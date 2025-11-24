Multi від Мінфін
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
24 листопада 2025, 14:00

«Black Friday» у 2025 році: що купити на розпродажі інвестору

Black Friday — не гарантія прибутку для акціонерів ритейлу. Післясвяткова динаміка акцій провідних торгових мереж США здебільшого визначається не рекордними продажами, а очікуваннями інвесторів, сезонними факторами ліквідності та ринковими ризиками. Розумні гравці використовують «чорну п'ятницю» для інвестицій в себе. Як саме — розповів «Мінфіну» інвестиційний експерт Микита Гуппал.

Black Friday — не гарантія прибутку для акціонерів ритейлу.

Чому S&P 500 зростає після «чорної п'ятниці»

Традиційно роздрібні інвестори активізують купівлю акцій великих ритейлерів, очікуючи, що рекордні продажі сприятимуть зростанню котирувань. Однак історія ринку демонструє: цей зв’язок не завжди прямий.

Спостереження попередніх років свідчать: навіть за умов високих обсягів продажів динаміка акцій провідних торговельних компаній залишалася помірною. Причина в тому, що очікування інвесторів зазвичай заздалегідь закладені в ринкову ціну активів.

На ринку справді простежується певна «святкова» динаміка. За даними Schaeffer’s Research, протягом останніх 13 років тиждень після Дня подяки (включно з Чорною п’ятницею) приносив індексу S&P 500 у середньому +1,4%, тоді як типовий тиждень року — лише +0,2%. Тобто ринок дійсно демонструє помірне пожвавлення — але радше через сезонні чинники ліквідності, ніж через реальне зростання прибутків ритейлерів.

Водночас є кілька важливих «але». По-перше, цей ефект стосується не лише ритейлу, а ринку загалом. Зростання S&P 500 у цей період часто пояснюється сезонними чинниками ліквідності: кінець листопада традиційно збігається з підбиттям проміжних підсумків року, фінальними ребалансами фондів і початком «різдвяного ралі». У цей час інституційні інвестори поступово закривають короткі позиції, що додатково підтримує котирування.

По-друге, навіть у межах ритейл-сектору закономірність слабшає. S&P Retail Select Index, який об'єднує провідних американських продавців, у 2010−2025 роках показував середнє зростання близько 1,7% у проміжку «тиждень до — тиждень після» Black Friday. На перший погляд — стабільна перевага. Проте детальний аналіз свідчить: у третині випадків сектор узагалі знижувався, а динаміка окремих компаній могла різнитись у кілька разів.

Інакше кажучи, ефект існує на папері, ніж на практиці. Він не повторюється щороку, не має стабільного масштабу й легко нівелюється макроринковими чинниками — ставками ФРС, звітами щодо інфляції чи корпоративними прогнозами.

Ще показовішою є статистика ETF XRT, що відображає динаміку всього ритейл-сектору США — від Amazon і Home Depot до офлайн-мереж. За даними Bespoke Investment Group, XRT зростав у сам день Black Friday лише у 33% випадків, а в Cyber Monday — приблизно у 18%. Тобто дві найочікуваніші дати року для роздрібної торгівлі рідко приносять позитивний результат інвесторам.

Причина в тому, що ринок реагує не на абсолютні обсяги продажів, а на відхилення від очікувань. Самі цифри виручки зазвичай уже враховані в цінах: інвесторів цікавить лише те, наскільки результат перевищив чи не дотягнув до прогнозів аналітиків. Часто ритейлери жертвують маржею, щоб утримати обсяги продажів, а зниження середньої ціни зменшує прибуток навіть у разі зростання виручки. Тож якщо продажі рекордні, але прибутковість падає через знижки, котирування не зростають — а подекуди навіть знижуються.

Так було, наприклад, у 2023 році: попри сильний сезон продажів, XRT завершив листопад у мінусі, оскільки інвестори оцінювали ризики високих ставок і спаду попиту. У 2024-му ситуація була протилежною: акції зростали не завдяки Black Friday, а на тлі очікувань зниження ставок у грудні.

У підсумку виходить парадокс: свято споживачів не гарантує «свята» для акціонерів. Тиждень після Black Friday дійсно виглядає дещо «зеленішим», але цей приріст короткостроковий, мінливий і радше статистичний. На довгій дистанції — від грудня до кінця року — ритейл-сектор не демонструє стійкої переваги над ринком загалом.

Найрозумніший «Black Friday trade»

Якщо використовувати «Чорну п’ятницю» у власній інвестиційній стратегії, то найефективнішим рішенням буде не спроба заробити на короткострокових рухах ринку, а інвестувати у власні знання та аналітичні ресурси. Цей період традиційно відкриває рідкісну можливість оновити професійне оснащення інвестора — і зробити це з реальними, а не символічними знижками.

Щороку саме наприкінці листопада знижки пропонують такі сервіси, як TradingView, Finviz Elite, YCharts, Koyfin, Seeking Alpha Premium, Simply Wall St, TipRanks, TrendSpider, StockUnlock, GuruFocus, а також аналітичні платформи для ETF. Для активного інвестора це не просто інструменти, а частина інфраструктури, на якій базується ефективність прийняття рішень.

Раціональний підхід полягає в тому, щоб готуватися до Black Friday заздалегідь. Доцільно формувати власний watchlist інструментів ще у жовтні, фіксуючи їхню повну вартість у звичайний період. Це допомагає розрізняти, де знижка справді суттєва, а де — лише елемент маркетингу. Такий підхід дає змогу уникнути імпульсивних покупок або зайвих підписок — натомість зробити кілька зважених апгрейдів, які дозволяють заощадити тисячі доларів на рік. І це безпосередньо впливає на якість інвестиційних рішень.

Більшість професійних інвесторів оновлюють усі свої аналітичні ресурси саме в цей період, адже у більшості випадків знижки є реальними. Логіка проста: кожен долар, який ви не витратили даремно, — це додатковий ресурс для портфеля. Краще інвестувати в інструмент, який допоможе знайти вигідну ідею, ніж в акцію, яка вже зросла на хвилі хайпу Black Friday. Адже саме інформаційна перевага, а не швидкість купівлі, формує довгострокову дохідність.

Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
