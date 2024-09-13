Чи ризикне ФРС різко знизити ставки та допустити турбулентність ринків

Доки весь світ слідкував за дебатами кандидатів у президенти США, позитивні новини принесла американська інфляція, яка виявилась нижчою за прогнози. Чи розв'язує це руки ФРС для різкого зниження ставки, чи, навпаки, дозволить йому діяти обережніше, розмірковує засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Всі слідкували за дебатами

«Політика — це концентрований вираз економіки!», — колись сказав засновник і головний ідеолог радянського концтабору Ленін і був правий. Ось і цього тижня політика та економіка сплелися в єдине ціле, прийнявши форму дебатів Трампа та Гарріс, за якими з цікавістю спостерігав весь світ, включно з фінансовим, намагаючись зрозуміти, чим же вся ця електоральна епопея закінчиться. А розв’язка вже незабаром і фінансові ринки змушені робити ставки.

Попри всю специфіку республіканського кандидата, він все ж таки залишається кращим вибором для Волл-стріт та великого бізнесу, адже обіцяє більше свобод підприємництву і менше податків корпоративному світу. Демократикиня, навпаки, мислить «лівими» категоріями і, найімовірніше, підвищуватиме податки для фінансування єдності, рівності та братерства, та розширюватиме дірку в американському бюджеті, яка вже й так сягнула загрозливих розмірів.

Всім вже відомо, чим закінчилися дебати, — Гарріс, за метафоричним висловом The Wall Street Journal, вдалося «залізти Трампу під шкіру», роздратувати його та вивести з рівноваги. Трампу довелося захищатися щодо багатьох питань: аборти, зовнішня політика та атака на Капітолій; і, на думку всього світу, перемога залишилася за Гарріс та її командою. Схоже, що Трамп, який звик нападати на «Сплячого Джо», виявився не зовсім готовим до нового опонента. В результаті поразка і відмова від участі в подальших дебатах. Але думаю, що поразка ця тимчасова і святкувати перемогу Гарріс у виборах точно зарано. Трамп точно буде боротиметься до останнього і будь-якими методами. Тож, пристібаємо ремені й готуємося до волатильності.

ФРС на роздоріжжі

На підсумки дебатів ринки відреагували падінням, але ситуацію швидко виправило оголошення даних про споживчу інфляцію у серпні. Вона виявилася найнижчою з лютого 2021 року і склала 2,5%. Тенденція «на зниження» триває, але й у великій діжці з медом є крапля дьогтю: базова інфляція за місяць зросла вище, ніж очікувалося, і це змушує згадати, що остаточну перемогу святкувати ще рано.

Квапитися з «великим» зниженням ставки, на 50 б.п., у вересні, ФРС США, схоже, не варто. Саме так здавалося у четвер зранку, коли ринки зеленіли, перетравлюючи дані про інфляцію, ймовірність зниження на 50 б.п. становила всього 14%, і здавалося, що все вже вирішено і невизначеність майже подолано.

Але ні, буквально за декілька годин прогноз щодо зниження ставки суттєво змінився: ймовірність того, що буде таки 50 б.п., зросла з 14% до 41%. За інформацією The Wall Street Journal, хтось, мабуть, добре обізнаний, зробив велику ставку на ринку ф’ючерсів саме на такий сценарій. І тепер знову мусимо страждати від невизначеності.

Чи є сенс ФРС знижувати ставку на 50 б.п. Очевидних причин немає: економіка продовжує зростати, безробіття на прийнятному рівні, фінансової кризи немає, інфляція знижується, хоча й пручається. Начебто ситуація не вимагає жодних різких рухів і 25 б.п. буде достатньо. Якщо знадобиться більше, то можна додати ще декілька разів по 25 б.п., але вже після виборів. Зниження на 50 б.п. наступного тижня може стати сигналом ринкам, що з економікою щось дуже негаразд, і дуже ймовірно викличе коливання ринків, та ще й з чималою амплітудою. А кому таке потрібно? — Точно не ФРС. Навряд чи центральний банк захоче стати причиною турбулентності за півтора місяці перед виборами.

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В результаті тиждень, який починався «так собі», закінчується в «зеленій» зоні в надії на зниження ставок і зростання економіки. А ось про що ще обов’язково варто згадати, так це про золото, ціна на яке останнім часом ледь не щодня ставить нові рекорди. Та й, власне, подальші перспективи теж гарні, особливо, якщо знизять ставки та виграє Гарріс, адже чим більше грошей друкується і чим дешевшими вони стають, тим яскравіше виблискуватиме золото!