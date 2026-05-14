Людині важливо розуміти нюанси: як проходить купівля, чи видно всі умови, чи є підтримка, що з комісіями, як отримати виплати та що робити, якщо потрібно продати папери до погашення. ICU (Investment Capital Ukraine) — один із головних гравців на ринку державних облігацій в Україні, що у 2025 році здійснив більше як 238 тис. угод, а обсяг торгів на організованому ринку склав понад 200 млрд грн.

Проте для інвестора важливі не гучні формулювання, а конкретика. Розберімося по суті.

Що таке ОВДП простими словами?

ОВДП — це спосіб, яким держава позичає гроші у громадян і бізнесу, а повернути їх зобов’язується у визначений строк із доходом за умовами конкретного випуску. Це схоже на депозит у банку. Тільки в розміщенні коштів на депозит — ви позичаєте гроші банку, а у випадку з ОВДП — позичаєте їх державі, адже емітентом (тим, хто випускає цінні папери) є Міністерство фінансів України.

У кожного випуску є свої характеристики:

валюта;

дата погашення;

ціна купівлі;

очікувана дохідність;

графік купонних виплат, якщо вони передбачені;

умови продажу на вторинному ринку.

Логіка доволі проста: ви вибираєте папір, бачите його умови (переважно дивитесь на ставку і термін), купуєте, отримуєте виплати за графіком або суму погашення в кінці строку. На відміну від депозитів, дохід з ОВДП не оподатковується. Не потрібно платити ПДФО й військовий збір, і це є одним із ключових аргументів для тих, хто порівнює ОВДП із депозитами.

Чому інвестори розглядають ОВДП через ICU?

Платформа ICU Trade поєднує досвід брокера й технологічний доступ. Вона дає змогу працювати з ОВДП онлайн: дивитися доступні цінні папери, купувати й продавати їх, контролювати рух коштів, бачити залишки на рахунку й отримувати інформацію щодо виплат. Для інвестора це важливо, бо інвестиції не мають перетворюватися на нескінченний обмін листами, таблицями й ручними уточненнями.

Відгуки про Інвестиційний Капітал Україна (ICU) підтверджують, що компанія закриває кілька важливих потреб:

Швидкий старт. Інвестор може почати з невеликої суми (від 1 000 грн), щоб розібратися з продуктом, а потім уже вкладати більше. Зрозумілі умови. До купівлі можна оцінити параметри паперу: строк, дохідність, суму до виплати та графік платежів. Комісійна прозорість. У межах актуальних умов ICU декларує відсутність комісій за купівлю та продаж гривневих ОВДП, а також нульові витрати на виплату доходів і погашення. Проте перед угодою варто перевіряти актуальні тарифи. Підтримка та аналітика. Коли інвестор починає заглиблюватися в дохідність, валюту, ліквідність і реінвестування, аналітичний супровід допомагає не загубитися в цих процесах. AI-агент і цифрова допомога. ICU має бот-консультанта, який допомагає з актуальними котируваннями, розрахунком вартості ОВДП, інформацією щодо виплат і базовими питаннями про саму платформу.

Для декларантів НАЗК компанія ICU створила сервіс ПростоДекларація, що допомагає підтримувати порядок у документах. Він формує довідки й інструкції для декларування інвестиційних доходів.

Кому підходять ОВДП?

ОВДП не є універсальним продуктом для всіх інвесторів одночасно. Власне, таких ідеальних продуктів взагалі не існує. Проте експерти ICU виділяють кілька основних категорій людей, що можуть зацікавитися облігаціями.