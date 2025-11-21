Як фармгігант Novo Nordisk став основою економічного зростання Данії

Валовий внутрішній продукт Данії зріс на 2,3% у третьому кварталі. Основною причиною зростання стала фармацевтична промисловість, зокрема діяльність компанії Novo Nordisk. Як одна компанія впливає на економічні показники країни, розповідає CNBC. «Мінфін» публікує переклад статті.

Вплив компанії

У третьому кварталі економічне зростання Данії прискорилося завдяки активному експорту фармацевтичної продукції, яка є ключовою галуззю для цієї невеликої скандинавської країни. Зокрема, тут знаходиться один з найбільших світових виробників препаратів для зниження ваги — компанія Novo Nordisk.

Згідно з попередніми даними Статистичного управління Данії, опублікованими в четвер, сезонно скоригований валовий внутрішній продукт (ВВП) країни зріс на 2,3% у третьому кварталі. Це стало найзначнішим квартальним приростом з четвертого кварталу 2021 року.

Основною рушійною силою економічного зростання стала фармацевтична промисловість. Якби не цей сектор, загальне економічне зростання склало б лише 0,7%.

Головний економіст Danske Bank Лас Ольсен в інтерв'ю CNBC зазначив, що значний внесок у зростання ВВП у третьому кварталі зробила компанія Novo Nordisk.

«Схоже, 2025 рік стане ще одним роком, коли продукти Novo Nordisk відіграватимуть ключову роль в економічному зростанні Данії», — підкреслив він.

Фармацевтична галузь давно є важливим двигуном зростання відкритої та орієнтованої на експорт економіки Данії. За останні три роки, після стрімкого злету Novo Nordisk,Данія досягла одного з найвищих темпів економічного зростання в Європі. Це стало можливим завдяки величезному успіху препаратів компанії для лікування діабету та зниження ваги, таких як Ozempic і Wegovy.

За інформацією Статистичного управління Данії, в третьому кварталі датський експорт зріс на 4,1%, що значною мірою обумовлено внеском фармацевтичної галузі. Експорт товарів також збільшився на 4,7%.

Статистичне управління зазначило, що зростання експорту товарів було обумовлено значним збільшенням поставок оброблених товарів, а також хімікатів і хімічної продукції. Останній факт слід розглядати в контексті зростання виробництва у фармацевтичній галузі та зниження цін на її продукцію.

Цього тижня компанія Novo Nordisk знизила ціну на свої препарати Ozempic і Wegovy з 499 до 349 доларів за мінімальну дозу для пацієнтів, які оплачують лікування самостійно. Це сталося після того, як Novo Nordisk і її конкурент Eli Lilly уклали угоду з адміністрацією Трампа про зниження вартості лікування ожиріння. Адміністрація прагнула зменшити витрати американців на ліки.

Чи все добре в Novo Nordisk

Компанія Novo Nordisk, яка займає домінуюче положення в датському фармацевтичному секторі, демонструє вражаючі фінансові результати. Квартальні продажі перевищують 70 млрд датських крон, що еквівалентно приблизно $11 млрд, а ринкова вартість становить близько 1,4 трлн датських крон.

Однак, незважаючи на значні прибутки і високу маржинальність, компанія зіткнулася з погіршенням свого становища на тлі посилення конкуренції, особливо на ключових ринках, таких як США. Тут компанія Eli Lilly успішно захопила частку прибуткового ринку GLP-1, випустивши конкурентні препарати Mounjaro і Zepbound через кілька років після виходу на ринок аналогічних продуктів від Novo.

Ці зміни призвели до зниження вартості акцій Novo за останні 18 місяців. З початку року акції компанії втратили 49% своєї вартості, але в ранкових торгах у четвер вони зросли на 2,4%, перевищивши більш широкий європейський індекс Stoxx 600.

У третьому кварталі 2025 року Novo Nordisk вперше зафіксувала зниження продажів у порівнянні з попереднім кварталом. Однак у річному обчисленні зростання продажів склало 5,1%.

Економіст Ларс Крістенсен в інтерв'ю телеканалу CNBC зазначив: «Є невелика невідповідність між заявами Novo Nordisk, її звітами про доходи і даними по ВВП Данії».

Цього року компанія неодноразово знижувала свої прогнози, посилаючись на труднощі на американському ринку. Novo також ініціювала програму реорганізації, в рамках якої під керівництвом нового генерального директора Майка Дустдара планується скоротити понад 10% співробітників по всьому світу.

Крістенсен підкреслив, що, незважаючи на зниження вартості акцій і деякі проблеми з керівництвом, компанія продовжує чинити значний позитивний вплив.

Він зазначив: «Якщо подивитися на реальну активність, вона дуже висока. Що стосується звільнень і курсу акцій, це створює певний шум, але якщо поглянути на реальний план розширення і те, як вони продають свою продукцію, немає сумнівів, що Novo продовжує чинити значний позитивний вплив».