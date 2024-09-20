Ставка на ставку: гроші дешевшають, а S&P 500 подорожчав на понад $1 трлн

Тиждень після оголошення рішень ФРС про зниження ключової ставки заставив ринки зрости. Як відреагували політики, та на що робитимуть ставки трейдери та інвестори розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Ну що ж, дочекалися: цикл зниження облікової ставки центрального банку США розпочався і одразу «Великим зниженням»: на 50 бп.

Отже, гроші ФРС стали дешевшими, що:

зменшить вартість обслуговування державного боргу, а також

корпоративних запозичень та залучення депозитів,

підвищить попит на:

кредити, стимулюючи інвестиції та індивідуальні витрати,

покращить оцінку компаній в моделях аналітиків,

і зрештою допоможе зростанню американської економіки.

Загалом, плюсів багато. Не дивно, що ринки зеленіють і сповнені оптимізму. Але, як завжди, є й сумніви…

Які ставки роблять на листопад

У своєму виступі після оголошення про зниження ставки Голова ФРС Пауелл запевнив, що з економікою все добре і «м'яка посадка» є абсолютно реальним сценарієм на найближче майбутнє.

З точки зору основних економічних показників, хвилюватися нічого: ВВП збільшується, безробіття, хоча й зростає, але лишається на прийнятному рівні, з роздрібними продажами та впевненістю споживачів все теж непогано, навіть краще, ніж очікувалося. Очевидних причин для хвилювання начебто не видно, але все ж дехто з авторитетних аналітиків Уолл-стріт продовжує наполягати, що два з половиною роки високих ставок даремно не пройшли і розплата настане, десь в 2025-му.

Навіть згадують, що восени 2007 року ФРС теж знизив ставку на 50 бп, додавши ринкам оптимізму, який вже через рік, у 2008-му, трансформувався в одну з найбільших криз в історії американської економіки.

Далеко не факт, що історичні паралелі спрацьовують кожного разу на 100%, але й не варто повністю покладатися на надії про «м'яку посадку», проголошені ФРС. Врешті решт, майбутнього не знає ніхто…

Питання залишаються. Останні кілька місяців головним питанням у фінансовому світі було: «Наскільки знизять ставку, на 25бп чи 50бп?». Минулої середи ринки отримали відповідь, але питання ще не повністю викреслене з порядку денного. Тільки тепер воно стосується наступного засідання ФРС, запланованого на 7 листопада. І не встигли ще охолонути емоції та припинитися обговорення останнього рішення, як серед аналітиків вже почалася дискусія, чого очікувати далі.

Все вірно — ринок живе і заробляє на сподіваннях, і ставки на ставку величезні! Отже, тепер головними питаннями є:

«25 чи 50 на наступному засіданні?» та «25, 50 чи 75 до кінця року».

Якщо вірити ринку ф’ючерсів, а останнього разу він не помилився, то найімовірнішими варіантами є:

«25» та «75».

Але, за півтора місяця до наступного засідання ФРС нинішня диспозиція ймовірностей щодо кожного зі сценаріїв зміниться ще не раз, не сумніваюся.

Інфляція знижується і тепер центральний банк уважно стежить за іншою частиною рівняння — ринком праці. Завдання: втримати безробіття на прийнятному рівні. До наступного засідання центрального банку буде оприлюднено ще два звіти про стан ринку праці в США і будь-який сюрприз може викликати чималі коливання, як в настроях трейдерів, так і в планах ФРС, рішення якого останнім часом не сильно відрізняються від бажань та очікувань ринків.

Як економіка драйвить політиків

Цікаво було спостерігати, як оцінили ситуацію політики.

Байден задоволений: «Інфляція та відсоткові ставки падають, а економіка залишається сильною», і зрозуміло, що від такої комбінації хочеться жити, творити і дихати на повні груди.

Камала Ґарріс стверджує, що це «приємна новина для американців, які взяли на себе основний тягар високих цін, [але] я зосереджена на подальшій роботі, щоб продовжувати знижувати ціни». Очевидно, що зараз їй потрібно не соромитися і обіцяти побільше.

Трамп, який впевнений у тому, що Президент США, особливо, якщо його ім'я «Дональд Трамп», повинен мати право голосу при прийнятті рішень центральним банком, прокоментував наступним чином: «Я думаю, це рішення показує, що економіка в дуже поганому стані, якщо скорочують ставку так сильно».

Теж очікувано, адже Трампу потрібно не тільки щедро обіцяти, але й активно критикувати, що він, власне, і робить.

Що далі

Миттєва реакція на зниження була досить спокійною. Після оголошення рішення ФРС ринки акцій трохи стрибнули вгору, потім, коли Пауелл почав виступати, повернулися до попереднього стану і закінчили торгову сесію з мінімальними змінами.

А вже в четвер вранці, проаналізувавши новини та зробивши відповідні необхідні коригування стратегій, трейдери та інвестори змусили ф’ючерси яскраво зазеленіти, штовхаючи основні індекси до нових історичних рекордів.

До вечора рішення ФРС допомогло Dow Jones та S&P 500 встановити нові історичні рекорди, останній подорожчав більше ніж на $1,000,000,000,000.