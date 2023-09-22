Чому інвесторам поки що «не світить» повернення «раю дешевих грошей»

Головною подією цього тижня стало засідання ФРС. Американський регулятор виправдав сподівання ринків, не підвищивши ставку. Але питання, які турбували інвесторів найбільше, — як керівництво центрального банку бачить майбутнє, і що планує робити зі ставкою далі, — залишилися нерозкритими. Як на таку невизначеність реагують ринки, розповідає засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

ФРС зберегла ставку, але чи надовго

Бачення ФРС із одного боку оптимістичне: прогноз ВВП на цей та наступний рік підвищено, очікується, що рівень безробіття буде меншим, ніж вважали раніше, а інфляція зменшиться, але не настільки, щоб почати знижувати ставки і повернути інвесторам втрачений «рай дешевих грошей».

Прогноз щодо рівня ставки у 2024−25 роках тепер вище, ніж було зроблено в червні: у 2023-му ставка прогнозується на рівні 5,6%, а отже, на нас може чекати ще одне підвищення до кінця року, а у 2024-му — на рівні 5,1%, що зовсім не відповідає очікуванням «розвороту», які домінували на ринку ще декілька місяців тому. В цьому й полягає песимізм ситуації та розчарування інвесторів результатами засідання.

Насправді, виглядає так, що ФРС попав у досить скрутне становище: закрутити гайки монетарної політики трохи сильніше і економіка може не витримати, не дотиснути — теж погано, бо є загроза повернення інфляції.

Ось керівництво центрального банку і не втомлюється повторювати, що все «залежить від даних» про стан економіки, які надходитимуть найближчим часом, намагаючись сховатися за завісою об'єктивізму так само, як багато компаній намагаються приховати слабенькі поточні результати за щедрими обіцянками про майбутню магію штучного інтелекту.

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На ринку акцій — невеликий переляк

Очевидно, що ринкам невизначеність зовсім не до вподоби, та й, скажіть, хто любить, коли нічого не зрозуміло?! Ось інвестори, про всяк випадок, і вирішили після виступу Джерома Пауелла позбавитися зайвого вантажу активів, одночасно розпродаючи акції та облігації, та знову завдаючи удару по теорії «захисних» активів.

Ринки акцій червоніли, починаючи з середи, але без зайвого драматизму: втрати склали близько 3%, обсяги торгів були не такими вже й великими, а «індекс страху» VIХ не спромігся дотягнутися навіть до позначки у 20 пунктів.

Виходить, що не так все й страшно… Та й навіть цей невеликий переляк тривав не так довго, бо у п’ятницю, перед відкриттям торгів, на ринку акцій все знову зазеленіло, і, насамперед, акції великих технологічних компаній, які цього року тримають на собі весь ринок.

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Облігації: дохідність зростає, ціни падають

З облігаціями все набагато сумніше: дохідність зростає, отже, ціни падають. Навіть важко уявити, що ще не так давно дохідність десятирічних державних облігацій становила менше 1%, а у минулий четвер сягнула вже 4,5%. Дохідність дворічних облігацій зросла до 5,13%, чого не траплялося з 2006 року.

Ба більше, «розумні» гроші, а ринок облігацій завжди вважався «розумнішим» за ринок акцій, вважають, що це ще не кінець, і дохідність продовжить зростати, отже, ціна падати.

Сумні передбачення для найбільшого у світі сегменту фінансових ринків, який цього тижня поставив не дуже втішний рекорд — загальний обсяг державного боргу США зріс до $33 трильйонів, додаючи по трильйону за місяць після того, як закінчилася криза, пов’язана зі «стелею» боргу. Якщо так піде й далі, то $50 трильйонів і відсоткові платежі в $1 трильйон — це лише питання декількох років.

Підстави для скептицизму

Безумовно, останнім часом ФРС досягнув певних успіхів у боротьбі з інфляцією, але наскільки реалістичною є мета повернутися до цільового показника у 2% у світі, який змушений платити вищу ціну за геополітичні конфлікти, жертвуючи ефективністю заради безпеки, де перехід до відновлювальних джерел енергії виявився не таким простим та дешевим, як здавалося на початку, і нафта знову коштує майже $100 за барель, і в якому обсяги та вартість боргів зростають швидше, ніж ми встигаємо рахувати?!