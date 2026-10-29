Фінансові радники в Україні: як обрати експерта, щоб не натрапити на інфоцигана чи «блогера»

Більшість українців, які накопичують кошти та інвестують, підбирають для себе оптимальні варіанти самостійно. Проте, коли питання стоїть про те, щоб вкласти значну суму, а позитивного досвіду інвестицій немає, з'являється потреба у фінансових консультантах. «Мінфін» вирішив розібратися, у яких випадках до них дійсно варто звертатися, та як вибрати справді надійного експерта.

Скільки коштує фінансова консультація

Послуги з допомоги в інвестуванні надають банки, фінансові компанії, а часто — популярні фінансові блогери. Ціна таких послуг може суттєво відрізнятися — як залежно від особи, яка їх пропонує, так і від обсягу інформації, яку хоче отримати клієнт. Наведемо деякі приклади розцінок, щоб розуміти, яку суму очікувати.

Наприклад, індивідуальні консультації надає Ощадбанк. За 10 тис. грн клієнт отримає персональні рекомендації щодо формування особистого інвестиційного портфеля, щоб вкласти гроші в Україні або за кордоном. Однак ця послуга не включає фінансове планування та супроводження.

Компанія Савой Фінанс надає консультації тривалістю 1−1,5 години за 4 тис. грн. Сюди можуть входити аналіз фінансового стану клієнта, планування бюджету, управління боргами, обговорення інвестиційних стратегій тощо.

Низку пакетів послуг пропонує IQ Smart Capital. Їхня вартість коливається від $980 до $12 тис. В найдешевшому пакеті сервіс допоможе відкрити іноземний брокерський рахунок, надаватиме доступ до аналітичних матеріалів, оцінить ризик-профіль клієнта, розрахує цільову дохідність тощо.

Також низку тарифних пакетів пропонує iPlan. Тут вартість від $495 до $4 900. У найдешевшому варіанті клієнт отримує базові розрахунки та рекомендації щодо фінансового плану та інвестицій, фінансовий баланс активів та пасивів, дорожню мапу інвестицій тощо.

Часто фінансові консультації пропонують блогери в Instagram, їх вартість коливається від 2 тис. грн до $500. Однак із такими консультаціями потрібно бути обережними та поцікавитись, чи має ця людина достатню кваліфікацію, та як може її довести. Нерідко такі «консультанти» вміють гарно говорити, але досвіду фінансової роботи насправді немає.

Чи можна отримати консультацію безкоштовно

У деяких випадках фінансові консультанти можуть не брати плату за свою роботу. Насамперед так відбувається, якщо вони працюють в брокерській чи інвестиційній компанії, до якої звертається клієнт.

Припустимо, ви приходите до фінкомпанії, яка спеціалізується на продажі ОВДП. Звісно, тут можуть пояснити, які бувають державні облігації, яка дохідність, в чому їхня перевага тощо. Це буде правдива інформація, так само, як коли працівник банку пояснює про умови депозитів. Водночас стосуватиметься саме тих продуктів, які в цій компанії можуть запропонувати.

«Ми чесно називаємо свою роль: S1 REIT — це не інвестиційний радник, ми — компанія, яка створює й управляє фондами нерухомості, які генерують дохідність для інвесторів. В консультуванні ми допомагаємо зрозуміти, як працюють фонди, як створюється дохід, чим наші фонди відрізняються від ОВДП, депозиту чи квартири. Проте остаточний вибір має робити сам інвестор, порівнявши альтернативи. Крім того, в кожній публічній комунікації я завжди акцентую на важливості диверсифікувати інвестиції у різні кошики. Немає одного універсального та ідеального способу примноження капіталу», — розповідає про особливості роботи з клієнтами Віктор Бойчук, комерційний директор S1 REIT.

Є й інші варіанти, коли послуги надаються безкоштовно або дешево. Але тут вже виникають ризики для інвесторів. Передусім так відбувається тоді, коли основне джерело доходів фінансових радників — це не плата за консультацію, а комісія від продажу тих чи інших активів, хоча прямо про це не говориться. В такому випадку всі розмови зводитимуться саме до потрібного активу, і нерідко такі консультанти маніпулюють даними чи емоціями інвесторів.

Тут варто розуміти, що сама собою плата за консультацію не є гарантією чесності послуг. Деякі сервіси можуть мати два джерела доходу — як безпосередньо від клієнтів, так і комісія з продажу потрібних активів.

Як виявити сумнівного консультанта

Як це не дивно прозвучить, але найпростіший спосіб зрозуміти, хто знаходиться перед вами, — це прямо запитати. Віктор Бойчук рекомендує поставити такі запитання:

Як ви заробляєте на цій розмові: гонорар, комісія, чи і те, й інше?

Де можна переглянути ваші кейси роботи?

Який головний ризик цієї рекомендації і за якого сценарію я можу втратити гроші?

Які альтернативи ви розглядали, зокрема, прості, як ОВДП, чи депозит?

Як і за яких умов я можу вийти з інвестиції та скільки це займе часу?

«Чесний фахівець відповідає спокійно й конкретно, та не ображається на жодне з них. У S1 REIT ми готові відповісти на кожне: працюємо під наглядом НКЦПФР, через ліцензованого брокера й депозитарну установу, публічно звітуємо про результати роботи фондів та проходимо щорічний незалежний аудит», — пояснює Бойчук.

Якщо ж консультант все ж не відповідатиме чесно на ці питання, є низка «ключових слів», які зазвичай використовують недоброчесні консультанти. Представник S1 REIT радить звертати увагу на такі висловлювання: «гарантований дохід», «стовідсотково пасивний прибуток», «без ризику», «X% на місяць (чи тиждень)», «залишилось три місця» і «тільки сьогодні».

Насправді ж абсолютно безризикових інструментів не існує, а дохідність, що в рази перевищує ринкову, не буває стабільною. Чесний консультант завжди про це розповідатиме. Тим паче, він не маніпулюватиме, спонукаючи вас якомога швидше укласти угоду — справжні інвестиційні інструменти за декілька тижнів нікуди не зникнуть, а фінансові рішення не варто ухвалювати «під таймер».

«Ми принципово не обіцяємо гарантованого доходу. У своїх матеріалах ми вказуємо заплановану дохідність, — це те, що прораховано та закладено в бізнес-модель фондів, однак завжди зазначаємо, що минулі показники дохідності не є обіцянкою аналогічних показників у майбутньому, а ще відкрито говоримо про ризики, бо сертифікат фонду не є банківським депозитом і не підпадає під гарантування повернення вкладів», — відзначає Бойчук.

Ще одна важлива ознака так званих «радників» — робота з емоціями, а не з раціональними аргументами. Демонстрація багатства, дорогих автомобілів чи будинків та закордонних апартаментів в рекламі — все це способи викликати емоцію. Справжній же фінансовий радник демонструватиме методологію, розрахунки та ризик-менеджмент.

Це схоже на читання новин. Професійний журналіст завжди подаватиме новину виважено й нейтрально, щоб читач міг скласти власну думку та мав всі аргументи для цього. Тоді як непрофесійний автор (так часто буває з анонімними телеграм-каналами) буде маніпулювати та подавати новини так, аби викликати емоції. Бурхливі емоції — це наслідок непрофесійного підходу як у споживанні новин, так і в інвестиціях. Памʼятайте, що після консультації ви маєте почуватися спокійним, підкованим та «озброєним» інформацією, а не роздратованим чи заохоченим до негайної купівлі чогось, бо «завтра не буде».

Коли консультанти потрібні, а коли — ні

Якщо говорити про платних консультантів, то варто враховувати, чи взагалі дозволить сума ваших інвестицій окупити їхню роботу. Припустимо, ви вирішили вкласти $10 тис. Ви знайшли хорошого і чесного фахівця, який підказав вам, в які активи вкласти кошти, щоб отримувати 4,8% річних у доларах. Якби ж ви самостійно купили доларові ОВДП, то мали б 2,4%, Здається, непоганий результат — ви заробляєте вдвічі більше, ніж якби розмістили кошти власними силами. В даному прикладі прибуток зріс на $240.

Проблема тільки в сумі, яку ви віддали за отриману пораду. Якщо вартість консультації становила, скажімо, $500 — цю суму ви не повернете навіть за два роки таких інвестицій.

Тому платні консультації — це інструмент, до якого варто звертатися лише в тому випадку, коли ви оперуєте значними коштами і витрати на послуги в загальному портфелі будуть непомітними. До того часу краще розбиратись у фінансах власними силами — на профільних сайтах, YouTube-каналах і так далі. А коли кошти дозволяють, вже можна переходити на наступний етап.

«Порядок, який ми радимо: спершу самоосвіта з декількох незалежних джерел, адже фінансова грамотність — це база, потім розмова з ліцензованим фахівцем і лише після цього — рішення, ухвалене без тиску», — радить Віктор Бойчук.