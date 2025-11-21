Валовий внутрішній продукт Данії зріс на 2,3% у третьому кварталі. Основною причиною зростання стала фармацевтична промисловість, зокрема діяльність компанії Novo Nordisk. Як одна компанія впливає на економічні показники країни, розповідає CNBC. «Мінфін» публікує переклад статті.
Як фармгігант Novo Nordisk став основою економічного зростання Данії
Вплив компанії
У третьому кварталі економічне зростання Данії прискорилося завдяки активному експорту фармацевтичної продукції, яка є ключовою галуззю для цієї невеликої скандинавської країни. Зокрема, тут знаходиться один з найбільших світових виробників препаратів для зниження ваги — компанія Novo Nordisk.
Згідно з попередніми даними Статистичного управління Данії, опублікованими в четвер, сезонно скоригований валовий внутрішній продукт (ВВП) країни зріс на 2,3% у третьому кварталі. Це стало найзначнішим квартальним приростом з четвертого кварталу 2021 року.
Основною рушійною силою економічного зростання стала фармацевтична промисловість. Якби не цей сектор, загальне економічне зростання склало б лише 0,7%.
Головний економіст Danske Bank Лас Ольсен в інтерв'ю CNBC зазначив, що значний внесок у зростання ВВП у третьому кварталі зробила компанія Novo Nordisk.
«Схоже, 2025 рік стане ще одним роком, коли продукти Novo Nordisk відіграватимуть ключову роль в економічному зростанні Данії», — підкреслив він.
Фармацевтична галузь давно є важливим двигуном зростання відкритої та орієнтованої на експорт економіки Данії. За останні три роки, після стрімкого злету Novo Nordisk,Данія досягла одного з найвищих темпів економічного зростання в Європі. Це стало можливим завдяки величезному успіху препаратів компанії для лікування діабету та зниження ваги, таких як Ozempic і Wegovy.
За інформацією Статистичного управління Данії, в третьому кварталі датський експорт зріс на 4,1%, що значною мірою обумовлено внеском фармацевтичної галузі. Експорт товарів також збільшився на 4,7%.
Статистичне управління зазначило, що зростання експорту товарів було обумовлено значним збільшенням поставок оброблених товарів, а також хімікатів і хімічної продукції. Останній факт слід розглядати в контексті зростання виробництва у фармацевтичній галузі та зниження цін на її продукцію.
Цього тижня компанія Novo Nordisk знизила ціну на свої препарати Ozempic і Wegovy з 499 до 349 доларів за мінімальну дозу для пацієнтів, які оплачують лікування самостійно. Це сталося після того, як Novo Nordisk і її конкурент Eli Lilly уклали угоду з адміністрацією Трампа про зниження вартості лікування ожиріння. Адміністрація прагнула зменшити витрати американців на ліки.
Чи все добре в Novo Nordisk
Компанія Novo Nordisk, яка займає домінуюче положення в датському фармацевтичному секторі, демонструє вражаючі фінансові результати. Квартальні продажі перевищують 70 млрд датських крон, що еквівалентно приблизно $11 млрд, а ринкова вартість становить близько 1,4 трлн датських крон.
Однак, незважаючи на значні прибутки і високу маржинальність, компанія зіткнулася з погіршенням свого становища на тлі посилення конкуренції, особливо на ключових ринках, таких як США. Тут компанія Eli Lilly успішно захопила частку прибуткового ринку GLP-1, випустивши конкурентні препарати Mounjaro і Zepbound через кілька років після виходу на ринок аналогічних продуктів від Novo.
Ці зміни призвели до зниження вартості акцій Novo за останні 18 місяців. З початку року акції компанії втратили 49% своєї вартості, але в ранкових торгах у четвер вони зросли на 2,4%, перевищивши більш широкий європейський індекс Stoxx 600.
У третьому кварталі 2025 року Novo Nordisk вперше зафіксувала зниження продажів у порівнянні з попереднім кварталом. Однак у річному обчисленні зростання продажів склало 5,1%.
Економіст Ларс Крістенсен в інтерв'ю телеканалу CNBC зазначив: «Є невелика невідповідність між заявами Novo Nordisk, її звітами про доходи і даними по ВВП Данії».
Цього року компанія неодноразово знижувала свої прогнози, посилаючись на труднощі на американському ринку. Novo також ініціювала програму реорганізації, в рамках якої під керівництвом нового генерального директора Майка Дустдара планується скоротити понад 10% співробітників по всьому світу.
Крістенсен підкреслив, що, незважаючи на зниження вартості акцій і деякі проблеми з керівництвом, компанія продовжує чинити значний позитивний вплив.
Він зазначив: «Якщо подивитися на реальну активність, вона дуже висока. Що стосується звільнень і курсу акцій, це створює певний шум, але якщо поглянути на реальний план розширення і те, як вони продають свою продукцію, немає сумнівів, що Novo продовжує чинити значний позитивний вплив».
