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3 липня 2024, 8:50

Інвестиційний фонд blago.invest: вкладники самі визначають термін інвестицій

Бути сучасним інвестором в Україні — завдання з двома зірочками. По-перше, хочеться знайти актив із пристойною дохідністю, яка б відповідала поточним ризикам. По-друге, бажано б мати можливість самостійно визначати терміни такої інвестиції і момент виходу з неї. В умовах повномасштабної війни та невизначеності це вкрай важливо. Інвестиційних інструментів, які б відповідали цим умовам, не так багато, але вони є. Приклад — інвестиційний фонд blago.invest.

Бути сучасним інвестором в Україні - завдання з двома зірочками.

blago.invest — один із перших на заході України інвестиційних фондів на ринку нерухомості. Він інвестує у будівельні проєкти провідної будівельної компанії з Івано-Франківська — blago, яка за понад 20 років трансформувалася з девелопера на urban tech company. Зараз компанія реалізує понад 10 масштабних проєктів. У трьох із них — U ONE, А5, Family Plaza — blago.invest є співвласником.

Із прибутків від інвестиційної діяльності фонд виплачує дивіденди своїм інвесторам. Майбутній заробіток останніх безпосередньо залежить від тривалості інвестиції, яку вони можуть визначати самостійно. Саме це є однією з переваг blago.invest. Адже фонд забезпечує вкладникам можливість виходу з інвестиції через механізм зворотного викупу своїх цінних паперів за їх відповідними заявками. Термін розрахунків при зворотному викупі не перевищує 15 робочих днів.

Прогнозована дохідність фонду — від 9%. Наприклад, вклавши $10 000 (мінімальна сума інвестиції), через рік можна забрати свої гроші з прибутком у $900. Якщо повернути їх через півроку, то, відповідно, заробити вдасться $450. Вклавши понад $50 000, можна розраховувати на дохідність вже у 10%.

Серед інших переваг blago.invest варто відзначити те, що дохід інвестора — це його чистий прибуток. Тобто податки з нього йому сплачувати не доведеться, це за нього зробить фонд. Щобільше, мова йде про дохід у твердій валюті, бо інвестиції у фонд та доходи інвесторів номіновані в доларах США.

Інвестувати у фонд можна через придбання його цінних паперів — інвестиційних сертифікатів. Останні є низькоризиковими активами, оскільки забезпечені вже збудованим нерухомим майном, яке компанія blago надає в іпотеку фонду, як гарантію повернення вкладених у будівництво коштів, — офісна, торговельна та комерційна нерухомість.

Фонд blago.invest може стати надійним джерелом прибутку від нерухомості на заході України, попит на яку з початку повномасштабного російського вторгнення зріс у рази і зробив її дуже привабливим інвестиційним активом.

Окрім того, він надає інвесторам можливість диверсифікувати свій портфель та отримувати прибуток не від одного, а відразу від декількох житлових комплексів. Інвестиційний фонд об‘єднує кошти багатьох роздрібних учасників у потужний інвестиційний ресурс, що відкриває доступ до ринку інвестицій людям навіть з відносно невеликими коштами.

Ну, і головне — заробляти завдяки blago.invest можна стільки, скільки вважатиме за потрібне сам інвестор. Лише він сам бере на себе відповідальність щодо терміну свого перебування у фонді.

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