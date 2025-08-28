Як самому перевірити інвестиційний проєкт? Чек-лист для інвестора

Щоб уникнути шахрайства та втрат, інвестору важливо перевірити проєкт за ключовими параметрами. Ми підготували чек-лист із 8 пунктів, які допоможуть в цьому. На прикладі актуальних проєктів InvestMarket від «Мінфін» розкажемо, на що звернути увагу інвесторам.

Чек-лист для перевірки інвестиційного проєкту

Репутація компанії: перевірити відгуки, історію. Прозорість умов: ознайомитися з документами, договорами, ризиками. Фінансові показники: наявність звітності, доходи, прибутки. Команда та керівництво: хто стоїть за проєктом, досвід учасників. Терміни та суми інвестицій: чи відповідають вони твоїм цілям і бюджету. Гарантії та можливість повернення грошей. Додаткові ресурси: наявність підтримки, консультацій, освітніх матеріалів.

Розглянемо кожен пункт детальніше.

1. Репутація компанії: перевірка відгуків, історії

Ознайомтеся з компанією, до якої плануєте звернутися для придбання інвестиційного активу. Почитайте про історію компанії на її офіційному сайті та в публікаціях у медіа. Ефективним джерелом інформації про інвестпроєкт або репутацію його керівників можуть бути коментарі під статтями у медіа, постами у соцмережах тощо, де реальні люди залишають відгуки або ж питання.

Звертайте увагу на комунікацію компаній при гострих чи незручних запитаннях. Якщо багато однакових чи виключно позитивних коментарів від «пустих» профілів, то це може бути ознакою нечесних відгуків.

Зазвичай, керівники інвестиційних компаній є публічними особами та мають профілі у основних соцмережах. Спробуйте знайти ці профілі та подивіться, як комунікують вони з аудиторією, реагують на критику тощо. Там же можуть бути цікаві публікації про проєкт, фінансові звіти, новини ринку, досягнення проєктів.

Одним із варіантів отримати відповіді на свої питання є консультація, тож, за можливості, спілкуйтеся з представниками компаній.

У InvestMarket у кожному проєкті є можливість замовити безкоштовну консультацію без посередників та додаткової оплати. Наприклад, так виглядає форма замовлення консультації в компанії Земінвест. В інших проєктах є аналогічні форми замовлення консультацій.

2. Прозорість умов: ознайомлення з документами, договорами, ризиками

Довіряй, але перевіряй. Підійдіть до знайомства з компанією з «холодною головою» та ретельно перевірте:

дозвільні документи на діяльність;

умови договорів купівлі-продажу активів;

умови співпраці між інвесторами та іншими учасниками;

розподіл прибутків та ризиків.

Документи повинні бути складені чітко, зрозуміло та однозначно. Це допоможе уникнути непорозумінь у майбутньому.

Перевірте ліцензії та юридичну інформацію. Наприклад, виписку з держреєстру, ліцензію НКЦПФР, фінзвітність за МСФЗ та інше. Такі вихідні дані, зазвичай, розміщуються на офіційних сайтах компаній.

У нашому каталозі InvestMarket від «Мінфін» ви можете побачити у кожному проєкті необхідні дозвільні документи на діяльність.

Наведемо декілька прикладів базових юридичних документів із актуальних пропозицій в InvestMarket, які варто перевірити перед укладанням договору.

1. Інвестиції в Melis — преміальний готель в Карпатах від Ribas Hotels Group

2. Інвестиційний фонд S1 ВДНГ

3. Корпоративні облігації NovaPay

Як бачите, для різних проєктів та видів інвестицій потрібні різні дозвільні документи. А деякі інвестиційні проєкти діють, згідно чинного законодавства, та не потребують ліцензування й отримання дозволів. Це теж варто врахувати при виборі майбутніх активів.

Якщо розумієте, що вам не вистачає компетенції, щоб провести аналіз пропозиції самостійно, зверніться до фахівців. Адже на кону — ваші гроші.

3. Фінансові показники: наявність звітності, доходи, прибутки

Перегляньте бізнес-план, фінансові звіти, звіти про оцінку інвестицій та інші документи, які допоможуть ретельніше вивчити інвестиційний проєкт.

Наприклад, у кожній інвестиційній пропозиції, представленій на InvestMarket від «Мінфін», є базові фінансові показники активу, такі як, наприклад:

вартість активу;

окупність;

дохідність;

кількість угод за рік;

річний обсяг продаж;

кількість активних інвесторів;

загальний обсяг інвестицій тощо.

Як приклад, покажемо корпоративні облігації !Fest Coffee Mission, де вже на початку сторінки ви бачите мінімальну суму інвестицій, окупність та дохідність облігацій.

4. Команда та керівництво: хто стоїть за проєктом, досвід учасників

У руках професіоналів ваші гроші точно запрацюють. Тому перевірте, кому плануєте їх довірити. Керівники компаній, які виступають з інвестиційними пропозиціями, зазвичай, інвестують самі та мають досвід у різних галузях (будівництво, юриспруденція, робота з цінними паперами тощо). А досягнення команд компаній часто підтверджені нагородами у престижних преміях та відгуками задоволених клієнтів.

Інформацію про керівництво та команду компаній можна знайти у відкритому доступі. Про підхід до роботи конкретної команди, про те, як в її руках працює та чи інша інвестиція, можна почитати/послухати в інтерв'ю чи інших публікаціях в медіа.

Для зручності читачів «Мінфін» створив Каталог інвестиційних компаній, де є опис та контактна інформація.

Також у кожному проєкті InvestMarket є інформація про компанію, що керує цим проєктом. Наприклад, на сторінці Inzhur Supermarket ви можете дізнатися більше про саму компанію Inzhur, її власника, фінансову модель тощо. Аналогічна інформація є у всіх проєктах каталогу.

5. Терміни та суми інвестицій: чи відповідають вони вашим цілям і бюджету

Найважливіша мета інвестування — отримати дохід від активу, в який плануєте вкласти гроші. Але водночас потрібно додатково оцінити, яку суму ви готові інвестувати та протягом якого терміну очікуєте отримати прибуток.

Інвестиційний проєкт теоретично може видатися привабливим, але на практиці не спрацювати так, як це потрібно інвесторові. Тому важливо приділити особливу увагу цьому пункту у чек-листі.

Навчитися визначати цілі інвестування, зрозуміти принципи роботи з різними активами можна разом із навчальними курсами від «Академії Мінфін», які зібрані на платформі Invest Market в окремому розділі.

6. Гарантії та можливість повернення грошей

Важливо розуміти не лише, як працювати з інвестиційним проєктом, а й те, як вийти із цієї інвестиції. Деякі компанії мають механізми швидкого виходу з активу і це можна зробити у будь-який момент, інші — чітко прописують терміни та умови (наприклад, комісії, якщо завершити співпрацю з компанією до встановленого строку).

У InvestMarket ви можете теж ознайомитися з варіантами виходу з активу, наприклад, як у проєкті S1 Оболонь від компанії Standard One.

Зазвичай, умови юридичного захисту прописані в інвестиційних документах. Ретельно ознайомтеся з ними ще до укладення угоди.

7. Додаткові ресурси: наявність підтримки, консультацій, освітніх матеріалів

Сьогодні інвестувати стає легше і зрозуміліше, адже управління активами дедалі частіше беруть на себе керуючі компанії. Вони допомагають купувати та управляти активами, беручи на себе всі юридичні питання.

Для інвестора тут важливо, що він може отримати всі необхідні консультації на будь-якому етапі співпраці з компанією. І найголовніше — довірити свої гроші перевіреній команді професіоналів.

Окрім актуальних інвестиційних проєктів, у InvestMarket є можливість отримати безкоштовну консультацію з експертом із особистих фінансів iPlan. Це ще один варіант, як можна розібратися у складних питаннях вибору активу, юридичних нюансах та зважитися довірити гроші новим для себе компаніям.

Замість висновку

Ретельна перевірка — запорука успішного інвестування. Сьогодні пропозиції із-поміж проєктів є настільки різноманітними, що в них досить легко розгубитися. Водночас інвестувати без страху — цілком реально, якщо користуватися перевіреними платформами.

Однією з таких є онлайн-каталог Invest Market від «Мінфін», де зібрані актуальні інвестиційні проєкти.

Тут є варіанти для інвестицій в землю, цінні папери, нерухомість різного виду, консультаційні послуги для інвесторів тощо. Що головне — можна підібрати проєкти з різним порогом входу та умовами. За кожним із них інвестори можуть ознайомитися з вихідною інформацією, яка дозволить сформувати перше враження про проєкт. А оцінити його потенціал можна завдяки ретельній перевірці інвестиційного проєкту. Користуйтесь чек-листом від «Мінфін» та робіть інвестиції свідомо.