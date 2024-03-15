Що таке venture debt, або Як інвестувати в стартап з меншими ризиками. Пояснюємо на прикладі

Український синдикат приватних інвесторів Toloka вклав £510 000 у британський стартап Gin e-bikes, який виробляє гібридні велосипеди. Угода містить компонент нетипового для українських інвесторів інструменту — venture debt (венчурний борг). Він дозволяє отримувати стабільний дохід у валюті та можливість суттєво збільшити свій капітал. Ми розбиралися, що це за інструмент, та в чому його переваги для інвесторів і стартапів.

Ринок венчурних інвестицій — що відбувається в світі?

Стартапи — галузь, що приваблює інвесторів як в Україні, так і у світі. За даними порталу PitchBook (американський агрегатор фінансової інформації про стартапи та інвесторів), за останні 15 років венчурний капітал виявився одним із найприбутковіших інвестиційних інструментів.

порівняння доходу інвестицій в різних класах активів

Однак, сьогодні на цьому ринку відбуваються суперечливі процеси.

З одного боку, у венчурного капіталу в США накопичилися колосальні обсяги грошей — близько $500−600 млрд. Ще більше їх у американського private equity, який інвестує в технологічні компанії — $1,3−1,6 трлн. Тобто загальна сума в технологічних інвестиційних портфелях тільки в США на сьогодні складає близко $2 трлн, що дорівнює ВВП Італії. З іншого боку, за умов нестабільності у світі та на ринку стартапів, інвестори не квапляться вкладати ці кошти.

«Однак, всі ці фонди не можуть нескінченно довго „сидіти“ на грошах, оскільки їх активи — це на 95−99% гроші їх інвесторів, і ті, зі свого боку, давали кошти не для того, щоб вони просто лежали в банку, а з метою інвестування», — каже Ігор Шойфот, інвестор та співзасновник український янгольського синдикату Toloka.

За його словами, позитивна для інвесторів новина полягає в тому, що оцінки стартапів падають вже майже рік, що створює сприятливі умови для інвестування у них.

«Оцінка стартапів стала мінімальною за останні декілька років. І саме зараз, коли інвесторів менше, порівнюючи з минулим, і коли стартапи найбільш оптимізовані, з погляду співвідношення витрат і потенціалу зростання, — саме час інвестувати в них», — вважає Ігор Шойфот, генеральний партнер синдикату Толока.

Тому перспективними стартапами сьогодні цікавляться й українські інвестори. Навіть попри широкомасштабну війну і закриті кордони. Приклад — інвестиція синдикату Toloka в британський проект GIN e-bikes.

Що таке Toloka

Toloka.vc — український янгольський синдикат, який шукає для інвестицій швидкозростаючі стартапи. В зоні уваги інвесторів молоді компанії — виробники перевірених ринком затребуваних послуг та товарів, які мають, щонайменше, $1 млн річного виторгу. Синдикат створений трьома партнерами:

Олександр Колб — засновник та генеральний директор Promodo, провідної агенції діджитал-маркетингу в Центральній та Східній Європі.

Ігор Шойфот — партнер фонду TMT Investments, має за плечима понад 250 венчурних та янгольських угод, майже 30 прибуткових виходів із високим ROI.

Тарас Кириченко — банкір із 25-річним досвідом, інвестор, засновник TMT Asset Management Europe, голова наглядових рад «Нова пошта» та НПФ «Турбота».

Менше ніж за рік роботи партнери сформували пул із понад 700 потенційних інвесторів та вже мають у своєму портфелі 6 угод, починаючи з вересня 2023 року.

«Ми запустили Toloka на початку травня 2023 року, а в серпні вже закрили першу угоду з FortaHealth на $1 млн (американський стартап, який спеціалізується на сервісах для лікування дітей з аутизмом — ред.). Це феноменальний результат. Відверто кажучи, ми з партнерами трохи не очікували такого інтересу до інвестицій в стартапи, але маємо визнати, що сильно недооцінювали кількість потенційних янгольських інвесторів в Україні та кількість грошей, які знаходяться у людей в розпорядженні», — каже Тарас Кириченко.

Що таке GIN e-bikes

Toloka шукає стартапи у всьому світі, але в пріоритеті у партнерів українські або ж засновані українцями проєкти. Це стало однією з причин того, чому вони звернули увагу на британський компанію Gin e-bikes, яку відкрили українка Марина Власенко та індієць Рахуль Пушп.

«Ми дуже багато спілкувались з засновниками, вичитували презентації, занурювалися в фінансову модель, аж нарешті, ми одноголосно прийняли для себе рішення — інвестуємо. Також не останнім фактором стало те, що фаундер Марина з України, а саме з Києва, а ми дуже хочемо допомагати проєктам із українським корінням», — каже Тарас Кириченко.

Gin e-bikes з‘явилася у 2022 році в англійському місті Редінг (передмістя Лондону), і виробляє сучасні гібридні велосипеди для поїздок на довгі дистанції. Ось, наприклад, одна з її останніх моделей:

Байк має алюмінієву раму, у нижній трубі якої розміщений акумулятор ємністю 615 Вт. Цього повинно вистачити на 120 км пробігу, а його повна зарядка займає 5 годин. Велосипед оснащений мотором на 250 Вт від бренду Bafang, має 5 рівнів підтримки педалей, інтегрований в унітарне кермо дисплей. Вага байку — 20 кг, максимальна швидкість на електротязі — 25 км/г.

Великобританія вважається одним із найбільших ринків у Європі, де культура використання велосипедів, зокрема, електровелосипедів, за останні декілька років досягла апогею свого розвитку. Це, за словами засновників Gin e-bikes, стало однією з ключових причин для запуску проєкту саме на цьому ринку.

«Великобританія створює ідеальні умови, де не потрібно активно стимулювати ринок, адже зацікавленість і попит на якісний продукт за розумною ціною вже існує. Нашим завданням було розробити високоякісний продукт, зібрати інформацію про те, який ідеальний електровелосипед потрібен британцям, та визначити, скільки вони готові за нього заплатити», — каже Марина Власенко.

«Чому ми віримо у свій продукт і з якою метою збирали інвестиції? Клієнти хочуть отримати якісний продукт, на який можна покластися, і, водночас, вони хочуть співпрацювати з компанією, яка може вирішити їх проблеми після продажу. Ми збирали інвестиції, оскільки нам потрібно розширитися на нові географічні ринки з новою лінійкою продуктів», — додає Рахуль Пушп.

Тобто в той час, коли, здавалося б, ринок наситився виробниками електровелосипедів, а китайські виробники нав'язують свої правила конкуренції, українці інвестують в проєкт, який, до того ж, є хардверним, що тільки ускладнює угоду. У Toloka зазначають, що для них є важливим фактором не сам фактор здійснення інвестиції, а й допомога бізнесу в зростанні.



«За нашими плечима понад 20 років розвитку приватного та корпоративного бізнесу, унікальна експертиза в маркетинзі, фінансах, інвестуванні, то чому б не поділитись цим досвідом із партнерами? Ми всіляко сприяємо нашим колегам створити міжнародну компанію з українським корінням, створюємо найкращі стандарти корпоративного управління. — каже один із партнерів синдикату Олександр Колб. — Для цього ми прийняли участь в створенні Борду, оголосили конкурс, в тому числі серед наших партнерів. Отримали декілька десятків бажаючих і на сьогодні закінчуємо всі формальні процедури. Це дуже унікальна і надзвичайно корисна практика для стартапу».

Планується, що залучені кошти допоможуть збільшити обсяги виробництва та продажів до 200 одиниць на місяць до кінця 2024 року, розширити виробничі потужності (для цього розглядають ринки Польщі та України), запустити в серію модель вантажного велосипеда, розроблену спеціально для кур‘єрів доставки, а також оснастити всі велосипеди карбоновими та складними рамами, для більшої портативності.

В чому особливість угоди і що таке Venture debt

Деталі угоди сторони не розкривають, але, за словами інвесторів, вона містить елементи Venture debt. Це венчурна позика, яка протягом певного періоду дозволяє партнерам отримувати відсотки від суми своєї інвестиції, після чого сума інвестицій конвертується в акції компанії. По суті, це дозволяє досягти акумулятивного ефекту від інвестиції: отримання % + продаж акції при зростанні вартості компанії.

За словами засновників Toloka, у венчурномі світі такий вид інвестування набирає обертів, і в них є бажання бути першопроходцями у таких пропозиціях для своїх партнерів та інвесторів.

«Така форма угоди дозволяє покращити показник повернення інвестицій, тому що майже відразу після закриття угоди ви отримуєте відсотки. Серед партнерів Toloka ми бачимо окремий клас колег, які хочуть отримувати відсотки щомісячно. Такий собі окремий кластер інвесторів із меншою толерантністю до ризику, і це є абсолютно нормально. То чому б не запропонувати людям такий інструмент інвестування? Ми бачимо в цьому велику можливість і запит українців», — пояснює Кириченко.

Венчурний борг, як спосіб залучення капіталу, має свої переваги і для стартапів.

По-перше, це можливість залучити кошти і при цьому зберегти контроль над бізнесом. Адже, на відміну від венчурного інвестування, venture debt — це вид фінансування, який повертають, а не обмінюють на акції.

По-друге, це може бути вигідніше, ніж класичне венчурне інвестування. Іноді взяти гроші у інвесторів в борг може бути дешевше, ніж віддати їм частку у перспективному бізнесі. Бо в майбутніх раундах інвестування або ж продажу компанії вона може мати оцінку, яка суттєво перекриває відсотки.

Як видно, для стартапів, які намагаються розширити свої можливості, венчурний борг виглядає дуже розумним рішенням. У світі такий вид фінансування стає все популярнішим. За даними PitchBook, наприкінці 2022 року венчурний борг у США досягнув $26,5 мільярдів. Наприклад, відомий американський бізнесмен Пітер Тіль, співзасновник PayPal і в минулому член наглядової ради директорів Facebook, входить до числа інвесторів, які роблять ставку саме на цей інструмент. Тіль інвестував у венчурний борговий фонд Tacora Capital, що, зі свого боку, зробило його найвідомішим інвестором, який вклався в цей сектор індустрії.

На думку партнерів Toloka, це набагато простіший інструмент інвестування саме для молодих проєктів-стартапів. Головним критерієм при прийнятті рішення про інвестування з його застосуванням вони називають наступне:

Інвестиція не повинна перевищувати 6-ти місячного обороту компанії. Маржа в бізнес-моделі бізнесу повинна дозволяти обслуговувати борг та не заганяти компанію в мінус. Великим плюсом є, якщо компанія має recurrent payments. Тобто продаж товарів чи послуг відбувається за передплатою, та є велика кількість регулярно повторюваних платежів. Зрозуміла стратегія зростання бізнесу та прозора фінансова звітність для інвестора.

Принцип роботи Toloka та як долучитися до синдикату

Toloka — український синдикат із проукраїнською позицією та сфокусований на допомозі бізнесам із українським корінням.

Щоб стати інвестором, потрібно залишити заявку на сайті синдикату. Далі інвестори додаються до закритого каналу, де їм пропонують угоди для інвестування.

Мінімальна сума інвестиції в один стартап становить $5 000.

У всі без винятку угоди генеральні партнери синдикату вкладають свої власні гроші і пропонують долучитися до них учасникам синдикату. Партнери синдикату не зобов’язані інвестувати в кожну запропоновану угоду та самі приймають рішення щодо приєднання.

Якщо інвестор вирішує доєднатися до угоди, він переходить за посиланням у чат, присвячений даній угоді, де може обговорити всі питання та отримати всю інформацію щодо інвестиції та оформлення угоди.