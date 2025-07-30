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30 липня 2025, 17:00

Фінтех США на злеті: 3 акції з потенціалом зростання для ризикового портфелю

Фінтех-ринок США зберігає глобальне лідерство та генерує близько 34% загального світового обсягу, який оцінюють у $395 млрд. У цьому році ринкова вартість американського фінтеху сягнула $79 млрд, а сукупний обсяг інвестицій у сектор лише за перші пів року перевищив $18,3 млрд. США також лідерують у впровадженні AI-рішень — близько 48% усіх венчурних інвестицій у 2024−2025 роках спрямовували саме у фінтех.

Фінтех-ринок США зберігає глобальне лідерство та генерує близько 34% загального світового обсягу, який оцінюють у $395 млрд.
Фото: pixabay.com

Однак це високоризикований сегмент, який потребує ретельного аналізу та готовності до волатильності. Які акції фінтех-компаній можуть принести прибуток акціонерам, розповів інвестиційний експерт Євген Пилипець.

Чи варто інвестувати в американський фінтех

Фінтех-компанії — це галузь, яка поєднує фінанси та технології з метою зробити фінансові послуги швидшими, зручнішими, доступнішими й ефективнішими. Підприємства активно використовують штучний інтелект, машинне навчання, блокчейн та хмарні технології для створення нових продуктів і оптимізації процесів. Це дозволяє їм знижувати витрати, підвищувати ефективність і залучати клієнтів, що може позитивно впливати на їхню ринкову капіталізацію.

Молодші покоління (міленіали, покоління Z) віддають перевагу цифровим фінансовим рішенням, як-от мобільні застосунки для інвестування, управління фінансами чи peer-to-peer платежі.

Інвестиції у фінтех дозволяють диверсифікувати портфель з динамікою технологічного сектору. Вони часто мають високу волатильність, але компенсують це потенціалом зростання, що може бути привабливим фактором для інвесторів, які готові до ризику.

SoFi Technologies, Inc.

SoFi Technologies, Inc. — провідна компанія у сфері фінансових технологій, що надає широкий спектр послуг: від студентських і особистих кредитів до банківських рахунків, інвестицій та страхування. Платформа SoFi позиціонується як «one-stop shop» для цифрових фінансів, де клієнт керує фінансами з різних галузей в одному сервісі.

У 1 кварталі 2025 року компанія продемонструвала сильні результати. Звіт, від 29 квітня підтверджує прибутковість і демонструє зростання ключових фінансових та операційних показників:

  • дохід — $500 млн. Це на 20% більше, ніж у попередньому році. Зростання зумовлене збільшенням обсягу кредитування та розширенням клієнтської бази.
  • кількість користувачів зросла на 15%, що свідчить про ефективність маркетингових стратегій і утримання клієнтів.
  • операційні витрати збільшилися на 25% й досягли високого рівня через інвестиції в технології та рекламу. Це стримало зростання прибутковості.
  • чистий прибуток — $71 млн. Це на 19% нижче ніж у 1 кварталі 2024 року.

Водночас компанія підвищила прогноз на 2025 рік, що свідчить про впевненість у подальшому зростанні:

  1. Скоригована виручка. $3,235-$3,310 млрд (зростання 24−27%).
  2. Adjusted EBITDA. $875-$895 млн.
  3. Чистий прибуток (GAAP). $320-$330 млн.
  4. EPS (GAAP) — $0,27-$0,28.
  5. Нові клієнти — щонайменше 2,8 млн (зростання на 28% порівняно з 2024 роком).

Robinhood Markets, Inc.

Robinhood — це фінансова компанія, яку заснували у 2013 році в США. Вона пропонує торгівлю через мобільний застосунок і веб-платформу, що орієнтована переважно на молодих інвесторів. Її головна перевага — відсутність комісій за угоди, що зробило її популярною серед новачків на ринку.

Robinhood працює в умовах жорсткої конкуренції з гігантами, як E*TRADE, TD Ameritrade, Fidelity, а також новими гравцями, як Webull і Public з безкомісійною торгівлею.

Компанія активно розширюється в криптовалютному сегменті, що є ключовим драйвером зростання, особливо після придбання Bitstamp і WonderFi. Ці угоди дозволяють Robinhood зміцнити позиції на ринках ЄС, Великобританії, США та Канади. Крім того, запуск токенізованої торгівлі акціями в ЄС за підтримки регуляторного фреймворку MiCA відкриває нові можливості для зростання.

Квартальний звіт Robinhood за 1 квартал 2025 року від 30 квітня 2025 року демонструє також сильні результати:

  • Загальний дохід — $927 млн, що є зростанням на 50%.
  • Чистий прибуток — $336 млн. Це зростання на 114%.
  • Чистий прибуток на акцію (EPS) зріс на 106% до $0,37.

Ці показники свідчать про значне зростання компанії, особливо в сегментах криптовалют і опціонів. Збільшення кількості підписників Robinhood Gold (3,2 млн, +90%) та активів на платформі ($221 млрд, +70%) вказують на сильну залученість користувачів і довіру до платформи.

Грошові кошти компанії складають $4,4 млрд і забезпечують ліквідність для фінансування зростання. Також Robinhood у 1 кварталі 2025 викупила акції на $322 млн, що свідчить про впевненість керівництва в майбутньому зростанні.

Webull Corporation

Webull Corporation — це цифрова інвестиційна платформа, яка вийшла на публічний ринок 11 квітня 2025 року через злиття зі спеціальною компанією з метою придбання (SPAC) SK Growth Opportunities Corporation. Згідно з фінансовим звітом за 1 квартал 2025 року від 22 травня 2025 року, Webull продемонструвала перспективні результати:

  • виручка — $117,37 млн, що на 32% більше порівняно з $88,94 млн у 1 кварталі 2024 року. Зростання виручки пояснюється значним збільшенням кількості облікових записів та обсягів торгівлі.
  • чистий збиток — $0,06 на акцію. Це свідчить про значні інвестиції компанії в розширення та розвиток.
  • активи клієнтів зросли на 45% до $12,6 млрд, що демонструє зростання чистих депозитів на 66% рік до року.
  • кількість користувачів зросла на 17% до 24,1 млн, а фінансовані облікові записи — на 10% до 4,7 млн.

Які можуть бути ризики

Robinhood, Sofi Technologies, Inc. та Webull мають сильні сторони, як інноваційні платформи та популярність серед молоді. Проте вони також стикаються з викликами, включно з регуляторними ризиками та залежністю від волатильних ринків. Зокрема, Webull вирізняється інструментами й орієнтацією на досвідчених трейдерів, однак стикається з викликами — зокрема через збитки, падіння акцій і підозри щодо зв’язків із китайськими інвесторами, про що йшлося в листі Конгресу США у грудня 2024 року.

Інвестування в акції американських фінтех-компаній може бути вигідним завдяки швидкому зростанню галузі, інноваціям і зміні споживацьких звичок, але потребує аналізу й перегляду ризик-контролю. Інвестори також розглянути ETF, які спеціалізуються на фінтех, наприклад, ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) або FINX (Global X FinTech ETF).

Автор:
Пилипець Євген
Інвестиційний експерт Пилипець Євген
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