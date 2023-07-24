Charles Schwab зростає, республіканці ополчилися на Ford

Американські фондові індекси завершили торги у п'ятницю незначними та різноспрямованими змінами. Dow Jones Industrial Average збільшився на 2,51 пункти (на 0,01%) і склав 35 227,69 пунктів. Значення Standard & Poor's 500 підвищилося на 1,47 пункти (на 0,03%) — до 4 536,34 пунктів. При цьому індекс Nasdaq Composite за підсумками торгів зменшився на 30,5 пунктів (на 0,22%) і склав 14 032,81 пункти.

Поточний тиждень буде дуже насиченим. У середу очікується чергове рішення центробанку США щодо базової ставки. У четвер до американського регулятора приєднаються ЄЦБ та Банк Японії. Також буде багато важливої макроекономічної статистики та фінансових звітів від великих компаній. Детальніше про підсумки минулого тижня та головні події майбутнього розкажуть інвестиційні аналітики Микита Гуппал і Володимир Стойко.

Злети тижня

Zions Bancorporation (ZION) +10,43%

Акції американської банківської холдингової компанії Zions Bancorporation підскочили на 9,1% у середу на постмаркеті. Причина — компанія оприлюднила звіт за другий квартал, який перевищив очікування Волл-Стріт і показав серйозне відновлення депозитів клієнтів. Загальний обсяг депозитів у розмірі $74,3 млрд зріс на 7% за квартал; депозити клієнтів склали $65,9 млрд, що на 3% більше, ніж у попередньому кварталі. Загальне зростання за тиждень становило 10,43%.

Zions Bancorporation надає у США корпоративні банківські послуги, комерційний банкінг, обслуговує муніципальні та державні фінансові служби, надає житлову іпотеку, трастові послуги, пропонує управління активами.

The Charles Schwab Corporation (SCHW) +10,32%

Гарний звіт приніс плюси й корпорації Charles Schwab. Її акції зросли у вівторок на премаркеті на 13% після позитивних результатів за другий квартал. Зокрема, у другому кварталі компанія додала 1 млн нових брокерських рахунків, і збільшила загальні клієнтські активи до $8,02 трлн, із $7,58 трлн на початку кварталу. Загальне зростання за результатами тижня становило 10,32% із урахуванням корекції.

Charles Schwab разом зі своїми дочірніми компаніями працює як ощадно-позикова холдингова компанія, яка надає послуги з управління капіталом, брокерські операції з цінними паперами, банківські послуги, управління активами, зберігання та фінансові консультації.

UnitedHealth Group Inc. (UNH) +9,51%

Позитивні показники звітності змусили зрости й акції найбільшої американської компанії у сфері медичного страхування — UnitedHealth Group. Акції компанії продовжили зростання після позитивних результатів за другий квартал, у яких компанія підвищила прогноз прибутку на 2023 рік. Також Bernstein підвищила рейтинг UnitedHealth із цільовою ціною $603. Це було найдинамічніше зростання з результатом +9,51%.

Падіння тижня

Omnicom Group (NYSE:OMC) -12,73%

Не всім цього кварталу вдалося подати гарні звіти. Не вдалося й американській Omnicom Group, яка займається маркетингом, комунікаціями та медіа. Акції компанії Omnicom Group впали на 12,73% минулого тижня, оскільки результати компанії за другий квартал не виправдали очікувань Волл-Стріт.

Дохід у розмірі $3,61 млрд, що нижче за прогноз Wall Street у $3,67 млрд.

Скоригований прибуток склав $1,81 на акцію, що трохи перевищило очікування аналітиків у $1,80.

Генеральний директор Джон Рен визнав, що квартал минув гірше, ніж очікувалося. Проте, додав, що компанія впевнено дивиться у майбутнє і має намір підвищити операційну ефективність компанії та «сприяти значному зростанню прибутку на акцію».

Discover Financial (NYSE:DFS) -12,6%

Акції Discover Financial впали минулого тижня після того, як фінансова компанія повідомила, що її операціями зацікавився регулятор. Discover Financial — американська фінансова компанія, яка керує та володіє онлайн-банком Discover Bank.

За повідомленням у пресрелізі від Discover, перевірка від регулюючих органів пов'язана з тим, як компанія класифікувала певні картки продавців. Проблема почалася у 2007 році, коли компанія випадково додала ці картки до свого найвищого тарифного плану, що призвело до втрат продавців.

Паралельно з цим, Discover оголосила про зупинення своєї програми викупу акцій, і ця звістка теж не найкращим чином позначилася на її акціях. Ще один фактор, що «гнав» акції Discover Financial, — погана звітність за другий квартал 2023 року. І прибуток на акцію у $3,54 і дохід у $3,88 млрд виявилися нижчими за прогнози Волл-Стріт, аналітики якої очікували показників у $3,69 і $3,89 млрд відповідно.

Ford Motor Company (NYSE:F) -8,54%

Ford втратив вражаючі $3,6 млрд ринкової вартості за день після того, як інвестори скептично сприйняли нещодавнє зниження цін на повністю електричний пікап F-150 Lightning. Це спричинило зниження акцій на 5,9%, що стало найбільшим падінням за п'ять місяців для американського виробника автомобілів.

Зниження цін, що становить майже $10 000 для найдоступнішої версії Lightning, запровадили після декількох підвищень, які обґрунтовували глобальним дефіцитом мікросхем та високою вартістю матеріалів для батарей. Незважаючи на це, найдоступніший F-150 Lightning Pro зараз десь на $10 000 дорожчий, ніж був у січні 2022 року, коли він офіційно вийшов у продаж. Зниження провели перед комерційним запуском Tesla Cybertruck, який очікується у третьому кварталі, — можливо, у вересні.

Незважаючи на те, що це гарна новина для клієнтів Ford, які тепер можуть придбати дешевший електромобіль, останні дії компанії суперечать попереднім заявам її генерального директора Джима Фарлі. Він у травні стверджував, що компанія уникатиме сегментів електромобілів, які стають «комодифікованими», і зосередиться на тих, які мають «серйозний ціновий вплив».

Крім того, за Ford взялися республіканці з Палати представників. Законодавці стурбовані партнерством компанії з китайською Contemporary Amperex Technology, Co. Limited (CATL), яка виготовляє акумулятори. На думку політиків, CATL може бути пов'язана з китайськими компаніями, які ведуть діяльність у Сіньцзяні, та навмисно намагається приховати це. Законодавці відправили запит Ford, яка поки що не коментує те, що відбувається.

Головні події тижня

24 липня — понеділок

Емітенти виплачують дивіденди: Ford Motor (F), Nokia ADR (NOK), Spirit Airlines (SAVE).

Звіти емітентів: Logitech International SA (LOGN), Koninklijke Philips NV (PHG), Domino Pizza Group PLC (DOM).

Індекс ділової активності (PMI) у виробничому секторі за липень 2023 року.

25 липня — вівторок

Емітенти виплачують дивіденди: RBC (RY), Lowe's (LOW).

Звіти емітентів: Verizon Communications Inc. (VZ), Microsoft Corporation (MSFT), Visa Inc. Class A (V), Spotify Technology SA (SPOT).

Індекс довіри споживачів СВ (липень).

26 липня — середа

Емітенти виплачують дивіденди: Lenovo Group Ltd PK (LNVGY), Prospect Capital (PSEC).

Звіти емітентів: META (META), Boeing (BA), Coca Cola Company (KO), eBay Inc (EBAY).

Рішення щодо відсоткової ставки ФРС.

Пресконференція та заява FOMC.

27 липня — четвер

Емітенти виплачують дивіденди: Bank of Montreal (BMO), Pfizer (PFE).

Звіти емітентів: Ford (F), McDonald's Corp. (MCD), Intel (INTC), Enphase Energy Inc (ENPH).

Дані про ВВП (кв/кв) (2 квартал).

28 липня — п'ятниця