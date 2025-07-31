Інвестиції у сучасній реальності — як знизити валютні ризики

Повномасштабна війна, курсові коливання та валютні обмеження суттєво змінили інвестиційний ландшафт в Україні. Ризики зросли, і питання збереження купівельної спроможності заощаджень стало актуальним як ніколи. Особливо це стосується тих, хто тримає капітал у гривні — в умовах зростання долара він стрімко знецінюється. Втім, навіть у складні часи залишаються інструменти, які допомагають захистити гроші від інфляції та девальвації, водночас підтримуючи українську економіку.

Як мінімізувати валютні ризики: короткий гід для читача

Валютний ризик — це втрата вартості інвестицій через зміну курсу. Для українців це передусім ризик знецінення гривні. Класичні способи захисту — зберігати кошти у валюті або купувати доларові активи. Проте існують альтернативи: гривневі інвестиції з прив’язкою до курсу долара. Наприклад, корпоративні облігації з індексацією: дохід і тіло прив’язані до курсу, але сама інвестиція — у гривні. Додаткові переваги — регулярні виплати та можливість дострокового виходу.

Що таке корпоративні облігації — і чому це альтернатива депозитам

Корпоративні облігації — це інвестиційний інструмент, який дозволяє бізнесу залучити кошти безпосередньо від інвесторів. Фактично це боргові цінні папери: компанія бере гроші «в борг» на визначений строк і зобов’язується регулярно виплачувати відсотки, а потім — повернути основну суму (тіло облігації). Для інвестора це можливість отримати фіксований дохід, схожий на банківський депозит, але з деякими важливими відмінностями.

По-перше, дохідність облігацій зазвичай вища, ніж за депозитами, особливо якщо йдеться про облігації із додатковими умовами — наприклад, індексацією щодо курсу долара. Це дозволяє інвестору зберегти купівельну спроможність своїх грошей навіть у періоди девальвації гривні. По-друге, виплати за облігаціями відбуваються регулярно — найчастіше раз на квартал, що зручно для тих, хто хоче мати стабільний грошовий потік.

Ще одна перевага — можливість дострокового виходу, якщо в умовах емісії передбачено так звану оферту. Це пункт, який дозволяє інвестору щороку переглядати своє рішення і, за бажанням, повернути вкладені кошти раніше строку погашення. У той час як звичайний депозит або має штраф за дострокове розірвання, або передбачає втрату частини нарахованих відсотків.

Водночас варто розуміти і ризики. Корпоративні облігації не мають банківської гарантії повернення коштів (як у випадку із депозитами в межах системи гарантування). Тому важливо звертати увагу на репутацію емітента, прозорість його бізнесу, історію виплат і, за можливості, наявність кредитного рейтингу. Надійні компанії часто самі ініціюють публічність і працюють відкрито, аби підвищити довіру до свого інструменту.

Пропозиція від !Fest Coffee Mission — як це працює

!Fest Coffee Mission — провідний імпортер specialty-кави до України, якого обирає 80% професійних обсмажчиків. Компанія понад 7 років працює на ринку, демонструючи стабільне зростання: лише за 2024 рік дохід зріс у 2,5 раза, прибуток — у 5,8 раза. Основна стаття витрат — закупівля зеленої кави безпосередньо з країн Латинської Америки, Африки та Азії в іноземній валюті. Саме тому !Fest Coffee Mission випустила облігації з прив’язкою до курсу долара: щоб мінімізувати валютні ризики та залучити кошти для нових закупівель.

Умови облігацій: номінал у гривні, прибутковість — 8,88% річних + індексація щодо курсу долара як за тілом, так і за відсотками, щоквартальні виплати, можливість щорічного виходу (оферта), вторинна торгівля на біржах ПФТС та «Перспектива». Станом на зараз 57% інвесторів — це фізособи, 43% — бізнес. Це говорить про довіру з обох сторін.

Як це працює на практиці? Умовний інвестор, який у квітні 2024 року придбав 100 облігацій на суму 105 825 грн при курсі 39,78 грн/долар, уже до кінця року отримав 6 890 грн купонного доходу. У 2025 році ставка зросла до 8,88%, і очікуваний дохід за рік сягне понад 10 тисяч гривень. Якщо курс долара зросте, виплати також збільшаться. Наприклад, при курсі 45,75 грн/долар у 2026 році інвестор отримає ще майже 11 тисяч гривень, а під час повернення тіла облігацій у 2027-му — додаткові 15 881 грн, лише за рахунок індексації. Сумарно за три роки такий інвестор може отримати понад 43 тисячі гривень доходу, із яких третина — це захист від девальвації.

У чому перевага цієї моделі — простими словами

Модель інвестицій у гривневі облігації з індексацією дозволяє поєднати переваги двох світів: стабільну гривневу дохідність та захист від девальвації. Інвестор отримує регулярні виплати — своєрідну «пенсію» від бізнесу, а головне — впевненість у прогнозованості доходів. Окрім того, такі інструменти прозорі: облігації торгуються на біржі, мають річну оферту, а компанія готує кредитний рейтинг для ще більшої надійності.

Кому підходить така інвестиція?

Приватним інвесторам, які шукають альтернативу депозитам;

Початківцям, яким потрібен зрозумілий інструмент;

Бізнесу — для розміщення вільних коштів;

Професійним інвесторам — для диверсифікації портфеля.

InvestMarket від «Мінфіну»: як знайти інвестора і підвищити довіру

Публічність і довіра — ключові чинники для залучення інвесторів. Саме тому !Fest Coffee Mission розмістила свою пропозицію на платформі InvestMarket від «Мінфіну» — інструменті, який безпосередньо з'єднує бізнес із приватними вкладниками.

Це більше, ніж просто каталог інвестпропозицій. InvestMarket дозволяє компаніям повноцінно презентувати себе: описати фінансову модель, навести показники дохідності, відповісти на часті запитання потенційних інвесторів і залишити прямі контакти. Аудиторія «Мінфіну» — понад 20 мільйонів відвідувачів щомісяця — включає активних інвесторів, підприємців і представників бізнесу, тобто саме тих, хто шукає надійні способи зберегти та примножити капітал.

Завдяки публікації на авторитетному фінансовому ресурсі компанія відразу отримує додатковий рівень довіри. Інвестори бачать не просто оголошення, а перевірену інформацію в зрозумілому форматі — і можуть безпосередньо поставити запитання, без посередників і зайвих кроків. Це особливо цінно для інструментів, які поки що нові для широкого кола українських вкладників, як-от корпоративні облігації.

Замість висновку

Навіть у нестабільні часи український інвестор має вибір. Гривневі інструменти з прив’язкою до долара — це не компроміс, а збалансована стратегія, що дозволяє зберігати й примножувати капітал. Пропозиція від !Fest Coffee Mission — приклад поєднання прибутковості, захисту від валютних ризиків та підтримки українського бізнесу. Головне — інвестувати обдумано й обирати ті проєкти, які працюють прозоро і на розвиток.