«Чотириразовий відьомський день» наближається: як діяти, коли падає ринок

Березень 2025 року став найволатильнішим місяцем за останні роки. Nasdaq 100 та S&P 500 увійшли в корекцію (понад -10% від піку) на тлі побоювань щодо торговельних війн, непередбачуваної політики Білого дому та можливої рецесії.

Серед професіоналів ходять чутки про початок ведмежого ринку. Чому саме в кінці кварталу багато фондів хеджують свої ризики, та як це пов'язано з таємничим «Quadruple Witching Day», розбирався СЕО та співзасновник Smart Family Office, старший венчурний партнер Toloka Василь Матій.

Що таке гамма-сквіз і чому його зворотна версія може загнати ринок до ведмежої фази

Опціони — це фінансові інструменти, що дають право (але не зобов'язання) купити або продати актив за фіксованою ціною в майбутньому.

Деякі показники, які визначають ціну опціону: Дельта (Δ) — показує, наскільки змінюється ціна опціону при зміні базового активу на $1. Наприклад, якщо дельта CALL-опціону = 0.5, то при зростанні ціни активу на $1 ціна опціону зросте на $0.50.

Гамма (Γ) — це прискорення дельти, тобто наскільки швидко змінюється дельта при русі ціни активу.

Коли велика кількість учасників ринку купує CALL-опціони (ставки на зростання), маркетмейкери, які продають ці опціони, змушені купувати базовий актив, щоб залишатися дельта-нейтральними.

Це створює ефект снігової кулі:

🔹 Купівля опціонів → 🔹 Маркетмейкери купують актив → 🔹 Ціна зростає → 🔹 Вони змушені купувати ще більше → 🔹 Ціна ще більше зростає.

Цей же механізм спрацював під час гамма-сквізу GameStop (GME) у 2021 році.

Зворотній гамма-сквіз — це дзеркальна ситуація: коли інвестори купують PUT-опціони (ставки на падіння), маркетмейкери змушені продавати базовий актив, щоб залишатися дельта-нейтральними.

Якщо ринок починає падати, маркетмейкерам доводиться ще більше продавати актив, щоб застрахуватися від збитків, це ще сильніше тисне на ціну активу, викликаючи паніку і лавиноподібне падіння.

Зворотний гамма-сквіз працює, як прискорювач краху:

🔻 Купівля PUT-опціонів → 🔻 Маркетмейкери продають актив → 🔻 Ціна падає → 🔻 Їм потрібно ще більше продавати → 🔻 Ціна падає ще швидше.

Чому важливий кінець кварталу та до чого тут відьми

Чому ж саме наприкінці кварталу багато фондів хеджують свої ризики, купуючи PUT-опціони. Річ у тім, що інституційні інвестори, такі як гедж-фонди та пенсійні фонди, зазвичай звітують перед своїми клієнтами щокварталу.

Щоб захистити портфелі від потенційних збитків і продемонструвати стабільні результати, вони часто купують PUT-опціони наприкінці кварталу. Це дозволяє їм застрахуватися від падіння ринку та зменшити волатильність портфеля.

Особливо цікавою є третя п'ятниця березня, червня, вересня та грудня, відома, як «Quadruple Witching Day» або «чотириразовий відьомський день».

В цей день одночасно закінчуються контракти на опціони на акції, ф'ючерси на індекси, опціони на ф'ючерси на індекси та ф'ючерси на одиночні акції.

Це призводить до значного збільшення обсягів торгів та волатильності на ринку, оскільки трейдери намагаються закрити або перекотити свої позиції.

В поєднанні з хеджуванням ризиків інституційних інвесторів наприкінці кварталу, Quadruple Witching Day може спровокувати ще різкіші рухи на ринку та посилити ефект зворотного гамма-сквізу.

Зараз на ринку спостерігається значний обсяг PUT-опціонів із березневою експірацією. Якщо на дату експірації, 21 березня (саме Quadruple Witching Day), ціни базових активів будуть нижче страйків, власники опціонів масово виконають контракти. Це змусить маркетмейкерів агресивно продавати базовий актив, щоб закрити свої позиції.

Як діяти, коли ринок падає

Отже, зворотний гамма-сквіз та Quadruple Witching Day — це складні, але захопливі феномени фінансових ринків. Їх поєднання може призвести до значної корекції або навіть ведмежого ринку, особливо коли збігається з кінцем кварталу, коли інституційні інвестори активно хеджують свої ризики.

За даними Polimarket, ймовірність падіння S&P 500 у ведмежий ринок зараз оцінюється у 40%. Офіційно ведмежий ринок починається, коли індекс падає на понад 20% від останнього максимуму.

Як діяти в такій ситуації (не сприймати як інвестиційну рекомендацію):

1. Дотримання власної інвестиційної стратегії. Якщо у вас є особиста інвестиційна стратегія, панікувати та змінювати її через короткострокову волатильність — ненайкраще рішення. Ведмежі ринки — невід'ємна частина інвестиційного циклу і зазвичай створюють можливості для довгострокових інвесторів. Як казав Воррен Баффет: «Ринок акцій — це пристрій для передачі грошей від нетерплячих до терплячих».

2. Захист капіталу (перехід у кеш). Вийти в кеш і спостерігати за ринком. Якщо ситуація загостриться — це може бути безпечніший варіант. Проте не забувайте про інфляцію і податкові зобов'язання.

Спекулятивний підхід. Використати можливу хвилю ліквідацій, відкривши шортові позиції або купивши PUT-опціони.

Я обираю перший варіант — дотримуватися своєї інвестиційної стратегії та уникати панічних рішень.

Не варто панікувати та приймати поспішні рішення. Ключ до успіху — це дотримання вашої довгострокової інвестиційної стратегії, ретельний аналіз ринкової ситуації та холодний розум.

І пам'ятайте: ринкові коливання — це не лише ризики, але й можливості для терплячих й обізнаних інвесторів.