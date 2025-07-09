Інвестиції під час війни: три істотні ризики, яких не варто боятися

Війна — не час інвестувати. Такий стереотип може спонукати інвесторів зволікати із вкладенням коштів в той чи інший актив. На шляху до ухвалення рішення постають три головні ризики — воєнні, економічні та правові. Як їх мінімізувати та які інструменти в цьому допоможуть? Розберемося детальніше.

Одним із таких інструментів є спеціалізовані цифрові платформи для інвестування. «Мінфін» — сайт для інвесторів № 1 в Україні — створив власний онлайн-сервіс InvestMarket, де зібрано найактуальніші інвестиційні продукти, які можна зручно порівняти з подібними пропозиціями та обрати для себе найвигідніші.

«Мінфін» уже 17 років на ринку й за цей час став одним з найпопулярніших в Україні порталів про фінанси та інвестиції. Місія сайту — не лише інформувати про важливі події в економіці, а й бути орієнтиром та допомагати з вибором. Зокрема, для інвесторів, які прагнуть отримати високу прибутковість і обрати надійні активи. Особливо це актуально в умовах нестабільності та потенційних ризиків.

Які ризики хвилюють українських інвесторів?

Воєнні ризики

Через те, що неможливо передбачити розвиток подій, інвестори часто відкладають рішення щодо придбання тих чи інших активів. Особливо це стосується довгострокових інвестицій, як-от придбання нерухомості. Також у інвесторів є побоювання через загрозу руйнувань та окупацію територій України (а отже і їхніх активів). За таких умов інвестиційна привабливість об'єктів в Україні знижується.

Як впоратися з воєнними ризиками? Більшість компаній пропонують інвесторам додаткові рішення. Наприклад, забудовники можуть надавати певні гарантії усунення можливих пошкоджень від обстрілів рф на етапі будівництва. Ще один варіант — придбання страхових полісів, які покривають збитки, пов'язані з воєнними діями.

Економічні ризики

Серед економічних ризиків інвесторів чи не найбільше хвилює зростання інфляції та девальвація національної валюти, які можуть знизити прибуток від інвестиції. Водночас саме інвестиції захищають кошти від інфляції. Адже гроші, які працюють, а не лежать під матрацом, не втрачають вартості й приносять дохід. Також інвесторів лякають ризики, пов’язані з ліквідністю: що активи неможливо буде швидко продати за ринковою ціною.

Як впоратися з економічними ризиками? Завжди пам’ятати приказку: «Не варто класти всі яйця в один кошик». Тобто інвестору слід подбати про диверсифікацію та вкласти гроші в різні активи. Ще один спосіб — передання ризику страховій компанії. Мінімізувати економічні ризики також допоможе звернення до фінансових консультантів на етапі ухвалення рішень.

Правові ризики

В умовах нестабільності слід звертати увагу також на правові ризики. Інвестори побоюються, що можуть втратити свої кошти у разі недотримання законодавства компанією, яка реалізує інвестиційний проєкт. Або ж, якщо в законодавство будуть раптово внесені зміни, особливо у сфері податків чи митного регулювання. Також інвестори мають бути уважні до договірних зобов’язань між сторонами угоди, купуючи той чи інший актив.

Знизити правові ризики дасть змогу ретельний правовий аналіз проєкту. Це простіше зробити, якщо купуєте актив через керуючу компанію, адже тоді є можливість додатково перевірити його з допомогою юристів, фінансистів та інших фахівців. Загалом під час укладання договорів варто заздалегідь залучити кваліфікованого юриста. Він допоможе переконатися, що всі положення щодо прав та обов’язків сторін, відповідальності за порушення умов чітко прописані.

Куди нині інвестують українці?

У 2021 році українці вкладали кошти переважно в консервативні активи, такі як нерухомість, банківські депозити, облігації. Проте повномасштабне вторгнення змінило ситуацію — до традиційних додалися й нові активи для інвестування. Наприклад, військові облігації та земля.

Інвестувати нині важливо, адже це не лише про прибуток, а й про внесок у майбутнє країни. Інвестуючи, українці підтримують економіку України, збільшуючи обсяг капіталу, що, своєю чергою, призводить до зростання виробництва та ВВП.

Щодо активів, які цікавлять українців — останнім часом зріс інтерес до інвестування у сільськогосподарські землі. Також інвестори все частіше розглядають можливість вкластися у готовий малий бізнес або франшизи.

Більше про платформу InvestMarket: чим може стати в пригоді інвестору

Ще один шлях мінімізувати ризики інвестування в умовах війни — користуватися прозорими платформами, які пропонують дієві та перевірені інвестиційні проєкти.

Що дає інвестору платформа InvestMarket від Мінфін?

Можливість вивчити, порівняти умови інвестування у різні проєкти та зробити вибір.

Доступ до реальних об'єктів: нерухомість, цінні папери, земля, франшизи.

Юридичну інформацію про компанії, які пропонують інвестиційні проєкти (інвестиційні фонди, забудовники тощо).

Можливість стартувати з самого початку — інвестувати у знання та навички, пройшовши курси з інвестування від Академії Мінфін.

Усі проєкти, зібрані на платформі, перевірені фахівцями «Мінфіну». Уже багато років він є головним сайтом про інвестиції та орієнтиром для українських інвесторів.

То інвестувати чи ні?

Інвестиційні ризики є невід'ємною частиною будь-якого інвестиційного процесу. Це факт. І уникнути їх на 100% неможливо. Однак цілком реально істотно їх зменшити за допомогою правильного управління та завбачливої стратегії. У результаті це приведе не лише до збереження коштів, а й до примноження капіталу.

Із чого почати? Ознайомтеся з перевіреними інвестпроєктами на InvestMarket від Мінфін — інвестуйте впевнено, навіть у складні часи.