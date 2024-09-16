Інвестори чекають на зниження ставки ФРС: за якими подіями вони ще стежитимуть

Дані щодо інфляції, які вийшли минулого тижня в США, не поставили крапку в дискусіях інвесторів про те, наскільки ФРС знизить ключову відсоткову ставку. Споживча інфляція у серпні у річному вимірі становила 2,5%, що трохи перевищує очікування. Основні очікування щодо цього показника: зниження до 2% вже за підсумками вересня.

Той факт, що інфляція повернулася до «нормальних» показників без рецесії, експерти називають «історичною рідкістю», оскільки зазвичай за таким зниженням слідує рецесія та зростання безробіття. І хоча ФРС каже, що показниками інфляції він задоволений, але його неспокій викликає послаблення ринку праці, що триває.

Поки що основні припущення інвесторів продовжують крутитися навколо прогнозів зниження на 25 або 50 б.п.: голоси аналітиків розділилися майже порівну, тож інтрига збережеться до середини тижня, 18 вересня.

Зі свого боку, зниження ставок ЄЦБ минулого тижня сподобалося європейським ринкам. Усі європейські фондові індекси зросли після оголошення рішення ЄЦБ. Stoxx 600 у четвер закрився на 0,78% вище, а німецький DAX — додав на закритті 0,97%.

Американські ж ринки відігравали невдалий попередній тиждень, відновлюючись після серйозного просідання, яке послідувало за звітом щодо зайнятості в США. Загалом акції технологічних та напівпровідникових компаній рухали американські ринки вгору, і очікування щодо зниження ставок ФРС стали одним із важливих чинників, які підганяли ринки. В результаті основні індекси майже повернулися до того рівня, з якого вони розпочали місяць.

Акції компаній з аналізу великих даних, Palantir та Dell, зросли на новині, що обидві компанії будуть включені до S&P 500 із 23 вересня. Nvidia зросла в середу на 8,2%, оскільки СЕО компанії Дженсен Хуан підтвердив високий попит клієнтів на нову платформу Blackwell, і затримок із відвантаженням не передбачається. У четвер Arm Holdings очолив зростання Nasdaq Composite, зріс на 10% на тлі оцінки від Morgan Stanley: банк назвав акції компанії «кращим вибором» на тлі попиту на ШІ.

Втім, не у всіх бігтехів все йшло гладко минулого тижня. Для Google він почався з програшу антимонопольного позову в Європі, який коштуватиме їй 2,4 млрд євро, плюс — з другого суду вже в США. Втрачала в ціні й Apple, акції якої пішли донизу після програшу апеляції у справі щодо податкових пільг і яка має виплатити $14,4 млрд.

Акції Trump Media впали після президентських дебатів між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, донизу йшов й інший «мемщик» — GameStop. Причина падіння — невдалий квартальний звіт, який зміг здивувати аналітиків. При тому, що її виторг скоротився на 31%, чистий прибуток підскочив до 4 центів на акцію — до $14,8 млн, порівнюючи зі збитком у $2,8 млн кварталом раніше. Проте жодних прогнозів компанія вирішила не давати і конференцію за результатами не проводила.

Злети та падіння тижня на американському фондовому ринку

Другий тиждень поспіль список очолює біотех. Цього разу це Summit Therapeutics (SMMT), ціна на акції якої підскочила за тиждень на 160,23%. Папери цього біотеху на закінченні торгової сесії у п'ятницю коштували $31,93 за одиницю.

Причина зростання — препарат, який компанія створила для боротьби з недрібноклітинним раком легень, і який перевершує рішення від фармгіганта Merck Keytruda: ліки знизили ризик прогресування пухлин на 49%, порівнюючи зі стандартним лікуванням.

Сам препарат — Івонесцимаб — розробила та створила китайська Akeso, яка надалі ліцензувала його для Summit. Основні випробування препарату проходили в Китаї. Аналітики називають нові ліки потенційно новим стандартом у лікуванні раку легень.

На 37,2%, за підсумками тижня, зросли акції німецької BioNTech (BNTX). Втім, це зростання було інерційним, відлунням нещодавнього схвалення з боку FDA оновленої мРНК-вакцини, яку BioNTech розробляв разом із Pfizer проти COVID-19. Вакцина бореться зі штамом KP.2. FDA також дозволив екстрене використання низьких доз цієї вакцини для дітей віком від 6 місяців до 11 років. Втім, аналітики не очікують на подальше суттєве зростання компанії. У листопаді BioNTech оприлюднить квартальний звіт: очікується зниження виторгу на 23,3% — до $747,31 млн, і збиток у $0,99 на акцію.

Зросла за тиждень американська технологічна компанія, орієнтована на мобільні програми, AppLovin (APP). Акції зростали після оцінки BofA, яку він дав компанії у своєму звіті.

На думку аналітиків банку, сегмент програмного забезпечення AppLovin до 2026 року досягне понад 20% річного зростання за рахунок покращення кількості установок та підвищення ефективності її платформи — Axon 2.0, яка працює на базі ШІ.

Платформа не нова, її випустили два роки тому, але AppLovin розширює її застосування. Якщо раніше вона була орієнтована тільки на мобільні програми, то тепер працюватиме з ТБ та маркетплейсами. BofA очікує, що сегмент електронної комерції приноситиме 10% виторгу до 2025 року та 16% до 2026 року, що відображає суттєве зростання у цьому секторі.

Серед компаній, акції яких найбільше втратили на тижні в ціні, — Ally Financial (ALLY). Акції компанії втратили 16,66% і торгувалися на закритті за $32,97 за папір.

Падіння Ally Financial — продовження тренду попереднього тижня: акції американських банків та фінкомпаній продовжують йти донизу. Причина та сама: інвестори хвилюються з приводу фінансової стійкості позичальників.

Становище позичальників, на думку банкірів, продовжує залишатися хитким: на нього негативно впливають високі ціни, рівень безробіття, зростають прострочення в автокредитуванні. Тож банкіри зацікавлені у зниженні ставок ФРС далеко не в останню чергу.

Топ-5 подій на світових ринках

16 вересня Федеральний резервний банк Нью-Йорка опублікує індекс виробничої активності NY Empire State за вересень. Аналітики прогнозують негативне значення у п'ять пунктів, що приблизно відповідає серпневому показнику. Індекс відстежує стан обробної промисловості у штаті Нью-Йорк. Позитивні значення вказують на покращення умов у секторі, а негативні — на погіршення.

17 вересня Бюро перепису населення США повідомить динаміку продажів у сфері роздрібної торгівлі за серпень. Волл-стріт очікує, що в серпні вони знизилися на 0,2%, порівнюючи з липнем, в якому продаж несподівано для ринку зріс на 1%. Також цього дня Федрезерв опублікує дані про обсяг промислового виробництва за серпень. У липні промвиробництво у найбільшій економіці світу впало на 0,6%.

Будь-яка слабкість у свіжій статистиці з промислового виробництва, роздрібних продажів та житла може посилити очікування більшого зниження ставки ФРС. Майбутнє зниження — головна подія тижня.

18 вересня Федеральний комітет із відкритих ринків (FOMC) оголосить про своє рішення щодо відсоткової ставки. Ф'ючерсний ринок оцінює можливість зниження ставки на чверть відсоткового пункту, чи половину пункту, як 50/50.

Цього ж дня Бюро перепису населення США опублікує статистику житлового будівництва за серпень. Консенсусна оцінка передбачає, що кількість закладок нових фундаментів приватних будинків досягне 1,32 млн у річному вимірі — майже на 100 тис. більше, ніж у липні.

19 вересня Банк Англії та Центральний банк Туреччини оголосять про рішення щодо відсоткової ставки. Консенсус-прогноз передбачає, що британський регулятор залишить ставку на рівні 5%, турецький центральний банк — на рівні 50%.

20 вересня Банк Японії також визначиться із відсотковою ставкою — і також очікується, що регулятор збереже її на рівні 0,25%. Народний банк Китаю (НБК) ухвалить рішення про базову ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік. Вона є орієнтиром для ставок більшості корпоративних кредитів і позик для домогосподарств. На засіданні в серпні китайський ЦБ зберіг LPR на рекордно низькому рівні у 3,45% після несподіваного зниження в липні.

У корпоративному секторі цього тижня очікуються квартальні звіти FedEx, General Mills, Lennar Corporation та Darden Restaurants. Особлива увага — на FedEx, оскільки його доходи вважаються індикатором загального стану економіки США.