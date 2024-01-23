Інвестиційний фонд: як вкластися у нерухомість, маючи $10 000

Через війну зріс попит на нерухомість на заході України, що робить її привабливим об‘єктом для інвестування. Але, водночас, зросла й її ціна. Вартість «однушки» в обласному центрі західніше Житомира стартує від 1 мільйона гривень. Утім, є інструменти, здатні зменшити поріг входу у таку інвестицію в 2,5 рази. На прикладі інвестиційного фонду blago.invest ми розкажемо, що це за інструменти і як вони працюють.

З початку повномасштабного російського вторгнення попит на нерухомість на заході України зріс у рази. Спочатку люди шукали там прихисток і тимчасове житло. Сьогодні багато хто планує там залишитися надовго і шукає вже власну квартиру. До того ж, західні області переживають справжній туристичний бум: люди приїздять туди відпочивати та влаштовують бізнес-зустрічі.

Підвищений попит призвів до суттєвого подорожчання житла в регіоні. Наприклад, за оцінками аналітичного центра маркетплейса DIM.RIA, рейтинг зростання цін на нерухомість в Україні у 2023-му очолила Івано-Франківська область, де вартість квадратного метра в новобудові підвищилася майже на 80% і вже перевищує показник в 44 000 гривень. У сусідніх Львівській та Закарпатській областях ціна схожа — приблизно 42 000 гривень. І, на думку багатьох експертів, найближчими роками цей тренд збережеться.

Все це перетворює нерухомість в західних областях у зрозумілий і дуже привабливий інвестиційний актив. Але, на жаль, для більшості українців він занадто дорогий, адже мінімальна сума, з якою можна починати про нього думати, становить сьогодні мільйон гривень ($26 000). Утім, є інструменти, які дозволяють цю суму суттєво зменшити. Мова про інвестиційні фонди, які вкладають гроші у нерухомість. Як це працює?

Такі фонди акумулюють гроші невеликих інвесторів та вкладають їх у будівельні проєкти. Учасники фонду потім отримують свою частку прибутку від будівництва та продажу цієї нерухомості. Таким чином спрацьовує ефект синергії, який дозволяє стати співвласником дорогого, але перспективного активу навіть з відносно невеликою сумою.

Погодьтеся, мало хто з українців здатен сьогодні заробляти на будівництві, наприклад, житлових комплексів, бо для цього потрібна чимала сума. Зовсім інша справа, коли йдеться про інвестиційний фонд, який об‘єднує кошти багатьох роздрібних учасників у потужний інвестиційний ресурс.

Саме так працює інвестиційний фонд blago.invest — один із перших на заході України, що вкладається саме у ринок нерухомості. Він інвестує у масштабні проєкти провідної Івано-Франківської будівельної компанії blago: сучасні ЖК та навіть цілі мікрорайони. З прибутків від інвестиційної діяльності фонд щороку виплачує своїм учасникам дивіденди. Мінімальна сума такої інвестиції — 400 000 гривень ($10 000), а її дохідність складає приблизно 8−9% річних.

Інші переваги інвестування в blago.invest

Інвестиційна та курсова надійність. Попри те, що фонд інвестує кошти у будівництво нових об'єктів нерухомості, його активи захищені вже збудованим нерухомим майном. Адже за blago.invest стоїть потужний забудовник із значною кількістю реалізованих проєктів, які є забезпеченням інвестицій.

Крім того, для захисту своїх активів та коштів інвесторів від можливих курсових коливань, всі інвестиції фонду прив’язуються до ринкового курсу долара США.

Ліквідність. Порівнюючи з квартирою або іншим об'єктом нерухомості, купити або продати сертифікати інвестиційного фонду набагато простіше. Blago.invest забезпечує ліквідність своїх цінних паперів через механізм зворотного викупу за заявками інвесторів. За бажанням, вони можуть повернути або всю вкладену суму, або її частину, а іншу й залишити, та продовжити отримувати на неї дивіденди. Термін розрахунків при зворотному викупі не перевищує 15 робочих днів.

Пасивний дохід та професійне керування активами. Вкладаючи у нерухомість самостійно, інвестору доводиться виконувати чимало супровідної роботи: обрати перспективний об‘єкт, підготуватись до угоди купівлі, потім його продати, або, наприклад, шукати орендаря, якщо він вирішить заробляти на ньому таким чином. Із blago.invest всі ці клопоти не потрібні. Їх беруть на себе професійні менеджери, які розуміються на ринку нерухомості та мають на ньому чималий досвід роботи.

Диверсифікація. Коли йдеться про ринок нерухомості, для більшості інвесторів диверсифікація ризиків — недозволена розкіш. Адже для того, щоб купити декілька об'єктів, потрібен значний капітал. Завдяки blago.invest, всього за $10 000 можна створити диверсифікований портфель із багатьох активів.



Але найбільшою цінністю blago.invest є те, що фонд дає можливість інвестувати власні кошти у свою країну та розвивати її економіку, і при цьому стабільно отримувати досить високі доходи.