«Black Friday» у 2025 році: що купити на розпродажі інвестору

Black Friday — не гарантія прибутку для акціонерів ритейлу. Післясвяткова динаміка акцій провідних торгових мереж США здебільшого визначається не рекордними продажами, а очікуваннями інвесторів, сезонними факторами ліквідності та ринковими ризиками. Розумні гравці використовують «чорну п'ятницю» для інвестицій в себе. Як саме — розповів «Мінфіну» інвестиційний експерт Микита Гуппал.

Чому S&P 500 зростає після «чорної п'ятниці»

Традиційно роздрібні інвестори активізують купівлю акцій великих ритейлерів, очікуючи, що рекордні продажі сприятимуть зростанню котирувань. Однак історія ринку демонструє: цей зв’язок не завжди прямий.

Спостереження попередніх років свідчать: навіть за умов високих обсягів продажів динаміка акцій провідних торговельних компаній залишалася помірною. Причина в тому, що очікування інвесторів зазвичай заздалегідь закладені в ринкову ціну активів.

На ринку справді простежується певна «святкова» динаміка. За даними Schaeffer’s Research, протягом останніх 13 років тиждень після Дня подяки (включно з Чорною п’ятницею) приносив індексу S&P 500 у середньому +1,4%, тоді як типовий тиждень року — лише +0,2%. Тобто ринок дійсно демонструє помірне пожвавлення — але радше через сезонні чинники ліквідності, ніж через реальне зростання прибутків ритейлерів.

Водночас є кілька важливих «але». По-перше, цей ефект стосується не лише ритейлу, а ринку загалом. Зростання S&P 500 у цей період часто пояснюється сезонними чинниками ліквідності: кінець листопада традиційно збігається з підбиттям проміжних підсумків року, фінальними ребалансами фондів і початком «різдвяного ралі». У цей час інституційні інвестори поступово закривають короткі позиції, що додатково підтримує котирування.

По-друге, навіть у межах ритейл-сектору закономірність слабшає. S&P Retail Select Index, який об'єднує провідних американських продавців, у 2010−2025 роках показував середнє зростання близько 1,7% у проміжку «тиждень до — тиждень після» Black Friday. На перший погляд — стабільна перевага. Проте детальний аналіз свідчить: у третині випадків сектор узагалі знижувався, а динаміка окремих компаній могла різнитись у кілька разів.

Інакше кажучи, ефект існує на папері, ніж на практиці. Він не повторюється щороку, не має стабільного масштабу й легко нівелюється макроринковими чинниками — ставками ФРС, звітами щодо інфляції чи корпоративними прогнозами.

Ще показовішою є статистика ETF XRT, що відображає динаміку всього ритейл-сектору США — від Amazon і Home Depot до офлайн-мереж. За даними Bespoke Investment Group, XRT зростав у сам день Black Friday лише у 33% випадків, а в Cyber Monday — приблизно у 18%. Тобто дві найочікуваніші дати року для роздрібної торгівлі рідко приносять позитивний результат інвесторам.

Причина в тому, що ринок реагує не на абсолютні обсяги продажів, а на відхилення від очікувань. Самі цифри виручки зазвичай уже враховані в цінах: інвесторів цікавить лише те, наскільки результат перевищив чи не дотягнув до прогнозів аналітиків. Часто ритейлери жертвують маржею, щоб утримати обсяги продажів, а зниження середньої ціни зменшує прибуток навіть у разі зростання виручки. Тож якщо продажі рекордні, але прибутковість падає через знижки, котирування не зростають — а подекуди навіть знижуються.

Так було, наприклад, у 2023 році: попри сильний сезон продажів, XRT завершив листопад у мінусі, оскільки інвестори оцінювали ризики високих ставок і спаду попиту. У 2024-му ситуація була протилежною: акції зростали не завдяки Black Friday, а на тлі очікувань зниження ставок у грудні.

У підсумку виходить парадокс: свято споживачів не гарантує «свята» для акціонерів. Тиждень після Black Friday дійсно виглядає дещо «зеленішим», але цей приріст короткостроковий, мінливий і радше статистичний. На довгій дистанції — від грудня до кінця року — ритейл-сектор не демонструє стійкої переваги над ринком загалом.

Найрозумніший «Black Friday trade»

Якщо використовувати «Чорну п’ятницю» у власній інвестиційній стратегії, то найефективнішим рішенням буде не спроба заробити на короткострокових рухах ринку, а інвестувати у власні знання та аналітичні ресурси. Цей період традиційно відкриває рідкісну можливість оновити професійне оснащення інвестора — і зробити це з реальними, а не символічними знижками.

Щороку саме наприкінці листопада знижки пропонують такі сервіси, як TradingView, Finviz Elite, YCharts, Koyfin, Seeking Alpha Premium, Simply Wall St, TipRanks, TrendSpider, StockUnlock, GuruFocus, а також аналітичні платформи для ETF. Для активного інвестора це не просто інструменти, а частина інфраструктури, на якій базується ефективність прийняття рішень.

Раціональний підхід полягає в тому, щоб готуватися до Black Friday заздалегідь. Доцільно формувати власний watchlist інструментів ще у жовтні, фіксуючи їхню повну вартість у звичайний період. Це допомагає розрізняти, де знижка справді суттєва, а де — лише елемент маркетингу. Такий підхід дає змогу уникнути імпульсивних покупок або зайвих підписок — натомість зробити кілька зважених апгрейдів, які дозволяють заощадити тисячі доларів на рік. І це безпосередньо впливає на якість інвестиційних рішень.

Більшість професійних інвесторів оновлюють усі свої аналітичні ресурси саме в цей період, адже у більшості випадків знижки є реальними. Логіка проста: кожен долар, який ви не витратили даремно, — це додатковий ресурс для портфеля. Краще інвестувати в інструмент, який допоможе знайти вигідну ідею, ніж в акцію, яка вже зросла на хвилі хайпу Black Friday. Адже саме інформаційна перевага, а не швидкість купівлі, формує довгострокову дохідність.