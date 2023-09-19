Ціни на оливкову олію зросли вдвічі: нею зацікавилися навіть злодії

Ціни на оливкову олію підскочили до нових рекордів, оскільки сильні посухи в основних країнах-виробниках продовжують обмежувати постачання. Ще більше ускладнює ситуацію рішення Туреччини призупинити оптовий експорт оливкової олії, повідомляє CNBC. «Мінфін» публікує переклад статті.

Цінові рекорди

Згідно з нещодавньою доповіддю Міністерства сільського господарства США, світові ціни на оливкову олію зросли до $8 900 за тонну у вересні через «надзвичайно посушливу погоду» у Середземномор'ї. Вже зараз середня ціна у серпні була на 130% вищою, порівнюючи з попереднім роком, і «жодних ознак зниження» не спостерігалося.

Іспанія, найбільший у світі виробник та експортер оливкової олії, вже декілька місяців страждає від сильної посухи. За даними державного метеорологічного агентства AEMET, в країні щойно було зафіксовано третє спекотне літо: середня літня температура на 1,3°C вища за норму.

За даними аналітичної компанії Mintec, виробництво оливкової олії в Іспанії в останньому сезоні впало приблизно до 610 тис. тонн — це падіння на понад 50%, порівнюючи зі звичайними 1,3−1,5 мільйонами тонн.

«Ситуацію ускладнюють побоювання з приводу скорочення виробництва в інших великих європейських країнах-виробниках оливкової олії, включаючи Італію та Грецію, де переважають посухи», — сказав CNBC аналітик Mintec із олійних культур та рослинних олій Кайл Холланд.

За даними Міжнародної ради з оливок, міжурядової організації, що складається з членів, на частку яких припадає понад 98% світового виробництва оливкової олії, Греція та Італія є другим і третім за величиною виробником оливкової олії.

Нова мета злодіїв

Ціни на оливкову олію в іспанській Андалусії у вересні злетіли до 8,45 євро за кілограм, згідно з даними Mintec. Це означає «найвищу ціну, коли-небудь зареєстровану на іспанську оливкову олію», згідно з даними компанії за 20−30 років, і є стрибком на 111%, порівнюючи з попереднім роком.

Ціни, що злетіли, змусили деяких вдатися до крадіжки. За повідомленнями місцевих ЗМІ, близько 50 тис. літрів оливкової олії першого віджиму на одному з олійних заводів Іспанії Marin Serrano El Lagar було вкрадено вранці 30 серпня. Це оливкова олія на суму понад 420 тис. євро.

Незадовго до цього злодії викрали 6 тис. літрів оливкової олії першого віджиму вартістю 50 тис. євро у Терраверні.

Що буде далі

Перепочинку не передбачається. Холланд із Mintec попередила, що якщо виробництво оливкової олії продовжуватиме виснажуватися через посуху, запаси можуть бути вичерпані до жовтня, коли зазвичай прибувають свіжі врожаї.

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«Ще більше ускладнює ситуацію рішення Туреччини призупинити оптовий експорт оливкової олії», — сказав аналітик. Зупинення погіршило і так обмежені обсяги в Іспанії.