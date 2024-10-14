Фінансова свобода: як почати інвестувати, які цілі ставити та коли час ставити крапку

Для кого підходить концепція фінансової свободи та раннього виходу на пенсію, dev.ua розповів Роман Кошовський, Senior Business Analyst у SoftServe та автор ютуб-каналу і подкасту «Запали цілі | GOALS on FIRE». «Мінфін» публікує основні тези.

Останні п’ять років я активно досліджую і популяризую рух шукачів FI (фінансової свободи), адаптуючи його ключові принципи та практики для української аудиторії. Я розповідаю про свою FIRE-мандрівку і розглядаю з гостями й колегами чимало дотичних ідей та тем.

У цій статті описано декілька принципів і підходів, які можуть стати в нагоді й на вашому шляху до фінансової свободи. Можливо, вони надихнуть вас на зміни у власному житті й сприйнятті фінансів.

Матеріал буде корисний, якщо ви лише починаєте цікавитися інвестиціями або ж хочете краще зрозуміти сам рух FIRE, порахувати власні суми, зрозуміти часові горизонти та зіставити очікування з можливостями.

Якщо вам не надто близька концепція FIRE та пошук балансу між поточними витратами й бажаним рівнем життя у майбутньому, але ви розумієте користь зростання капіталу й інвестицій, цей матеріал все одно може бути корисним. Адже у віці 50−70+ будь-який додатковий накопичений капітал точно стане в нагоді, і ви придумаєте, як ним розпорядитися, навіть якщо не досягнете фінансової свободи.

Подивіться на своїх батьків чи бабусь та дідусів — чи хотіли б ви в їхньому віці мати більше можливостей або зробити щось інакше?

Що означає FIRE

FIRE (Financial Independence, Retire Early) передбачає фінансову незалежність і ранній вихід на пенсію через контроль витрат і довгострокове інвестування. Це дає змогу людині жити вільніше, не залежати від роботодавця і досягти пенсії раніше традиційного віку.

Досягнувши фінансової свободи у 40−50 років, інвестори забезпечують свої потреби за рахунок пасивного доходу. Вони накопичують капітал, який у 25−30 разів перевищує річні витрати, зазвичай відкладаючи від 10% до 75% доходів. Після досягнення фінансової свободи, знімають 3−4% своїх заощаджень на рік для покриття життєвих витрат.

Прихильники FIRE часто обирають мінімалізм та есенціалізм, уникають надмірного споживання та насолоджуються простим життям поруч із близькими людьми.

Як заощаджувати та витрачати усвідомлено

Фінансова грамотність включає не лише економію, але й осмислені витрати. Важливо узгоджувати витрати з особистими цінностями та цілями, щоб кожен витрачений ресурс сприяв добробуту та фінансовій незалежності.

Визначте пріоритети на найближчі роки та будуйте заощадження не тільки «на чорний день», але й для інвестування. Інвестиції в такі інструменти, як ETF-фонди, можуть стати основою для досягнення фінансової свободи, коли кошти працюють на вас.

Не впадайте в крайнощі — важливо знайти баланс між економією сьогодні та забезпеченням майбутнього. Заощадження можуть підтримувати важливі ініціативи та допомагати в досягненні довгострокових фінансових цілей.

Чому варто починати інвестувати раніше

У сфері інвестування важливо розпочинати активність рано, навіть без досконалого знання теорії. Старт із невеликих сум дозволяє набувати досвіду, мінімізуючи ризики, та використовувати силу складного відсотка, який допомагає заробленим грошам генерувати нові доходи.

Час працює на вас, якщо дотримуватися довгострокової стратегії. Реінвестування та терпіння знижують вплив короткострокових криз і підвищують шанси на успіх.

Фондовий ринок залишається одним із найкращих інструментів для збереження й примноження капіталу, з огляду на інфляцію, що робить його важливою частиною інвестиційного портфеля.

Інвестування у фондовий ринок приносить у середньому 7−9% річних, і на довших горизонтах шанси отримати хорошу дохідність є вищими.

Та якщо ви вже в більш зрілому віці й маєте сумніви, чи досягнете фінансової незалежності, не розчаровуйтеся. Навіть за умови пізнього старту є багато варіантів «наздогнати» FIRE.

Які ставити цілі та чи потрібно їх вимірювати

Замість розмитих цілей, таких як «покращити фізичну форму» або «збільшити прибутки бізнесу», важливо використовувати об'єктивні показники для оцінки прогресу. Чіткі плани та дані, як у тренуваннях, так і у фінансах, допомагають побачити, де є потреба в змінах, а де прогрес реальний.

Контролюючи свої ресурси та їх динаміку, можна ефективніше керувати фінансами. Головне правило — витрачайте менше, ніж заробляєте, та інвестуйте різницю. Це допоможе поступово накопичувати багатство, яке можна оцінювати через регулярне відстеження чистих активів.

Навіть якщо незручно вести детальний облік витрат, варто хоча б раз на місяць чи квартал переглядати сукупний капітал і оцінювати його приріст.

Час здобуття фінансової свободи безпосередньо залежить від рівня заощаджень: що більше ви інвестуєте, то швидше можете досягти важливих цілей.

Диверсифікуйте ризики й інвестиції. Не вкладайте гроші в якусь одну ідею, актив чи проєкт. Коли коштів стає більше, відкриваються нові можливості та класи активів. До всього приходьте поступово.

Приклад розподілу інвестиційного портфеля за класами та в динаміці. Аналітика з платформи FIREkit, про яку написала команда Google

Розрахуйте власні числа та дату приблизного досягнення FIRE. Не орієнтуйтеся на приклади з мережі — проаналізуйте сценарії конкретно для вашої ситуації. Дві опції безоплатних калькуляторів можна знайти тут і тут.

Ваші конкретні суми заощаджень та бажаного доходу на пенсії, тривалість і дохідність інвестицій безпосередньо впливають на досягнення фінансової свободи.

Як казав Йоганн Вольфганг фон Гете: «Чого не розуміємо, тим не володіємо». Тому важливо зрозуміти свій поточний стан справ та діяти відповідно для кращого завтра.

Чому ранній вихід на пенсію не означає припинення активності

Рух FIRE має як переваги, так і недоліки, які сприймаються по-різному, залежно від особистої ситуації. Багато людей підтримують ідею фінансової свободи (FI), але ранній вихід на пенсію (RE) викликає скепсис. Багато хто вважає, що це може призвести до втрати активності та продуктивності, перетворивши людину на пасивного споживача.

Насправді ті, хто досягає фінансової свободи, часто продовжують займатися цікавою діяльністю або перемикаються на важливіші для них проєкти. Вони мають свободу вибору: продовжувати працювати, розвивати власну справу чи інвестувати в інші ініціативи. Фінансова незалежність дає можливість змінювати фокус і не залежати від грошей.

Ранній вихід на пенсію не означає відмови від активного життя. Важливо задуматися, як ви використовуватимете свої ресурси після досягнення фінансової свободи, щоб зрозуміти, чи підходить вам ідея RE і що вона може означати саме для вас.

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Чому потрібно постійно навчатись

Незалежно від вашого рівня на шляху до фінансової свободи, завжди є можливість покращити підходи. Важливо залишатися відкритим до нових ідей і уникати «пастки експертності», коли досвід може призводити до поверхневих рішень або підтримання статус-кво.

Досліджуйте нові можливості в різних сферах: від зміни кар'єрного шляху до пошуку хобі, що може стати джерелом додаткового доходу. Це допоможе наблизитися до фінансової свободи та відкриє нові перспективи.

Відвідуйте події на тему фінансової грамотності, спілкуйтеся з однодумцями та стежте за корисними ресурсами, що збагачують ваші знання. Читання якісних книг і участь у спільнотах допоможуть вам залишатися в курсі нових ідей та інструментів.