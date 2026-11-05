Ціни на українські монети впали: чи варто цим скористатися

Дійсно, на українському нумізматичному ринку останнім часом спостерігається корекція цін на багато позицій монет із дорогоцінних металів і нейзильберу. Щодо монет із нейзильберу, частина позицій просідає після згасання початкового хайпу під час випуску монети та подальшого виходу на умовне «цінове плато», але навіть у цьому разі переважна більшість монет, придбаних в інтернет-магазині Нацбанку, на колекційному ринку все одно коштує в 1,5−2, а то й більше разів дорожче за початкову вартість.

А ось щодо монет зі срібла та золота, то, як я раніше писав, їхня вартість залежить не лише від тиражу та інтересу суспільства до тієї чи іншої тематики, а й від динаміки вартості самого дорогоцінного металу, з якого вони виготовлені.

Цілком логічно, що за всіх інших рівних умов зростання або зниження вартості золота чи срібла призводить до корекції цін на ці позиції. І якщо раніше, протягом досить тривалого часу, золото та срібло дорожчали, це також відображалося на зростанні поточної ціни монет із цих металів.

Але золото та срібло останнім часом подешевшали на світових ринках порівняно з колишніми піковими значеннями: понад $5000 за унцію золота та понад $100 за унцію срібла.

Графік золота

Графік срібла

Це відобразилося на багатьох нумізматичних позиціях. Наприклад, на чудовій срібній монеті 2025 року «Світ мистецтва кутюр'є. Любов Панченко» номіналом 10 гривень.

Її вартість знизилася на початку листопада 2026 року до середньої ціни у 7800 гривень порівняно з максимальними ринковими цінами початку липня 2026 року, коли вона коштувала в межах 11 800 гривень.

Але при цьому варто врахувати, що ті нумізмати, які встигли придбати її в інтернет-магазині Нацбанку у квітні 2025 року за ціною близько 4,3 тис. грн, все одно заробляють на ній практично в 1,81 раза більше за свої вкладення.

Або, наприклад, дуже красива срібна монета «Зодіак» номіналом 10 гривень, також випущена у 2025 році.

Чудова з естетичного погляду монета зараз подешевшала з різних причин (зокрема, через просідання самого срібла на міжнародному ринку) з пікових значень кінця липня 2026 року — 20 тис. гривень — до теперішнього рівня у 12,918 тис. грн станом на початок листопада.

І навіть попри це ті, хто спочатку придбав її в інтернет-магазині НБУ за ціною близько 5350 гривень на початку березня 2025 року, теж явно не в програші, адже навіть її ціна після «просідання» практично у 2,4 раза вища за початковий цінник Нацбанку.

Таких позицій на ринку зараз багато, і я вважаю, що це саме можливість для колекціонерів, які не змогли придбати її раніше в магазині Нацбанку, зараз узяти монету собі в колекцію «не за всі гроші світу».

Заради об'єктивності варто зазначити й той факт, що деякі позиції українських срібних монет минулих років продовжили дорожчати, навіть попри просідання самого дорогоцінного металу. А щодо деяких нечастих позицій продавці й не думають знижувати їхню вартість, розуміючи, що придбати їх наразі у відмінному колекційному стані (або з певними різновидами, описаними у відповідних нумізматичних каталогах) не так уже й просто.

Наприклад, та сама досить поширена раніше срібна монета «Незалежність» номіналом 2 млн карбованців 1996 року.

За досить великого початково заявленого тиражу в 10 тисяч штук і доступності для придбання у 1996 році в Нацбанку зараз знайти її в ідеальному стані для колекції непросто, що призводить до зростання вартості окремих екземплярів.

При цьому «прохід» (зафіксована реальна угода з купівлі) цієї монети через нумізматичні аукціонні майданчики був за ціною 25515 гривень, середня ціна цієї позиції, згідно з даними сайту ua-coins.info, становила 20253 гривні, а навіть найдешевша пропозиція на сайті була за 14990 грн.

Якщо взяти навіть офіційні дані Нацбанку за 2014 рік, де її ціна була вказана на рівні 575 гривень (близько $36,5 за тодішнім офіційним курсом), і навіть у найгіршому для продавця варіанті продажу цієї монети за ціною 14990 гривень ($328 за поточним офіційним курсом), ця позиція подорожчала лише за період із 2014 до 2026 року в гривні у 26 разів, а в доларовому еквіваленті — у 8,99 раза.

Тому придбання українських пам'ятних монет через інтернет-магазин Нацбанку зберігає свою привабливість як із нумізматичного, так і з інвестиційного погляду навіть у ті моменти, коли дорогоцінний метал може ситуативно просідати в ціні на світовому ринку.

Крім цього, збереження або навіть зростання вартості окремих позицій монет попри просідання ціни металу може відбуватися й з інших різних причин: від різкого зростання інтересу до самої тематики тієї чи іншої монети (наприклад, тієї самої монети «Літак Ан-225 Мрія» номіналом 5 гривень 2002 року з нейзильберу та номіналом 20 гривень зі срібла) до банальних спроб окремих гравців «розігріти» ту чи іншу позицію. Таке теж трапляється, і тут уже все в руках самих колекціонерів — піддаватися такому хайпу чи все ж не поспішати з купівлею та придбати монету згодом не так дорого, як хочуть деякі продавці або навіть сам інтернет-магазин Нацбанку.

Класичний приклад — срібна інвестиційна унцієва монета Архістратиг Михаїл номіналом 1 гривня випуску 2026 року.

Вартість цієї позиції як інвестиційної монети «прив'язана» до ціни тройської унції срібла. Ще на початку 2026 року вона коштувала в магазині НБУ 8228 грн, а зараз Нацбанк продавав її за ціною 3937 грн із можливістю придбати до 30 штук, тобто за ціною у 2,09 раза дешевше.

3 листопада багато колекціонерів активно докуповували собі цю позицію в колекцію, користуючись ситуативним зниженням ціни на неї. І це було правильним інвестиційним та колекційним рішенням.

Буквально за кілька хвилин 3 листопада в інтернет-магазині була розкуплена й срібна монета «Під покровом (до Дня захисників і захисниць України)» номіналом 10 гривень 2026 року випуску.

За обсягу продажу 3750 штук при заявленому тиражі на сайті інтернет-магазину НБУ в 5000 штук і ціні 6148 гривень придбати її мені виявилося просто нереально.

А на відповідних нумізматичних майданчиках її вже продають за ціною близько 7 тисяч гривень і вище.

З огляду на те, що наразі вартість срібла на міжнародних ринках ситуативно просіла, подібні придбання не на хвилі хайпу, а з «холодною» головою, із чітким аналізом ринку та вибором оптимальної позиції для купівлі, будуть корисними будь-якому колекціонеру українських монет.

Більше того, на міжнародному нумізматичному ринку частина позицій популярних монет із дорогоцінних металів (не унікальних, не рідкісних і не в найвищому грейді) також починає коригуватися за вартістю з урахуванням просідання світових цін на золото та срібло. І наші іноземні колеги-нумізмати також починають користуватися цим, щоб просто дешевше придбати деякі позиції. А ось щодо рідкісніших або взагалі унікальних позицій за кордоном спостерігається та сама тенденція, що й в Україні: незалежно від тенденції до зниження вартості дорогоцінних металів ці рідкісні позиції дорожчають, не зважаючи на вартість золота чи срібла.