Якщо інвестор не може швидко відповісти на більшість із цих запитань, це не означає, що портфель потрібно терміново перебудовувати. Проте це чіткий сигнал, що його варто системно проаналізувати.

Що визначає стійкість портфеля

Для інвестора з капіталом від $250 тис. у біржових інструментах ключовим стає не пошук наступної «найкращої» акції, а розуміння ризиків, уже закладених у портфель.

Важливо оцінювати не лише потенційну дохідність, а й можливий розмір втрат, рівень концентрації, ліквідність активів і відповідність структури портфеля власним фінансовим цілям.

Капітал від $250 тис. у біржових інструментах відкриває більше можливостей для управління ризиком: диверсифікації, підтримання резерву ліквідності та використання інструментів хеджування. Водночас жоден із цих інструментів не замінює системного аналізу портфеля.

Оцінка реального ризику — це не спроба передбачити майбутнє, а підготовка до різних сценаріїв розвитку ринку. Саме такий підхід допомагає ухвалювати інвестиційні рішення виважено, без емоцій і з урахуванням довгострокових фінансових цілей.

Перед суттєвими змінами структури портфеля доцільно провести індивідуальний аналіз активів, ліквідності, горизонту інвестування та можливостей хеджування. Це дає змогу будувати інвестиційну стратегію не на припущеннях, а на усвідомленому управлінні ризиком.

Матеріал підготував інвестиційний експерт, який спеціалізується на питаннях управління приватним капіталом, диверсифікації портфеля та побудові довгострокових інвестиційних стратегій. Експерт працює з фінансовими інструментами та практичними аспектами управління капіталом, зокрема оцінкою ризиків і пошуком способів їх контролю. Якщо тема управління приватним капіталом, побудови інвестиційного портфеля та довгострокового інвестування є актуальною, звʼязатися з автором матеріалу можна за посиланням.